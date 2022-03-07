Chăm sóc sức khỏe hậu COVID: Chuyên gia khuyến cáo 6 điều bạn cần làm sau khi khỏi bệnh để phục hồi sức khỏe tối đa

Sức khỏe 07/03/2022 11:36

Sau khi nhiễm COVID-19, hầu hết mọi người đều hình thành các kháng thể đầy đủ để ngăn họ nhiễm vi-rút lần nữa. Tuy nhiên, các nhà y học trên toàn thế giới vẫn chưa thể khẳng định về khả năng miễn dịch đó có thể tồn tại trong bao lâu.

Chăm sóc sức khỏe hậu COVID: Chuyên gia khuyến cáo 6 điều bạn cần làm sau khi khỏi bệnh để phục hồi sức khỏe tối đa - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các trường hợp bệnh nhân mắc lại vi rút corona mới cũng đã được báo cáo. Vĩ vậy, đối với những người có nguy cơ tái nhiễm cao hoặc đã già hay người không thực hiện đủ các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thêm hệ thống miễn dịch của họ, sẽ có nguy cơ cao tái nhiễm và điều này làm cho việc chăm sóc sau COVID trở nên quan trọng hơn rất nhiều. 

Mặc dù các luật tiêu chuẩn về giữ an toàn khuyến nghị mọi người nên che mặt bằng khẩu trang, rửa tay thường xuyên và thực hành cách xa xã hội, nhưng lời nhắc nhở về cách giữ gìn sức khỏe sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào, ngược lại còn tăng thêm "màng bảo vệ" cho bạn trong đại dịch đang chuyển biến càng lúc càng phức tạp này.

Sau khi âm tính với COVID-19: Dưới đây là 6 điều bạn cần làm sau khi đã khỏi bệnh nhiễm vi rút Corona 

1. Tập thể dục đều đặn

Chăm sóc sức khỏe hậu COVID: Chuyên gia khuyến cáo 6 điều bạn cần làm sau khi khỏi bệnh để phục hồi sức khỏe tối đa - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tập thể dục có thể khá rắc rối trong trường hợp bạn đang hồi phục và cơ thể yếu, tuy nhiên, dần dần đưa nó vào lịch trình hàng ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.

2. Có một thói quen ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng

Một hoạt động cơ bản khác là có chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng và bổ sung đủ dưỡng chất để giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục. 

Vi rút Corona khiến cơ thể bị căng thẳng và các loại thuốc cũng có thể khiến cơ thể bạn suy nhược. Một số bệnh nhân cũng bị giảm cân hoặc tăng cân không giải thích được. Do đó, hãy cố gắng có một chế độ ăn uống có tổ chức với các sản phẩm hữu cơ, rau, trứng và gia cầm an toàn để bù đắp cho sự thèm ăn đã mất. Cố gắng ăn thức ăn được nấu chín và chế biến đơn giản để tốt cho cơ thể. 

Hãy nhớ rằng cơ thể của bạn chỉ gần như cố gắng trở lại trạng thái đầy đủ sức mạnh chứ chưa hoàn toàn phục hồi. Cố gắng không ăn quá mức hoặc ăn không no.

Chăm sóc sức khỏe hậu COVID: Chuyên gia khuyến cáo 6 điều bạn cần làm sau khi khỏi bệnh để phục hồi sức khỏe tối đa - Ảnh 3
Sử dụng một chế độ ăn uống lành mạnh, bổ dưỡng để phục hồi sau COVID-19. Ảnh minh họa

3. Hoạt động lại "bộ nhớ" của bạn 

Chăm sóc sức khỏe hậu COVID: Chuyên gia khuyến cáo 6 điều bạn cần làm sau khi khỏi bệnh để phục hồi sức khỏe tối đa - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Vi rút được biết là gây hại cho các tế bào "bộ nhớ" của bạn. Để lấy lại sự chú ý, khả năng tư duy nhận thức và trí nhớ đã mất, hãy đầu tư một ít thời gian trong ngày của bạn để chơi xếp hình, trò chơi trí nhớ và các hoạt động khiến bạn phải suy nghĩ nhiều hơn. Hình thành những cách mà bạn có thể tiếp thêm sinh lực cho tâm trí. Bắt đầu với những hoạt động khả thi và liên tục thử thách bản thân để xây dựng sự nhạy bén. Chìa khóa là hoạt động nên diễn ra chậm rãi nhưng vẫn đạt được điều gì đó cho bộ não của bạn mỗi ngy.

