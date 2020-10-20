Cây náng hoa trắng mọc ở khắp các vùng từ Bắc chí Nam, ở những nơi có đất ẩm. Bên cạnh đó, loại cây này cũng được người dân nhân giống và trồng quanh nhà vì có hoa khá đẹp, thường nở vào buổi chiều và ban đêm.

Cây náng hoa trắng còn được gọi với nhiều cái tên khác như là cây chuối nước, thập bát học sĩ… Cây thuốc nam này được rất nhiều thầy thuốc và y bác sĩ tìm hiểu, ghi chép lại trong các cuốn sách y học cổ truyền. Tiêu biểu như là sách Các cây thuốc vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi; Hay cuốn Bản thảo cương mục do y học gia Lý Thời Trân ở Minh Triều mất hơn 30 năm tâm huyết chuyên tâm nghiên cứu. Trong các cuốn sách này, cây náng hoa trắng có tác dụng gì được ghi rất chi tiết. Bạn sẽ ngạc nhiên vì những tác dụng tuyệt vời mà nó mang lại.

Những căn bệnh này đang được các bác sĩ kết hợp cả Tây y và Đông y nhằm đạt được kết quả cao trong việc điều trị bệnh. Đồng thời hạn chế khả năng xảy ra tác dụng phụ đối với người bệnh.

Không chỉ có tác dụng trang trí, làm cho ngôi nhà thêm xinh, mà hiện nay, cây náng hoa trắng còn nổi lên là vị thuốc nam có tác dụng tốt trong việc điều trị viêm đau, bong gân, xương khớp, trĩ ngoại… Đặc biệt là cứu tinh cho nam giới mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và u xơ tiền liệt tuyến.

Theo đó, phì đại lành tính tuyến tiền liệt là do sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt ở nam giới. Chính điều này có thể làm hẹp và tắc lòng niệu đạo, gây ra nhiều biểu hiện bất thường về tiểu tiện. Bệnh này có nguy cơ gia tăng theo độ tuổi.

U xơ tiền liệt tuyến được kiểm soát khi dùng bài thuốc náng hoa trắng

Nguyên nhân gây ra bệnh u xơ tiền liệt tuyến, phì đại lành tính tuyến tiền liệt là do uống nhiều rượu bia, ăn nhiều đồ cay nóng và thường xuyên nhịn tiểu... Bên cạnh đó cũng có thể là do gen di truyền gây ra.

Nếu đang ở giai đoạn đầu, mức độ còn nhẹ, người bệnh có thể điều trị nội khoa bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Bao gồm các loại thuốc có sự kết hợp của Đông Tây y như:

Các thuốc nội tiết:

Đối kháng GnRH (Nafarelin, Leuprolide, Buserelin).

Kháng thụ thể Androgen (Flutamide, Casodex, Zanoterone)...

Các thuốc từ Progesteron (Megesterol acetate, Hydroxy progesterone, Chlormadinine acetate, Cyproterone acetate)...

Thuốc kháng a-adrenergic (Alfuzosin, Terazosin, Doxazosin, Tamsulosin)

Các thuốc chiết xuất từ cây cỏ như: cây náng hoa trắng, cỏ lùn châu Mỹ, tầm na gai… Trong đó, các bác sĩ đặc biệt dùng vị thuốc từ cây náng hoa trắng. Bởi

các nhà khoa học phát hiện được hoạt chất ancaloit có nhiều trong lá, hoa và củ náng hoa trắng. Đây là hoạt chất dùng để điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Hàm lượng hoạt chất này lớn gấp 3 lần cây trinh nữ hoàng cung.

Phát hiện này là tiền đề căn cứ khoa học quan trọng để phát triển loại thực phẩm chức năng và các loại thuốc có nguồn gốc từ cây náng hoa trắng. Hỗ trợ và điều trị bệnh phì đại tuyến tiền liệt.

Tuy nhiên, nếu bệnh đã bước vào giai đoạn nặng, áp dụng điều trị nội khoa thất bại hoặc khi bệnh đã gây biến chứng thì cần chuyển sang điều trị ngoại khoa. Lúc này, tùy theo mức độ của bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị ngoại khoa phù hợp.

Trong đó, cắt đốt phì đại lành tính TTL nội soi qua niệu đạo, đến nay vẫn được xem là phương pháp vàng trong điều trị bệnh. Vì có rất nhiều ưu điểm như không có đường mổ, về mặt thẩm mỹ và tâm lý tốt. Sau mổ ít đau, nhanh lấy lại vận động. Thời gian nằm viện ngắn, nhanh chóng đi tiểu theo đường tự nhiên.

Khi thực hiện phương pháp ngoại khoa này và kết hợp với việc sử dụng bài thuốc từ cây náng hoa trắng sẽ mang lại hiệu quả cực kỳ tốt. Náng hoa trắng được coi là “khắc tinh” của u xơ tuyến tiền liệt. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nó có thể làm giảm phì đại tiền liệt tuyến lên tới 35,4%. Cây thuốc này rất an toàn, nhất là đối với người cao tuổi.

