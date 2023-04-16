Cứ tưởng bị ốm vì áp lực thi cử, nữ sinh viên phát hiện bị ung thư phải cắt đi 2/3 lưỡi, bác sĩ nói gì?

Sức khỏe 16/04/2023 08:03

Một nữ sinh đại học nghĩ rằng mình bị viêm miệng do căng thẳng trong kỳ thi nên đã lơ là, hóa ra đến khi lan rộng mới phát hiện là bệnh ung thư lưỡi.

Ngày 12/4 (giờ địa phương), tờ Daily Mail của Anh đưa tin câu chuyện của Rachel Morton, 21 tuổi, bị cắt đi 2/3 lưỡi.

Vào thời điểm đó, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đau amidan dữ dội. Cô giải thích rằng môi mình rất khô và đôi khi sưng lên.

Cứ tưởng bị ốm vì áp lực thi cử, nữ sinh viên phát hiện bị ung thư phải cắt đi 2/3 lưỡi, bác sĩ nói gì? - Ảnh 1
Ảnh: Kennedy News and Media

Rachel Morton cho rằng do quá căng thẳng trong kỳ thi nên đã bỏ bê không chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Cho đến khi tình trạng viêm nặng dần và lan rộng toàn bộ lưỡi. Rachel Morton đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư lưỡi.

Rachel Morton đã phải trải qua 10 ca phẫu thuật để cắt bỏ 2/3 lưỡi và các hạch bạch huyết có thể mang tế bào ác tính. Cô cũng đã trải qua cuộc phẫu thuật để tái tạo lại các động mạch và tĩnh mạch ở lưỡi và cổ bằng cách sử dụng các cơ và mạch máu ở đùi.

Cứ tưởng bị ốm vì áp lực thi cử, nữ sinh viên phát hiện bị ung thư phải cắt đi 2/3 lưỡi, bác sĩ nói gì? - Ảnh 2
Ảnh: Kennedy News and Media

Cô phải học lại cách đi lại, cách nói chuyện và trải qua 2 đợt hóa trị, 30 đợt xạ trị.

Được biết Rachel Morton đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn sau ca phẫu thuật 6 tháng.

Cứ tưởng bị ốm vì áp lực thi cử, nữ sinh viên phát hiện bị ung thư phải cắt đi 2/3 lưỡi, bác sĩ nói gì? - Ảnh 3
Ảnh: Kennedy News and Media

Ung thư lưỡi là một loại ung thư vùng đầu cổ. Ung thư là khi các tế bào bất thường bắt đầu phân chia và phát triển một cách không kiểm soát. Lưỡi được chia làm hai phần là phần lưỡi (trong) miệng và phần gốc lưỡi. Ung thư có thể phát triển ở một hoặc cả hai phần trên.

Loại ung thư lưỡi thường gặp nhất là ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC). Tế bào vảy là những tế bào phẳng giống tế bào da, bao phủ niêm mạc miệng, mũi, thanh quản, tuyến giáp và họng. Ung thư biểu mô tế bào vảy là tên gọi của một loại ung thư bắt nguồn từ các tế bào này.

Cứ tưởng bị ốm vì áp lực thi cử, nữ sinh viên phát hiện bị ung thư phải cắt đi 2/3 lưỡi, bác sĩ nói gì? - Ảnh 4
Ảnh: Kennedy News and Media

Vết viêm loét hoặc u trên lưỡi lâu ngày không hết, đau họng lâu không khỏi, có mảng đỏ hoặc trắng trên lưỡi lâu ngày không biến mất là một trong những triệu chứng của căn bệnh này.

Nếu nghi ngờ vết loét lưỡi kéo dài hơn 3 tuần bạn cần phải đến bệnh viện kiểm tra ngay. Để ngăn ngừa ung thư lưỡi, điều quan trọng là phải luôn giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ.

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Từ khóa:   sức khỏe ung thư lưỡi ung thư vòm họng

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