4. Nhịp độ từ từ

Chăm sóc sức khỏe hậu COVID: Chuyên gia khuyến cáo 6 điều bạn cần làm sau khi khỏi bệnh để phục hồi sức khỏe tối đa - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Trước hết, đừng hy vọng quay trở lại cuộc sống bình thường của bạn ngay sau khi bạn trở về nhà hoặc xét nghiệm âm tính với vi rút. Do đó, hãy cho bản thân đủ thời gian để chuyển dần sang cách làm cũ hàng ngày, thực hiện từng ngày một. 

Hãy nhớ rằng gần đây bạn đã phải chiến đấu với một căn bệnh tấn công nghiêm trọng hệ thống miễn dịch của bạn và sẽ thật khôn ngoan khi bắt đầu dần dần các bài tập, hoạt động cũ, thay vì chỉ đơn giản là lao vào làm lại với tần xuất như trước đây. 

5. Tập trung vào các tín hiệu đáng báo động, nếu có 

Chăm sóc sức khỏe hậu COVID: Chuyên gia khuyến cáo 6 điều bạn cần làm sau khi khỏi bệnh để phục hồi sức khỏe tối đa - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Cho dù đó là cơn đau đầu khó chịu hay cơn mệt mỏi, điều cần thiết là tập trung vào bất kỳ dấu hiệu đáng chú ý nào cho thấy cơ thể bạn không chấp nhận tình trạng sau COVID. Giữ liên lạc thường xuyên với bác sĩ chăm sóc chính của bạn nếu có bất kỳ vấn đề nào như vậy xảy ra trong giai đoạn sau khi hồi phục.

6. Dành không gian cho những người khác trong hành trình phục hồi của bạn

Chăm sóc sức khỏe hậu COVID: Chuyên gia khuyến cáo 6 điều bạn cần làm sau khi khỏi bệnh để phục hồi sức khỏe tối đa - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Hãy hiểu rằng bạn cần nghỉ ngơi để cảm thấy lấy lại được sức lực một khi bạn âm tính với COVID. Do đó, hãy tìm kiếm sự trợ giúp vào bất kỳ thời điểm nào bạn cần vì nó sẽ giúp bạn phân bổ mức năng lượng và chống lại tình trạng kiệt sức. Bất kể đó là mua đồ ăn hay chuẩn bị bữa ăn, hãy thừa nhận rằng cơ thể bạn cần có đủ cơ hội để phục hồi. Vì vậy, bằng cách giúp đỡ hoặc nhờ ai đó gần gũi trong khi bạn đang trên lộ trình hồi phục sẽ có lợi hơn cho bạn.

Trong khi thông thường, phần lớn bệnh nhân COVID-19 mất 3 tuần để hồi phục, các nghiên cứu mới đã kêu gọi sự chú ý đối với những người có thể đã bị ảnh hưởng đến thận, phổi và tim của họ bị tác động rất lâu sau khi họ hồi phục. 

Chăm sóc sức khỏe hậu COVID: Chuyên gia khuyến cáo 6 điều bạn cần làm sau khi khỏi bệnh để phục hồi sức khỏe tối đa - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Các tác động lâu dài khác có thể hình dung được của COVID-19 là các tình trạng thần kinh và các vấn đề sức khỏe tâm thần vì các nghiên cứu cho thấy nhiễm trùng cũng có thể tấn công các tế bào não và hệ thần kinh. Mặc dù thông tin không có nhiều bằng chứng, nhưng bạn vẫn được khuyến khích nhất quán tuân theo sáu cách thực hành này để giữ cho bản thân luôn khỏe mạnh.

Theo NDTV

Chuyên gia Y tế: Chưa thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, Việt Nam sẽ xuất hiện thêm 1 hoặc 2 làn sóng dịch

Chuyên gia Y tế: Chưa thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, Việt Nam sẽ xuất hiện thêm 1 hoặc 2 làn sóng dịch

Hiện nay không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới biến thể Omicron đang lan nhanh trong cộng đồng. Việc người dân chủ quan vì đã tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19, bệnh cảnh do biến thể Omicron gây ra nhẹ và không phòng bệnh nghiêm túc, thả lỏng 5K thì dễ dẫn đến mất kiểm soát dịch bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   hồi phục hậu covid phòng dịch Covid-19 cách hồi phục sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm