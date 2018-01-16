Có thể bạn chưa biết, xử lý khi bao cao su mắc kẹt trong “cô bé”

Đây là điều đầu tiên mà chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện khi bao cao su mắc kẹt trong “cô bé”, đừng quá hoảng loạn và lo sợ, hãy giữ bình tĩnh, kiểm ta xem bao cao su đang ở vị trí nào trong cơ thể của người nữ.

Cách xử lý rất đơn giản, bạn hoặc đối tác hãy nhẹ nhàng đặt ngón tay của mình trong âm đạo và nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi bên trong. Nếu dùng tay đặt nhẹ vào trong mà vẫn không tìm thấy, hãy thay đổi tư thế, người nữ chuyển sang ngồi xổm hoặc đứng và giơ một chân lên để tối tác dễ dàng quan sát bên trong hơn.

Nếu áp dụng theo cả hai cách trên mà vẫn chưa xác định được bao cao su đang nằm ở đây, điều bạn cần làm nhanh nhất lúc đó là thăm khám tại bệnh viện hoặc phòng khám phụ khoa để được tư vấn và xử lý.

Tuyệt đối không được để bao cao su quá 1 giờ trong âm đạo vì có khả năng chúng mang vi khuẩn vào bên trong và gây nhiễm trùng,

Lựa chọn bao cao su có kích thước phù hợp với "cậu nhỏ"

Bao cao su quá chật hoặc quá rộng là nguyên nhân chính khiến chúng bị “rơi rớt” bên trong “cô bé” khi hai bạn đang “hành sự”. Do đó, lựa chọn bao đúng kích cỡ với “cậu bé” là điều bạn cần phải đầu tiên khi quyết định quan hệ.

Chỉ cần mang bao khi dương vật đang cương cứng, chật hoặc lỏng quá thì bạn thay đổi cho đến khi nào phù hợp nhất.

Cách khắc phục khi bị kẹt bao cao su trong lúc quan hệ

Nếu bạn không muốn tình trạng này diễn ra thường xuyên, hãy dành thời gian để hoàn thiện kỹ năng "chinh chiến" của cả hai.

Nam giới hãy thực hành các thao tác mang và tháo bao cao su khi dương vật đang cương cứng.

Khi mang, hãy dùng 1 tay cuộn bao cao su xuống, tay còn lại giữ ở phần đầu bao sao cho không có không khí lọt vào bên trong. Tương tự, khi đã xuất tinh, bạn hãy dùng tay kéo bao ra ngay lập tức.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc dưới đây:

- Nói không với bao cao su hết hạn sử dụng, bao bì bên ngoài bong tróc…

- Giữ bao ở nơi thoáng mát, tránh nhiệt độ cao hoặc ánh sáng trực tiếp.

- Không bao giờ dùng răng hoặc vật nhọn để mở bao cao su vì có khả năng răng của bạn sẽ làm lũng bao.

Trên đây là những gợi ý giúp bạn và đối tác xử lý tình huống bao cao su kẹt trong cô bé thật an toàn.

Chúc bạn có một cuộc vui thật an toàn và hoàn hảo nhất.