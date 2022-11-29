Chia sẻ bí quyết dân gian chữa nhanh cảm lạnh thông thường được nhiều người yêu thích

Đối với một số người, thuốc men là biện pháp cuối cùng vì họ tin rằng các biện pháp khắc phục tại nhà sẽ chống lại cảm lạnh, ho và cúm. Thậm chí có thể đúng là. Bí mật của ông bà xưa có thể giúp bạn chống lại cảm lạnh theo cách tự nhiên.
- Chỉ mất 10 phút, 5 bài tập sau sẽ đánh bại cơn đau lưng nhanh chóng
- Đau đầu dai dẳng vì "thủ phạm" chính là những thứ bạn vẫn hay làm này, cắt giảm ngay nếu không muốn hệ lụy xấu
Sau đây là những biện pháp tiếp cận điều trị và chống lại cảm lạnh, ho, cúm theo dân gian được nhiều người yêu thích vì tính hiệu quả.
Hành tây nướng
Nó có thể tăng thêm hương vị cho món ăn, nhưng bạn có nghe nói rằng hành tây cháy có thể giúp chữa cảm lạnh thông thường không? Bạn hãy làm như sau:
- Lấy một củ hành
- Đốt trực tiếp trên ngọn lửa
- Ăn hành tây đã nướng
Người ta cho rằng hành cháy có thể chữa ho và tức ngực.
Lá trầu chống cảm
Rất ít người biết rằng lá trầu không được sử dụng để chữa cảm lạnh. Đó là một sự thật kỳ lạ mà hầu hết các chúng ta có thể không biết. Công thức chữa bệnh bao gồm việc ép lá trầu không với một giọt mật ong và hứa hẹn sẽ giảm đau.
Da ếch chữa cảm cúm
Trong truyện cổ tích ếch biến thành hoàng tử, nhưng ngoài đời ếch lại là nguyên liệu thú vị cho món sa kê. Nếu bạn muốn giảm cảm lạnh, hãy làm khô da ếch, nghiền thành bột và thêm vào nước ép trái cây. Rõ ràng, nó hứa hẹn cho bạn một khoảng thời gian nghỉ ngơi khỏi giọng nói khàn khàn của mình.
Tất ướt giúp bạn dễ thở
Giải pháp chống cảm lạnh là một chiếc tất ướt. Cách thực hiện như sau: Lấy một cái bồn chứa đầy nước ấm, nhúng chân vào bồn. Sau đó là phần thú vị, lấy một đôi tất mỏng nhúng vào nước lạnh, vắt bớt nước ở tất rồi đi.
Bây giờ hãy lấy một đôi tất dày và kéo chúng qua đôi bị ướt rồi đi ngủ. Tất ướt giúp lưu thông máu đến chân của bạn, húc đẩy lưu thông, giúp thông tắc nghẽn.
Sô cô la chữa bách bệnh
Khi bị viêm họng, chúng ta súc miệng bằng nước muối. Lần tới hãy thử dùng sô cô la, theobromine trong sô cô la sẽ làm dịu các dây thần kinh cảm giác, hứa hẹn giúp bạn giảm bớt tình trạng tức ngực dữ dội.
Xoa chân bằng hơi nước
Hầu hết chúng ta đều xoa lên ngực để giảm cảm lạnh. Nhưng bạn có biết rằng thoa hơi nước lên bàn chân cũng có thể chữa cảm lạnh không?
Theo Femina