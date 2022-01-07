'Cẩm nang' vaccine: Những điều cần biết về mũi 3, lưu ý đặc biệt sau tiêm người dân cần nắm

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nhìn chung, những tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêm mũi 3 là sốt, nhức đầu, mệt mỏi và đau tại chỗ tiêm. Tuy nhiên, hầu hết các biểu hiện này đều nhẹ hoặc trung bình. Một số người còn gặp các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, đau cơ và khớp. Có thể có các phản ứng hiếm gặp khác như phản ứng phản vệ, dị ứng.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, sau khi tiêm mũi 3 mỗi người dân cần tự theo dõi tình trạng sức khỏe ở nhà và thông báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy có bất thường xảy ra với cơ thể (dấu hiệu khó chịu, buồn nôn, phát ban, sưng tại chỗ tiêm).