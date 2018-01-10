Cách quan hệ an toàn không cần bao cao su, tuyệt chiêu cặp đôi nào cũng cần

Chuyện vợ chồng 10/01/2018 13:59

Ngoài bao cao su, các cặp đôi vẫn có thể áp dụng những cách quan hệ an toàn mà không cần dùng đến "áo mưa" sau đây.

Vì ngại sử dụng bao cao su, nhiều quý ông khiến đối tác mang thai ngoài ý muốn hay nhiễm một số bệnh lây qua đường tình dục.

Để hạn chế những hậu quả đáng tiếc nêu trên, các cặp đôi không nên bỏ qua những cách quan hệ an toàn mà không cần dùng đến bao cao su dưới đây.

3 cách quan hệ an toàn không dùng bao cao su:

Xuất tinh ngoài 

Nhiều cặp đôi đã áp dụng phương pháp này khi ngại sử dụng "áo mưa". Khi "yêu" tới cao trào, nam giới sẽ chủ động rút "cậu bé" ra để tránh xuất tinh trong cơ thể của đối tác.

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Xuất tinh ngoài là một trong những cách quan hệ an toàn không cần "áo mưa" - Ảnh minh họa: Internet

Để việc "cán đích" bên ngoài như trên đạt hiệu quả tốt nhất, các quý ông cần phải có kinh nghiệm và bản lĩnh. Bởi nếu không canh đúng thời gian, các "tinh binh" vẫn có thể xâm nhập, dẫn đến có thai.

Tính ngày rụng trứng

Rụng trứng là thời điểm trứng rụng theo chu kỳ kinh nguyệt và đó là thời gian dễ thụ thai nhất. Trứng chỉ sống được trong khoảng 24 giờ từ lúc rụng, trong khi đó "tinh binh" có thể sống ở cơ thể người nữ từ 2-3 ngày sau khi "ân ái". Chính vì vậy, nếu quan hệ trước thời điểm rụng trứng 1-2 ngày và khoảng 24 giờ sau trứng rụng thì sự thụ tinh sẽ diễn ra.

Dựa vào đó, chu kỳ kinh nguyệt được chia thành 3 giai đoạn. Trong đó có 2 khoảng thời gian để các cặp đôi có thể quan hệ an toàn mà không lo mang thai.

Giai đoạn 1: Bắt đầu từ ngày thứ 1 khi đến ngày thứ 7, thời gian này quan hệ tương đối an toàn tuy nhiên vẫn có thể có thai.

Giai đoạn 2 (rụng trứng): Từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 18, đây là thời gian nguy hiểm không nên quan hệ nếu không có đồ bảo hộ.

Giai đoạn 3 (có kinh nguyệt): Từ ngày thứ 18 đến ngày thứ 28, thời gian này an toàn tuyệt đối.

Thuốc tránh thai

Thuốc uống tránh thai hàng ngày cũng là biện pháp quan hệ an toàn đạt hiệu quả cao. Khi không còn cảm giác vướng víu, chuyện phòng the của cả hai sẽ thăng hoa hơn hẳn.

Chị em cần uống viên thuốc thứ nhất vào ngày có kinh đầu tiên và mỗi ngày uống 1 viên theo thứ tự đánh số trên vỉ thuốc vào một giờ nhất định để đạt được kết quả tốt nhất.

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Thuốc tránh thai là cách tốt nhất giúp cả hai vừa cảm thấy an toàn vừa thoải mái khi ân ái - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những cách quan hệ an toàn không cần bao cao su trên, các cặp đôi sẽ tận hưởng được cảm giác tuyệt vời trong chuyện chăn gối mà không gặp nhưng hậu quả đáng tiếc.

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