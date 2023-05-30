Cẩn trọng với '3 dấu hiệu đen' trên cơ thể cảnh báo ung thư: Số ca ở Việt Nam từ đứng thứ 3 đã tăng lên hàng 2

Sức khỏe 30/05/2023 09:56

Tình trạng ung thư ngày càng phổ biến, đặc biệt 3 dấu hiệu sau đây liên quan đến việc cảnh báo căn bệnh, bạn cần cẩn trọng.

Theo Phó giáo sư, bác sĩ Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K thông tin trên Báo VietNamNet mới đây cho biết, ung thư tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, tỷ lệ tử vong từ đứng thứ 3 đã tăng lên hàng 2. Đây là thách thức mới trong việc điều trị bệnh ung thư.

Theo báo cáo từ GLOBOCAN 2020, Việt Nam ghi nhận hơn 182.000 ca mắc mới, số ca tử vong trên 122.000 trường hợp. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận mỗi năm hơn 19 triệu ca mắc mới ung thư và hơn 10 triệu người tử vong vì bệnh này, trong đó 2/3 là ở các nước đang phát triển.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay: Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được chính xác đâu là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư mà mới chỉ xác định được các yếu tố nguy cơ của bệnh. Nhiều bệnh nhân vẫn còn những quan niệm sai lầm như "dinh dưỡng đủ chất sẽ nuôi tế bào ung thư" hay còn tin và thậm chí đi theo vào các phương pháp điều trị không đủ cơ sở khoa học. Vì vậy, công tác chăm lo dinh dưỡng và tâm lý cho người bệnh ung thư cũng trở nên vô cùng quan trọng.

Cẩn trọng với '3 dấu hiệu đen' trên cơ thể cảnh báo ung thư: Số ca ở Việt Nam từ đứng thứ 3 đã tăng lên hàng 2 - Ảnh 1
Ung thư tiềm ẩn và đang có xu hướng gia tăng. Ảnh: Internet

Cẩn trọng với 3 dấu hiệu cảnh báo ung thư

Cũng theo Báo VietNamNet, khi ba phần dưới đây chuyển sang màu đen, mọi người nên đi khám đề phòng khả năng mắc ung thư:

Nốt ruồi mới hoặc đổi màu sẫm

Làn da của con người giống như một tấm gương phản chiếu sức khỏe. Khi trên da xuất hiện các nốt ruồi không đối xứng, viền không đều, hình răng cưa và có màu sẫm hoặc xen lẫn hồng và các màu khác thì cần cảnh giác với khả năng mắc ung thư hắc tố da.

Cẩn trọng với '3 dấu hiệu đen' trên cơ thể cảnh báo ung thư: Số ca ở Việt Nam từ đứng thứ 3 đã tăng lên hàng 2 - Ảnh 2

Khi thấy có nốt ruồi bất thường, mọi người cần đi khám sớm. Ảnh: Internet

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết ung thư hắc tố da có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể nhưng phổ biến hơn ở những vùng thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng. Một số loại hiếm hơn ảnh hưởng đến mắt, lòng bàn chân, lòng bàn tay hoặc bộ phận sinh dục.

Cổ đen

Màu da của cơ thể thường thống nhất, ngoại trừ những phần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ sẫm màu hơn. Tuy nhiên, nếu quanh cổ có các ngấn đen, chúng ta nên cảnh giác xem có mắc bệnh gai đen do khối u gây ra hay không.

Cẩn trọng với '3 dấu hiệu đen' trên cơ thể cảnh báo ung thư: Số ca ở Việt Nam từ đứng thứ 3 đã tăng lên hàng 2 - Ảnh 3
Cẩn trọng khi một số vị trí chuyển đen cảnh báo ung thư. Ảnh: Internet

Bệnh gai đen có biểu hiện là những vùng da có nếp gấp dày lên, tăng sắc tố (chuyển đen) như cổ, nách và bẹn. Tình trạng này thường liên quan đến bệnh tiểu đường và kháng insulin, rối loạn nội tiết tố, một số trường hợp hiếm liên quan tới u ác tính.

Móng tay chuyển sang màu đen

Hãy cẩn thận khi móng tay chuyển sang màu đen. Đó là một vết bớt trên móng tay. Khả năng vết bớt trên móng tay biến thành khối u ác tính là rất cao.

Một khi độ rộng của vạch đen trên móng tay lớn hơn 3 mm, vùng da xung quanh xuất hiện những đốm đen, rõ ràng là bị giãn rộng ra,… thì có thể đã xảy ra tình trạng này. Ác tính, cần phải loại bỏ càng sớm càng tốt.

Làm thế nào để phòng tránh ung thư?

Theo Báo Thanh Niên, duy trì các thói quen sau có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư, bạn có thể áp dụng ngay cho mình:

1. Tránh thuốc lá dưới mọi hình thức

Theo đó, các chuyên gia của HMS khuyến nghị tránh tiếp xúc với khói thuốc lá, kể cả việc tiếp xúc thụ động cũng rất có ích trong việc bảo vệ sức khỏe của chúng ta về lâu dài và giảm nguy cơ khởi phát một số bệnh ung thư.

2. Ăn uống hợp lý

Giảm tiêu thụ chất béo bão hòa và thịt đỏ cũng được cho là có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết hay ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, thói quen ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc sẽ có lợi cho sức khỏe đường ruột và phòng ngừa ung thư.

3. Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất đều đặn đã được chứng minh là có khả năng giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết. Tập thể dục cũng giúp giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ.

Nên nạp vào lượng calo vừa đủ và thường xuyên tập thể dục để duy trì cân nặng hợp lý

4. Duy trì cân nặng hợp lý

Tình trạng béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều dạng ung thư chẳng hạn như ung thư tử cung, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, gan, thận… Do đó, bạn nên nạp vào lượng calo vừa đủ và thường xuyên tập thể dục để duy trì cân nặng hợp lý.

5. Không uống nhiều bia rượu

Nếu bạn chọn uống rượu bia, hãy giới hạn bản thân ở mức trung bình một ly mỗi ngày. Bởi vì uống nhiều đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ ung thư miệng, thanh quản, thực quản, gan và ruột kết. Ngoài ra, nó cũng làm tăng nguy cơ ung thư vú của phụ nữ.

6. Tránh tiếp xúc với bức xạ không cần thiết

Các chuyên gia HMS cũng khuyên rằng bạn chỉ nên thực hiện thủ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng các tia bức xạ khi thật sự cần thiết và có chỉ định của chuyên gia y tế. Bên cạnh đó, cũng cần cảnh giác với bức xạ tia cực tím từ mặt trời. Bạn nên che chắn và hạn chế tiếp xúc với nắng quá gắt để giảm nguy cơ hình thành khối u ác tính và các bệnh ung thư da khác.

7. Tránh tiếp xúc trực tiếp với các chất độc công nghiệp

Một số chất như amiăng, benzen, amin thơm và polychlorinated biphenyl (PCB) được cho là có khả năng gây khởi phát ung thư nên cần thận trọng và thực hiện bảo hộ đầy đủ khi tiếp xúc.

 

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