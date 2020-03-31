Chế độ ăn cho người mỡ máu có khắt khe hay không là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về chế độ ăn cho người bị mỡ máu cũng như những thức ăn dành cho người mỡ máu cao .

Đây là một loại quả có chứa lượng lớn calo bao gồm các vi chất như kali, magie, đường tự nhiên. Bên cạnh đó, chuối còn giúp cho hệ miễn dịch thêm khỏe mạnh đồng thời làm giảm nguy cơ bị động mạch máu não hay đột quỵ.

Máu nhiễm mỡ nên ăn hoa quả gì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Dưới đây là một số loại hoa quả tốt cho người bệnh mỡ máu.

Trái cây và rau xanh tốt cho người mỡ máu - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Là một loại thực phẩm bổ ích với công dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu. Vì vậy cà chua có thể giúp cơ thể hạn chế bệnh huyết áp cao hay bệnh tim mạch. Trong cà chua có chứa lượng lớn vitamin A, B, C, K có tác dụng tốt cho tim mạch, mắt và da.

Các loại trái cây có múi

Các loại hoa quả có múi như quýt, cam, bưởi, chanh... có chứa chất hesperidin với tác dụng làm giảm huyết áp. Chất xơ có trong các loại quả này khi kết hợp cùng chất limonoid có công dụng ngăn ngừa động mạch cứng lại đồng thời làm giảm LDL cholesterol xấu.

Hoa quả có múi tốt cho người mỡ máu - Ảnh minh họa: Internet

Bơ

Bơ là loại thực phẩm có chứa chất béo không bão hòa đơn cùng các loại vitamin B5, B6, C và E nên đặc biệt tốt cho sức khỏe. Bơ có tác dụng bảo vệ tim mạch, giúp cơ thể tránh được nguy cơ bị cao huyết áp. Bên cạnh đó, bơ cũng có tác dụng làm giảm nguy cơ bị đột quỵ, điều chỉnh nồng độ cholesterol LDL và HDL.

Đu đủ

Đây là một loại trái cây giúp cơ thể phục hồi sức khỏe, đặc biệt là sau khi bị sốt xuất huyết. Trong đu đủ có chứa lượng lớn vitamin C với công dụng tăng cường khả năng miễn dịch và nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Đu đủ không chứa cholesterol và có lượng lớn chất xơ nên có khả năng làm giảm huyết áp đồng thời điều chỉnh lượng cholesterol trong cơ thể.

Những loại thực phẩm dành cho người bị mỡ máu

Thực phẩm giàu chất xơ

Người bệnh mỡ máu nên bổ sung chất xơ - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày cơ thể đều cần một lượng chất xơ nhất định. Nếu cơ thể thiếu chất xơ sẽ có nguy cơ mắc phải những căn bệnh như mỡ máu, huyết áp cao... Những thực phẩm giàu chất xơ như gạo lứt, các loại đậu, lúa mạch... có tác dụng làm giảm lượng cholesterol có hại và chất béo, đồng thời sản sinh lượng cholesterol tốt. Chính vì vậy, những thực phẩm giàu chất xơ có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.

Thực phẩm giàu protein

Cơ thể được cung cấp đầy đủ lượng protein sẽ rất tốt trong việc giảm máu mỡ. Bên cạnh đó, những thực phẩm này giúp cơ thể sản sinh lượng hemoglobin khiến các vết sẹo nhanh lành hơn.

Một số loại thực phẩm giàu protein tốt cho người bị bệnh nhiễm mỡ máu là ức gà bỏ da, cá. Những thực phẩm này có công dụng tốt trong việc làm giảm nguy cơ tăng mỡ máu.

Ăn nhạt

Thói quen ăn nhạt có lợi cho sức khỏe không chỉ với người bệnh mỡ máu mà còn đối với tất cả mọi người. Người bệnh máu mỡ cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với việc uống nhiều nước.

Những loại dầu giúp làm giảm cholesterol

Người bệnh mỡ máu cần dùng những loại dầu có nguồn gốc từ thực vật như dầu đậu nành, dầu ngô, dầu oliu, dầu hướng dương... Tuy nhiên, bạn chỉ nên dung nạp tối đa 30% lượng chất béo cần thiết cho cơ thể.

Người bệnh mỡ máu nên dùng dầu từ thực vật - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm thực phẩm có chứa axit folic

Cơ thể thiếu chất axit folic cũng là nguyên nhân dẫn đến việc mắc phải những căn bệnh như tim mạch, mỡ máu... Chính vì vậy bạn nên bổ sung cho cơ thể những thực phẩm giàu axit folic như rau chân vịt, đậu phụ, nước ép cam, bánh mì vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Chế độ ăn cho người mỡ máu có nên có sữa chua không?

Người bị mỡ máu có nên ăn sữa chua không? Câu trả lời là có, tuy nhiên bạn cần lưu ý một số vấn đề khi sử dụng sữa chua:

Những người bị mỡ máu cao nên chọn loại sữa chua không béo hay không đường.

Sữa chua có tốt cho người bị mỡ máu hay không? - Ảnh minh họa: Internet

Khi sử dụng sữa chua có thể dẫn đến hiện tượng khó tiêu. Nguyên nhân của việc này là do trong sữa chua có chứa đường lactose, một loại protein khó tiêu hóa. Đối với những người cơ thể không dung nạp được chất lactose hay những người gặp vấn đề về tiêu hoá thì không nên ăn quá nhiều sữa chua. Nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, buồn nôn, chuột rút, tiêu chảy…

Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý nếu kết hợp sữa chua với xúc xích, thịt hun khói hay các sản phẩm đông lạnh chế biến từ thịt.

Trên đây là bài viết tổng hợp những thông tin cơ bản về chế độ ăn cho người mỡ máu. Bên cạnh việc cân bằng chế độ dinh dưỡng, bạn cũng nên kết hợp với luyện tập thể thao để cơ thể khoẻ mạnh hơn.