Cây náng hoa trắng chứa ancaloit giúp điều trị u xơ tiền liệt tuyến

Nếu như cắt đốt phì đại lành tính TTL nội soi qua niệu đạo phá hủy, ngăn chặn được các khối u. Thì song song, bài thuốc từ cây náng hoa trắng hỗ trợ người bệnh trong quá trình phục hồi một cách tích cực. Người bệnh cải thiện được các tác dụng phụ, hồi phục sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nhanh chóng.

Vì vậy, để nhanh chóng điều trị dứt điểm bệnh u xơ tiền liệt tuyến, tránh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt. Cũng như không gây ra các biến chứng nguy hiểm thì ngay khi phát hiện ra, bạn cần chữa trị ngay. Để bác sĩ tiến hành điều trị Đông Tây y kết hợp, mang lại kết quả tốt nhất.

Sau khi đã được điều trị, muốn nhanh khỏi, bạn cần kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe. Cần hạn chế dùng đồ uống vào buổi tối. Tuyệt đối không uống caffeine và rượu. Đồng thời hạn chế dùng thuốc thông mũi hoặc kháng histamin. Bên cạnh đó cần đi tiểu đều, không nhịn tiểu. Ăn uống lành mạnh, đủ vitamin và khoáng chất như chất xơ, vitamin C… dễ tiêu, giúp nâng cao sức đề kháng, làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ. Đặc biệt cần đi tái khám theo lời bác sĩ căn dặn, nếu không có vấn đề gì thì có thể trở lại mọi sinh hoạt bình thường.

Cách chế biến cây náng hoa trắng

Qua đây có thể thấy, có khá nhiều tác dụng của cây náng hoa trắng tốt cho sức khỏe con người. Không chỉ tốt cho nam giới chữa u xơ tiền liệt tuyến mà loại thuốc nam này còn dùng để giảm khối u xơ tử cung và u nang buồng trứng cho nữ giới. Trong lá, thân và củ của náng hoa trắng chứa chủ yếu các alcaloid là lycorine và crinamine, cùng vitamin e và các hoạt chất kiềm có mùi tỏi. Trong đó, Lycorine là hoạt chất chính có hoạt lực ức chế khối u mạnh mẽ. Làm giảm kích thước khối u, có thể đảm bảo được chức năng sinh sản.

Cây náng hoa trắng được nhân giống, rải rác từ Bắc vào Nam

Các thầy thuốc Đông y còn dùng cây náng hoa trắng kết hợp với một số dược liệu khác để làm giảm khối lượng và ức chế sự phát triển của u xơ tử cung. Cụ thể là náng hoa trắng khô kết hợp với xạ đen 40g cùng ké đầu ngựa 10g. Sau đó đem rửa sạch rồi sắc với 1 lít nước và uống trong ngày. Bạn dùng liên tục trong khoảng 1 tháng sẽ thấy hiệu quả, tinh thần phấn chấn rõ rệt.

Thông thường, lá và củ của cây náng hoa trắng là 2 bộ phần giàu dưỡng chất nhất thường được sử dụng để làm thuốc. Dân gian sẽ chế biến lá và củ náng bằng cách phơi khô để dùng dần. Cũng có một số trường hợp dùng cả lá tươi.

Trường hợp dùng lá tươi là để gây nôn, thải hết chất đã ăn, gây ngộ độc cơ thể ra ngoài. Bên cạnh đó, người ta cũng dùng lá náng hoa trắng tươi để đun với 1 lít nước. Sau khi nước nguội thì dùng để rửa vùng bị trĩ ngoại. Làm liên tục 1 tuần, mỗi ngày rửa 1 lần sẽ có hiệu quả co búi trĩ rất tốt. Tuy nhiên, do sử dụng náng hoa trắng là thảo dược tự nhiên nên dược tính tác dụng chậm. Vì thế bạn cần phải kiên trì sử dụng trong một thời gian dài mới thấy được kết quả.

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Cây náng hoa trắng chữa được nhiều bệnh như bong gân, xương khớp...

Cây náng hoa trắng chứa nhiều thành phần dưỡng chất có lợi đối với sức khỏe. Tuy nhiên không vì thế mà lạm dụng. Bởi sử dụng náng hoa trắng quá liều có thể dẫn đến tác dụng không mong muốn là gây nôn và cường giao cảm. Do đó, để hạn chế những tác dụng phụ không mong muốn, trước khi sử dụng người bệnh cần tham khảo và lắng nghe tư vấn của bác sĩ về liều lượng cũng như thời gian sử dụng trước khi dùng.

Hy vọng với những thông tin trên đây bạn đã biết được cây náng hoa trắng có tác dụng gì? Từ đây sử dụng đúng cách giúp điều trị bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, vui sống mỗi ngày.