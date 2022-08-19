Covid có thể làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ và rối loạn tâm thần ở những người mắc bệnh lên đến hai năm

Sức khỏe 19/08/2022 13:53

Mới đây, các chuyên gia đã nghiên cứu hơn 1,25 triệu người mắc bệnh Covid ở Anh và đã tìm thấy các chẩn đoán mới về rối loạn tâm thần cũng như chứng sa sút trí tuệ phổ biến hơn sau khi nhiễm vi rút Corona. Trẻ em ít gia tăng trong hầu hết các tình trạng hơn so với người lớn, ngoại trừ các cơn co giật. Ngoài ra, trẻ lại có nguy cơ lo lắng và trầm cảm cao hơn ở người lớn nhưng cũng đã giảm trong vòng hai tháng.

Covid có thể làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ và rối loạn tâm thần ở những người mắc bệnh lên đến hai năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy những người mắc Covid có nguy cơ cao bị sương mù não, co giật và mất trí nhớ.

Các chuyên gia đã nghiên cứu hơn 1,25 triệu người mắc Covid và phát hiện ra các chẩn đoán mới về rối loạn tâm thần, mất trí, co giật và sương mù não phổ biến hơn trong hai năm sau khi nhiễm vi rút so với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác như cúm.

Covid có thể làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ và rối loạn tâm thần ở những người mắc bệnh lên đến hai năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy trẻ em ít gia tăng trong hầu hết các tình trạng hơn so với người lớn, ngoại trừ co giật và rối loạn tâm thần. Cũng có nguy cơ trẻ mắc Covid cảm thấy lo lắng và trầm cảm cao hơn ở người lớn, nhưng điều này đã giảm trong vòng hai tháng.

Các biến thể delta và omicron có liên quan đến nhiều rối loạn hơn so với biến thể alpha. Tác giả chính của nghiên cứu, Giáo sư Paul Harrison từ Đại học Oxford, cho biết nghiên cứu cho thấy các tình trạng não liên quan đến Covid có thể tồn tại lâu hơn so với kỳ phát triển của đại dịch. Ông kêu gọi nghiên cứu thêm về "những gì có thể được thực hiện để ngăn ngừa hoặc điều trị những tình trạng này".

Covid có thể làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ và rối loạn tâm thần ở những người mắc bệnh lên đến hai năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng Giáo sư Paul Garner từ Trường Y học Nhiệt đới Liverpool, cảnh báo rằng nguy cơ mất trí nhớ và rối loạn tâm thần gia tăng có thể liên quan đến "biến động xã hội" hơn là do chính Covid.

Ông chia sẻ "Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải cẩn thận trong việc giải thích sự gia tăng nhỏ của chứng mất trí và rối loạn tâm thần được báo cáo: theo ý kiến ​​của tôi, chúng có nhiều khả năng liên quan đến biến động xã hội và chứng loạn thị mà chúng ta đã trải qua hơn là ảnh hưởng trực tiếp của virus."

Giáo sư Harrison nói thêm: "Ngoài việc xác nhận những phát hiện trước đây rằng Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh thần kinh và tâm thần trong sáu tháng đầu tiên sau khi nhiễm bệnh, nghiên cứu này cho thấy một số nguy cơ gia tăng này có thể kéo dài ít nhất hai năm."

Covid có thể làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ và rối loạn tâm thần ở những người mắc bệnh lên đến hai năm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với bệnh nhân và dịch vụ y tế vì nó cho thấy các trường hợp bệnh thần kinh mới liên quan đến nhiễm trùng Covid-19 có khả năng xảy ra trong một thời gian đáng kể sau khi đại dịch đã lắng xuống.

"Công việc của chúng tôi cũng nhấn mạnh nhu cầu nghiên cứu thêm để hiểu lý do tại sao điều này xảy ra sau Covid-19 và những gì có thể được thực hiện để ngăn ngừa hoặc điều trị những tình trạng này", giáo sư tận tình chia sẻ.

Theo Dailymail

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Từ khóa:   Hậu Covid sức khỏe giảm sút sa sút trí tuệ ảnh hưởng của Covid-19 tới sức khỏe

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