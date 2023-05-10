Cảnh báo bỏng nặng vì sử dụng nước thông cống siêu tốc

Theo VTC News, ngày 10/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vừa tiến hành cấp cứu 1 trường hợp bị bỏng do tai nạn khi sử dụng nước thông cống cho bồn cầu.

Khi anh T. vừa đổ dung dịch này vào đường ống của bồn cầu thì xuất hiện một tiếng nổ lớn kèm theo cột nước bắn lên vào vùng mặt và tay. Rất may, khi sử dụng anh T. có đeo kính nên dung dịch đã không bắn vào mắt. Song, những khu vực da bị dung dịch này tiếp xúc đã gây đau đớn, nóng rát nên anh lập tức đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tối 8/5, thấy bồn cầu của gia đình bị tắc nên anh đã mua một chai nước thông cống về sử dụng. Trên vỏ của chai nước này có quảng cáo đây là chất thông cống siêu tốc với thành phần là nước và Acid Sulfuric kèm theo những cảnh báo như: tránh xa tầm tay trẻ em, không để chất thông cống dính vào da, đeo kính, khẩu trang khi sử dụng…

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định anh bị bỏng vùng mặt, cổ độ 3 và bỏng vùng cẳng tay do chất ăn mòn nên đã chuyển anh đến Khoa Ngoại Chấn thương-Chỉnh hình-Bỏng để điều trị.

Thông tin từ Báo Gia Lai, theo bác sĩ Dương Thái Thuấn - Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), thành phần của nước thông cống siêu tốc có chứa hàm lượng lớn Acid Sunfuric (H2SO4), một loại acid khá nguy hiểm. Acid này có tính chất hóa học cực mạnh, thường gây bỏng sâu khi tiếp xúc với cơ thể người gây phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ... gây hoại tử từ bên ngoài vào trong. Bất cứ bộ phận nào của cơ thể khi tiếp xúc trực tiếp với acid sunfuric đều dễ bị tổn hại, khó điều trị và để lại di chứng nặng nề.

Bác sĩ cảnh cáo, người dân không nên tự ý sử dụng loại dung dịch này bởi nó rất nguy hiểm, dễ xảy ra rủi ro, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Khi xảy ra sự cố với đường ống cần tìm đến các thợ sửa chữa chuyên nghiệp để khắc phục một cách an toàn và hiệu quả nhất.

Cánh tay chị H. để lại sẹo lớn sau khi bỏng dung dịch thông cống - Ảnh: Báo Gia Lai

Trước đó, vào tháng 9/2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cũng tiếp nhận một trường hợp là chị N.T.K.H (trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) bị bỏng phần tay do sử dụng nước thông cống siêu tốc nhưng bị nổ. Vết bỏng gây ra đau đớn cho chị H., vết thương bị nhiễm trùng và hiện tại đã để lại sẹo lồi mất thẩm mỹ sau nhiều tháng điều trị.