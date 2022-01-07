'Cẩm nang' vaccine: Những điều cần biết về mũi 3, lưu ý đặc biệt sau tiêm người dân cần nắm

Sức khỏe 07/01/2022 16:35

Hiện nay cả nước đang đẩy nhanh tiến độ khi người dân tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì tiếp tục tiêm mũi 3 nhằm tăng mức độ phản ứng miễn dịch làm cho kháng thể trong cơ thể lại được tăng lên nhằm chống lại tác nhân nhiễm bệnh SARS-COV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nhìn chung, những tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêm mũi 3 là sốt, nhức đầu, mệt mỏi và đau tại chỗ tiêm. Tuy nhiên, hầu hết các biểu hiện này đều nhẹ hoặc trung bình. Một số người còn gặp các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, đau cơ và khớp. Có thể có các phản ứng hiếm gặp khác như phản ứng phản vệ, dị ứng. 

Dẫn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, sau khi tiêm mũi 3 mỗi người dân cần tự theo dõi tình trạng sức khỏe ở nhà và thông báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy có bất thường xảy ra với cơ thể (dấu hiệu khó chịu, buồn nôn, phát ban, sưng tại chỗ tiêm).

'Cẩm nang' vaccine: Những điều cần biết về mũi 3, lưu ý đặc biệt sau tiêm người dân cần nắm - Ảnh 1

Tiêm mũi 3 COVID-19 tăng cường đang được đẩy mạnh cả nước - Ảnh minh họa: Inetrnet

Người được tiêm mũi 3, về nhà cần theo dõi thân nhiệt, cặp nhiệt độ khi sốt, sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều lượng và theo dõi đáp ứng với thuốc hạ sốt. Các dấu hiệu nguy cơ bao như sốt cao trên 39 độ C, khó hạ nhiệt độ hoặc sốt kéo dài hơn 24 giờ; co giật; phát ban; tinh thần khó chịu, kích thích vật vã, lừ đừ...; khó thở hoặc khi có biểu hiện bất thường khác về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế.

'Cẩm nang' vaccine: Những điều cần biết về mũi 3, lưu ý đặc biệt sau tiêm người dân cần nắm - Ảnh 2

Cần ăn uống điều độ, đúng bữa. (Ảnh minh họa: Internet)

Sau tiêm vaccine Covid-19 chúng ta không nên uống rượu bia, chất kích thích, tập thể dục với những bài tập nhẹ không nên tập nặng, ăn uống thất thường bỏ bữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Uống rượu bia có thể ảnh hưởng đến cách mà hệ miễn dịch phản ứng với vắc xin. Ngoài ra, rượu bia làm mất nước và có thể khiến các tác dụng phụ sau khi tiêm vắc xin, chẳng hạn như đau cơ hoặc mệt mỏi, trở năng nặng hơn, tiến sĩ Natasha Bhuyan, Phó giáo sư lâm sàng tại Đại học Y Arizona (Mỹ), giải thích.

'Cẩm nang' vaccine: Những điều cần biết về mũi 3, lưu ý đặc biệt sau tiêm người dân cần nắm - Ảnh 3

Tập thể dục sau khi tiêm mũi 3 là không nguy hiểm tuy nhiên không nên tập nặng. Ảnh minh họa. Internet

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