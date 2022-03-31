Chuyên gia dinh dưỡng trả lời như thế nào về những thắc mắc khi ăn dưa hấu

Sức khỏe 31/03/2022 20:57

Dưa hấu là loại trái cây không còn xa với nhiều người. Đây là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, rất dễ ăn, dễ chế biến, giá thành lại rẻ. Nếu trong thời tiết nóng bức có một ly nước ép dưa hấu thì còn gì bằng.

Câu hỏi 1: Trẻ em và phụ nữ mang thai có được ăn dưa hấu không?

Trả lời: Đương nhiên bạn có thể ăn dưa hấu khi mang thai. Tuy nhiên tránh việc chỉ ăn toàn dưa hấu, phải kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng.

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Dưa hấu là loại quả có thể ăn được khi trẻ mới biết ăn dặm (khoảng 5 đến 6 tháng sau khi sinh). Sau khi đun nóng, lọc lấy nước và dùng như nước trái cây. Không nhất thiết phải dùng trong mọi bữa ăn. Bạn nên coi nó như một món ăn tráng miệng sau bữa ăn tần suất ăn khoảng vài ngày một lần.

Câu hỏi 2: Điều gì xảy ra nếu ăn quá nhiều dưa hấu?

Trả lời: Dưa hấu có hàm lượng calo và đường tương đối thấp trong số các loại trái cây nhưng cần phải lưu ý là không ăn quá nhiều. Nếu ăn quá nhiều, đường có trong dưa hấu có thể làm tăng chất béo trung tính dẫn đến béo phì.

Đặc biệt nếu bạn đang trong quá trình ăn kiêng thì đừng ăn quá nhiều. Cần điều chỉnh lượng dưa hấu trước và theo đề nghị bạn nên ăn khoảng 200g mỗi ngày.

Câu hỏi 3: Dưa hấu ruột vàng có bổ dưỡng không?

Trả lời: Giá trị dinh dưỡng của các loại dưa hấu được biết đến cho đến nay đều thuộc loại dưa ruột đỏ. Dưa hấu ruột vàng có cùng lượng calo và lượng đường với dưa hấu ruột đỏ nhưng trong thaanhf phần có chứa các chất dinh dưỡng khác nhau.

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Dưa hấu ruột vàng hầu như không chứa beta-caroten (thường có rong các loại thực phẩm có màu đỏ). Lượng beta-caroten trong dưa hấu đỏ là 830mg trên 100g, trong khi dưa hấu vàng chỉ có 10mg. Nếu bạn muốn cung cấp beta-carotene thì hãy chọn dưa hấu đỏ ruột đỏ.

Câu hỏi 4: Dưa hấu có tác dụng giải nhiệt trong mùa hè không?

Trả lời: Điều quan trọng là uống đủ nước để chống mệt mỏi. Vì trong 100g dưa hấu chứa nhiều nước khoảng 89,6g rất hữu ích trong việc cung cấp đủ nước cho cơ thể trong mùa hè. Dưa hấu quả là loại trái cây có tác dụng ngăn chặn cơn nóng bức mùa hè.

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Dưa hấu cũng chứa nhiều vitamin C sẽ làm cho tình trạng căng thẳng do thời tiết biến mất. Một ưu điểm nữa là tạo cảm giác sảng khoái, khi không có cảm giác thèm ăn thì đây là một món dễ nuốt.

Theo Macaro-ni

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