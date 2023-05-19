Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 7 lý do hoàn toàn bình thường khiến bạn đi đại tiện nhiều hơn!

Thói quen, đặc điểm và tần suất đại tiện có thể kể một câu chuyện về sức khỏe của bạn, mặc dù không phải tất cả những thay đổi về việc đi vệ sinh đều khiến bạn rơi vào tình trạng hoảng sợ. Cụ thể, chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 7 lý do hoàn toàn bình thường khiến bạn đi đại tiện nhiều lần. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Một ly sữa có khiến bị đầy hơi hoặc dạ dày khó chịu không? Nếu vậy, bạn có thể không dung nạp đường sữa giống như 68% người trên thế giới. Lactose là một loại đường sữa tự nhiên có trong sữa và các sản phẩm từ sữa được tiêu hóa bởi các enzym lactase sau khi tiêu thụ. Những người không dung nạp đường sữa có lượng enzyme lactase thấp, khiến họ khó phân hủy đường sữa một cách hiệu quả. Lactose không tiêu hóa được trong ruột có thể gây ra các triệu chứng từ đầy hơi đến co thắt dạ dày. Phân lỏng, nhiều nước cũng là một triệu chứng của tình trạng không dung nạp đường sữa.

Nếu gần đây bạn đã điều chỉnh thói quen ăn uống của mình theo hướng thiên về thực vật hơn, chẳng hạn như tăng cường ăn các loại rau họ cải, thì bạn có thể đang ăn nhiều chất xơ hơn trước. Hầu hết mọi người đều quen thuộc với chất xơ, chất dinh dưỡng thô giúp bạn duy trì cân nặng bằng cách ngăn ngừa và giảm táo bón. Trong đó, chế độ ăn dựa trên thực vật rất giàu chất xơ, bao gồm trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, quả hạch và hạt. Những người ăn chay (bao gồm cả người ăn thuần chay) có khả năng tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất xơ này hơn và trung bình có xu hướng đi đại tiện nhiều hơn so với những người không ăn chay và không ăn thuần chay. Tất cả là do chất xơ đẩy phân qua đường tiêu hóa.

Bạn uống cà phê

Nhiều người thường có thói quen bắt đầu ngày mới với một ly cà phê. Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia, trung bình người Mỹ nhâm nhi 3 tách cà phê mỗi ngày. Và việc chạy vào nhà vệ sinh sau khi uống cà phê là điều bình thường và phổ biến. Trên thực tế, một số lượng lớn người đồng ý rằng cà phê, bất kể có chứa caffein hay không, đều gây ra cảm giác muốn đi vệ sinh.

Vì vậy, điều gì ở cà phê đã khiến bạn đi đại tiện nhiều hơn? Cà phê làm tăng sự co bóp trong ruột kết nhiều hơn 50% so với nước và nó cũng có thể gây đầy hơi, đau quặn bụng và đi tiểu nhiều. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy tác dụng ít mạnh mẽ hơn của cà phê đã khử caffein đối với chuyển động của cơ ruột kết, khiến họ tin rằng các thành phần hoạt tính của nó, bao gồm gastrin và motilin, có thể tác động trực tiếp đến cơ ruột.

Bạn có thể gặp vấn đề về tiêu hóa

Các bệnh về tiêu hóa có thể khó chẩn đoán vì nhiều tình trạng bệnh có cùng triệu chứng. Việc bạn đi ngoài nhiều có thể là do một căn bệnh tiềm ẩn như hội chứng ruột kích thích (IBS), bệnh Crohn hoặc bệnh celiac, vì tiêu chảy là triệu chứng của cả ba bệnh này:

- IBS: Một nhóm các triệu chứng tiêu hóa xảy ra cùng nhau, chẳng hạn như tiêu chảy, táo bón và đau bụng.

- Bệnh Crohn: Một bệnh mãn tính gây kích ứng và viêm đường tiêu hóa có thể gây tắc ruột, kém hấp thu và loét dạ dày.

- Bệnh celiac: Một bệnh tự miễn dịch của đường tiêu hóa gây ra do ăn phải gluten, một loại protein có trong nhiều loại thực phẩm. Có 200 triệu chứng đã biết nên những thay đổi trong thói quen đại tiện của bạn không đủ để chẩn đoán.

