Vợ sang nhà ngoại ngủ, chồng hớn hở vác bao cao su sang gạ cô gội đầu cạnh nhà, đúng lúc cao trào thì có tiếng động lạ…

Tâm sự gia đình 20/11/2017 09:07

Gần 1 tháng nay, cạnh nhà Lan có 1 quán gội đầu mới mở. Cô chủ quán đó là 1 người phụ nữ lạ mặt từ xa tới, cả cái quán chỉ có cô ta vừa làm chủ vừa làm nhân viên . Dù vậy, quán lúc nào cũng đông khách nhưng chủ yếu là các ông chồng rảnh rỗi.

Mấy bà vợ đi chợ thường kháo nhau rằng các ông vì ham của lạ nên mới xếp hàng ở đó gội đầu. Lúc đó, Lan vì bận rộn nên cũng không để ý lắm nhưng vừa tuần trước, bà hàng xóm thấy Lan tối mịt mới đi làm về thì kéo vào nói:

- Này cô Lan, cô làm việc thì cũng vừa vừa thôi, mải kiếm tiền khéo lại mất chồng.

Lan ngơ ngác:

- Bác nói thế là sao ạ?

Bà hàng xóm bĩu môi:

- Sao trăng gì nữa, hôm qua tôi vừa thấy chồng cô sang nhà con Ngần  gội đầu đấy, có vẻ hí hứng lắm. Tôi là tôi cảnh báo cả cái phố này, đừng để nó cướp mất chồng mà tan vỡ hạnh phúc gia đình.

Nghe vậy, Lan rất tức giận nhưng khi vào nhà, cô vẫn nhẹ nhàng tươi cười hỏi chồng:

- Dạo này anh làm việc bận không?

Chồng cô liền thở dài:

- Mệt mỏi lắm em ạ, bù đầu bù óc.

Lan mỉm cười:

- Thế mà em thấy tóc tai anh có bù xù đâu, còn mướt rượt kìa.

Chồng Lan nghe vậy không nói gì, lảng vào phòng trùm chăn đi ngủ.  Mấy hôm sau, Lan âm thầm theo dõi chồng thì phát hiện anh ta thường lén lút giấu bao cao su trong túi mỗi lần đi gội đầu. Biết có điềm không lành, Lan quyết tâm chờ thời cơ.

Cho đến tối qua, Lan nói với chồng mẹ bị ốm phải về bên đó chăm sóc vài ngày. Chồng Lan tỏ vẻ buồn bã đáp:

- Ừ, em cứ về đi, lúc nào rảnh anh về thăm mẹ sau nhé, chứ dạo này anh bận quá.

Lan gật đầu rồi xách túi bỏ đi. Thấy vợ vừa đi khỏi, chồng Lan hí hửng xách bao cao su sang nhà Ngần gội đầu. Khi Ngần vừa vuốt xuống tai anh thì anh bật dậy, lại như mọi lần nói:

- Thôi không phải gội nữa, đầu anh ngày nào cũng gội sạch lắm rồi. Vào đây chiều anh 1 chút rồi anh cho gấp 50 lần tiền gội đầu.

Vợ sang nhà ngoại ngủ, chồng hớn hở vác bao cao su sang gạ cô gội đầu cạnh nhà, đúng lúc cao trào thì có tiếng động lạ… - Ảnh 1
Vào đây chiều anh 1 chút rồi anh cho gấp 50 lần tiền gội đầu - Ảnh Internet

Có vẻ đã quen với việc này, Ngần thản nhiên đứng lên lau khô tóc cho anh ta rồi kéo tọt luôn vào buồng trong. Vừa lột sạch áo thì anh lao vào cô như thiêu thân, nhưng đúng lúc cao trào thì “xoảng” tiếng động lớn bên ngoài làm cả 2 giật mình, Ngần hoảng hốt:

- Để em ra xem có chuyện gì.

Chồng Lan kéo lại:

- Chắc đứa trẻ con nào nghịch ngợm thôi, tiếp tục đi em.

Ngần tặc lưỡi tiếp tục nhưng bỗng nhiên tiếng động như tiếng đập phá ngày càng lớn. Ngần túm áo chạy ra thì sốc ngất trước cảnh tượng nhà mình bị phá tan nát. Lúc đó, Lan mới bước ra:

-Làm gái đội lốt gội đầu à? Giỏi lắm.

Chồng Lan bây giờ mới hớt hải đi ra thì tím tái mặt mày khi thấy vợ:

- Vợ…em…sao em lại ở đây? Không phải em về ngoại rồi sao?

Lan cười khẩy:

- Tôi mà về thật thì làm sao chứng kiến được cảnh tượng có 1 không 2 này. Nói rồi cô lại lôi đầu ả kia giật lia lịa khiến cô ta không kịp phản ứng:

- Này thì gội đầu này, đồ lăng loàn.

Lúc đó cả làng ở đâu kéo đến, Ngần sợ quá quỳ xuống cầu xin nhưng không 1 ai tha thứ, họ chửi rủa cô ta như 1 thứ rác rưởi còn chồng Lan thì bỏ chạy thục mạng vì nhục nhã ê chề.

Xử lý xong cô gái kia, Lan quay về nhà dọn đồ đi thẳng, mang theo cuốn sổ tiết kiệm và toàn bộ tiền mặt có trong két sắt. Đối với cô, dù có thế nào, cứ nắm vững kinh tế cho chắc ăn.

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