Nếu bạn đang trằn trọc nhiều đêm, khó chịu vì không có được một giấc ngủ ngon thì hãy tham khảo ngay cách ngủ nhanh trong 1 phút dưới đây.

Nội dung bài viết Phương pháp 4 - 7 - 8

Cách ngủ nhanh trong 1 phút

Một số lưu ý khi mất ngủ lâu dài Một giấc ngủ ngon sẽ khiến cho bạn cảm thấy vô cùng thoải mái và sảng khoái vào ngày mai. Mất ngủ, khó ngủ có lẽ trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người bởi nó vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, lại vừa ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đừng lo lắng, hãy áp dụng cách ngủ nhanh trong 1 phút dưới đây, chắc chắn bạn sẽ có một giấc ngủ cực kỳ ngon lành.

Cho giấc ngủ sâu hơn với những cách ngủ nhanh trong 1 phút - Ảnh minh họa: Internet Phương pháp 4 - 7 - 8 Giấc ngủ cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe con người, chính vì thế trên thế giới có rất nhiều những nghiên cứu khoa học dựa trên cơ chế hoạt động của cơ thể để mang đến một giấc ngủ ngon. Phương pháp 4 - 7 - 8 của tiến sĩ Andrew Weil trường Y khoa tại đại học Arizona là một điển hình. Phương pháp này được đánh giá là dễ thực hiện và hiệu quả cũng rất cao. Quá trình thực hiện cụ thể các bước như sau: Đầu tiên hãy đẩy toàn bộ không khí ra ngoài bằng cách mở miệng và nén đẩy hết sức.

Bước tiếp theo là đóng miệng, kết hợp hít thở cực kỳ nhẹ nhàng bằng mũi và tiến hành đếm nhẩm từ 1 đến 4.

Sau đó hãy nín thở và tiếp tục đếm từ 4 đến 7.

Thở hết hơi trong bụng ra bằng miệng và tiến hành đếm nhẩm từ 7 đến 8.

Sau đó quay lại thực hiện từ bước thứ 2. Phương pháp 4 - 7 - 8 - Ảnh minh họa: Internet Phương pháp này có nét tương đồng giống với cách thở trong Yoga. Khi thở đúng cách, các năng lượng thừa từ cơ thể sẽ được đào thải dần dần. Toàn bộ con người sẽ trở nên thoải mái và dễ chịu, nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu. Có một lưu ý khi thực hiện phương pháp này đó chính là khi thực hiện, hãy đặt lưỡi ngay sau phía răng cửa của mình, thực hiện lặp lại 3 chu kỳ trên để đạt hiệu quả tốt nhất.

Thực hiện đúng các bước để có giấc ngủ ngon - Ảnh minh họa: Internet Cách ngủ nhanh trong 1 phút Nếu bạn đang trằn trọc khó chịu, muốn ngủ ngon hãy làm theo cách sau. Đây là một phương pháp đã ra đời từ lâu, các bước thực hiện cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần bạn thả lỏng được cơ thể thì giấc ngủ sẽ đến với bạn cực kỳ tự nhiên. Đâu tiên, hãy kéo căng cánh tay trong khoảng thời gian 5 giây và bắt đầu thư giãn trong 10 giây.

Tiếp đó, thực hiện thư giãn bằng cách căng trán.

Tiếp theo là đến mắt và má.

Sau đó là miệng và hàm.

Và cuối cùng là vùng cổ. Sau khi thực hiện thư giãn các vùng này, các cơ sẽ được giãn ra tối đa, mang đến cảm giác dễ chịu. Lúc này cơ thể bạn sẽ nhanh chóng đi vào trạng thái nghỉ ngơi và giấc ngủ sẽ đến cực kỳ nhanh chóng. Thư giãn các cơ - Ảnh minh họa: Internet Một số lưu ý khi mất ngủ lâu dài Mất ngủ có rất nhiều nguyên nhân, có nhiều tác động dẫn đến sự bất ổn trong giấc ngủ. Chính vì thế, có nhiều trường hợp mất ngủ thâm niên cực kỳ khó khắc phục. Ngoài việc áp dụng cách ngủ nhanh khi mất ngủ thì hãy đảm bảo ghi nhớ những lưu ý sau: Mặc quần áo thật thoải mái hoặc bạn có thể cởi hết toàn bộ quần áo để cơ thể tuần hoàn tốt hơn, thoải mái và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Chế độ ăn uống điều độ và lành mạnh, không sử dụng các loại đồ uống có chứa cafein trước khi đi ngủ.

Tắt toàn bộ ánh sáng kể cả đèn ngủ. Để giấc ngủ sâu nhất có thể, hãy hạn chế tối đa sự tác động của âm thanh và ánh sáng.

Đảm bảo sắm cho mình một bộ chăn ga gối đệm đủ độ “êm” để tạo cảm giác thoải mái và thư giãn nhất. Tạo cảm giác thoải mái nhất trước khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet Tập buông bỏ tất cả các suy nghĩ trong vòng 5 đến 10 phút trước khi lên giường đi ngủ. Tạo cảm giác sảng khoái và thư giãn hết cỡ cho đầu óc được nghỉ ngơi.

Nếu cứ nằm trằn trọc khoảng 20 phút trên giường và mãi không ngủ được thì tốt nhất hãy thức dậy vận động nhẹ nhàng hoặc nghe một bản nhạc nhẹ để đầu óc thư giãn hơn. Bởi nếu đã nằm 20 phút mà không ngủ được thì có nằm thêm nữa cũng không thể ngủ được.

Duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao để có một sức khỏe tốt. Bạn có thể tham gia luyện tập bộ môn Yoga để điều hòa hơi thở, giảm căng thẳng và mệt mỏi, mang đến cảm giác thoải mái và sảng khoái khi ngủ. Duy trì thói quen tốt để ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet Giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe của mỗi người. Chính vì thế mọi người hãy để ý chăm sóc cơ thể thật tốt. Trên đây là những cách ngủ nhanh trong 1 phút cùng một số lưu ý cho người mất ngủ thường xuyên. Tốt nhất hãy tự điều hòa cơ thể của mình cho phù hợp, tránh lạm dụng quá nhiều vào các loại thuốc hỗ trợ trị mất ngủ.

Cách sử dụng nhụy hoa nghệ tây chữa mất ngủ hiệu quả Nhụy hoa nghệ tây khá đắt đỏ vì những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Nhiều người thắc mắc uống nhụy hoa nghệ tây chữa mất ngủ được hay không?

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