Nếu bạn lo lắng mình có thể mắc các bệnh về đường tiêu hóa, hay trong gia đình có người có bị bệnh tiêu hóa, thì hãy đến gặp các bác sĩ chuyên khoa nhé.

Bạn đang có kinh nguyệt

Đi ngoài nhiều trong kỳ kinh nguyệt là một hiện tượng phổ biến. Không có gì ngạc nhiên khi cơ thể bạn trải qua sự dao động hormone trước, trong và sau kỳ kinh nguyệt — và vâng, chúng là nguyên nhân gây ra những cuộc vật lộn trong thời kỳ này.

Cụ thể, nghiên cứu cho biết khi hành kinh, có sự gia tăng đột biến của prostaglandin, chất hóa học tự nhiên làm co mô cơ trơn trong tử cung. Và bởi vì tử cung của bạn gần với ruột của bạn, nên người ta cho rằng prostaglandin cũng có thể gây ra hiện tượng tiêu chảy hoặc phân lỏng trong vài ngày đầu tiên của kỳ kinh.

Bạn có thể bị ngộ độc thực phẩm

Không hiếm trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thực phẩm chứa vi khuẩn có hại như E. coli hoặc Salmonella. Chỉ 30 phút sau khi ăn thực phẩm bị ô nhiễm, cơ thể bạn có thể phản ứng thông qua co thắt dạ dày, nôn mửa và tiêu chảy. Bạn có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm bằng cách nấu thức ăn ở nhiệt độ được khuyến nghị, tách riêng thức ăn sống và thức ăn chín, và gọi thịt và hải sản đã nấu chín hoàn toàn khi đi ăn bên ngoài.

Bạn đang căng thẳng

Căng thẳng là một phản ứng bình thường đối với những diễn biến trong cuộc sống và nó tác động đến mỗi người theo cách khác nhau. Đối với một số người, căng thẳng có thể gây ra những cảm xúc như lo lắng hoặc sợ hãi, trong khi những người khác biểu hiện căng thẳng về thể chất, chẳng hạn như tim đập nhanh, đổ mồ hôi và đi ngoài nhiều hơn bình thường. Có nhiều bằng chứng cho thấy căng thẳng gây ra hội chứng ruột kích thích (IBS) và đó là vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột của bạn.

Khi nghĩ đến căng thẳng, lo lắng và các rối loạn tâm trạng khác, chúng ta thường tập trung vào thần kinh và sức khỏe của não bộ. Tuy nhiên, nhiều chứng rối loạn tiêu hóa như IBS có thể bắt nguồn từ căng thẳng và khả năng kích thích trục não-ruột. Thật vậy, có một quần thể vi khuẩn khổng lồ sống trong ruột của bạn và ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tổng thể của bạn. Cụ thể, não và ruột của bạn được liên kết và liên lạc với nhau mọi lúc, và sức khỏe của cái này ảnh hưởng đến cái kia. Vì vậy, nỗi lo căng thẳng của bạn có thể nhân lên gấp bội lần số lần đi vệ sinh của bạn. Bạn có thể giúp kiểm soát mức độ căng thẳng của mình bằng cách ăn những thực phẩm giúp giảm căng thẳng, bắt đầu kế hoạch chăm sóc bản thân và vận động cơ thể theo những cách bạn thích.

Những thay đổi trong thói quen đại tiện của bạn không phải lúc nào cũng đáng lo ngại và những điều chỉnh trong lối sống như uống nhiều nước hơn hoặc tăng lượng chất xơ có thể là lý do tại sao số lần đi vệ sinh của bạn tăng lên. Tuy nhiên, bởi vì đi ngoài nhiều cũng có thể là dấu hiệu của tình trạng không dung nạp thức ăn hoặc các bệnh về tiêu hóa (các tình trạng phổ biến), nên nếu bạn gặp thêm nhiều triệu chứng khác về tiêu hóa nữa hay cảm thấy cơ thể không ổn thì hãy đi khám ngay nhé! Hy vọng chi tiết về 7 lý do hoàn toàn bình thường khiến bạn đi đại tiện nhiều hơn ở trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!