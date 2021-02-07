Cách sử dụng cây Trinh Nữ Hoàng Cung tươi cho chị em phụ nữ

Sức khỏe 07/02/2021 22:15

Nếu biết cách sử dụng cây Trinh Nữ Hoàng Cung tươi đúng cách thì các chị em sẽ sớm “đẩy lùi” được các căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Giúp vùng kín sáng màu và trẻ trung hơn.

Vùng “tam giác mật” của chị em luôn chứa đựng những bí mật thầm kín. Bởi không chỉ đơn giản là một bộ phận quan trọng đảm nhiệm chức năng sinh sản, mà nó còn là khu vực kín đáo luôn khơi gợi sự tò mò của cánh mày râu. Chính vì thế, bất kỳ chị em nào cũng muốn bộ phận này hồng hào khô thoáng và se khít. 

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Cây Trinh Nữ Hoàng Cung có tác dụng tốt với sức khỏe của phái đẹp

Tuy nhiên, hầu hết chị em phụ nữ đều ít nhất 1 lần mắc bệnh phụ khoa trong đời. Chúng thường “đeo bám” không tha nếu như không biết cách bảo vệ. Do đó, làm sao để không bị viêm nhiễm phụ khoa là một trong những mối quan tâm hàng đầu của phái đẹp. Với cách sử dụng cây Trinh Nữ Hoàng Cung tươi bạn có thể yên tâm, vùng kín sẽ được vệ sinh một cách tự nhiên, làm hồng cô bé, mềm mịn hơn.

Hướng dẫn sử dụng cây Trinh Nữ Hoàng Cung

Hiện nay, cây Trinh Nữ Hoàng Cung không còn xa lạ gì với các chị em phụ nữ. Loại thảo dược này được sử dụng để làm thuốc hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa và điều trị các căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa nguy hiểm như u xơ tử cung, ung thư cổ tử cung… Với sự phát triển của Y học, Trinh Nữ Hoàng Cung được bào chế trở thành thành phần chính trong một số dung dịch vệ sinh vùng kín, đang được bán chạy trên thị trường hiện nay. 

Những loại dung dịch chứa thành phần thảo dược này làm sạch vùng kín hiệu quả và tiêu diệt các vi khuẩn có hại. Nhanh chóng điều trị và ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Bên cạnh đó chúng còn có tác dụng làm dịu, dưỡng ẩm cho da, giúp da mịn màng, mềm mại. Đồng thời hỗ trợ điều trị mụn, se khít lỗ chân lông, dưỡng da niêm mạc trắng hồng và chống lão hóa.

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Trinh Nữ Hoàng Cung là thảo dược tốt để chữa bệnh phụ khoa
 

Sở dĩ có hiệu quả như vậy là do trong cây Trinh Nữ Hoàng Cung chứa thành phần là alkaloid - hợp chất này có hoạt tính sinh lý rất cao. Một số nghiên cứu cũng đã phát hiện ra trong loại thảo dược này chứa đến 11 alkaloid, 11 axit amin, axit hữu cơ. Các axit amin là phenylalanin, 1-leucin, dl-valin và arginin monohydroclorid. Chúng có tác dụng rất tốt trong việc điều trị viêm nhiễm phụ khoa cho phái đẹp. Đồng thời được sử dụng để chữa viêm loét dạ dày, u vú, điều trị viêm phế quản, ho, trị viêm họng hạt… 

Các chị em có thể tham khảo một số cách sau đây để chữa viêm nhiễm phụ khoa bằng Trinh nữ hoàng cung. 

Cách dùng lá Trinh Nữ Hoàng Cung tươi

Lá Trinh Nữ Hoàng Cung chứa chất lycorin có thể ức chế tổng hợp protein và DNA làm giảm khả năng sống của các tế bào u. Chính vì vậy, với những chị em bị viêm nhiễm vùng kín, hôi, khó chịu, khí hư ra nhiều chỉ cần sử dụng bài thuốc đơn giản từ loại thảo dược này thì sẽ khỏi ngay. Dùng 3 lá Trinh Nữ Hoàng Cung tươi, rửa sạch rồi cắt nhỏ. Sau đó đun sôi với 2 chén nước, còn ½ chén thì chắt lấy nước uống. Chia làm 3 lần uống trong ngày sau bữa ăn.

Bên cạnh đó nếu kết hợp Trinh Nữ Hoàng Cung với tam thất sẽ vừa làm tăng hiệu quả chữa bệnh, vừa bồi bổ sức khỏe. Các chị sẽ khỏe từ trong ra ngoài, tăng tính hấp dẫn, quyến rũ với cánh mày râu. 

Với cách uống cây Trinh Nữ Hoàng Cung tươi này nhiều chị em đã khỏi bệnh một cách nhanh chóng. Đời sống phòng the cũng mặn nồng hơn, chị em cũng chủ động gần gũi với người bạn đời, tình cảm ngày càng sâu sắc. 

Cách dùng lá Trinh Nữ Hoàng Cung khô

Với những chị em ở thành phố, do đất chật hẹp, không thể trồng nên ít có điều kiện sử dụng lá Trinh Nữ Hoàng Cung tươi, thay vào đó có thể sử dụng lá Trinh Nữ Hoàng Cung khô mua ở các tiệm thuốc Đông y. 

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Bài thuốc từ Trinh Nữ Hoàng Cung có tính kháng sinh mạnh

Theo đó sau khi mua về, bạn hãy rửa sạch lá Trinh Nữ Hoàng Cung rồi cho vào nồi, đổ thêm 2 chén nước vào sắc. Trong quá trình sắc hãy để lửa nhỏ, sắc đến khi còn nửa chén nước thuốc thì chia 3 phần và uống sau các bữa ăn. Khi uống thì làm nhiều đợt, mỗi đợt từ 20 - 25 ngày, sau đó nghỉ 10 ngày rồi uống tiếp đợt mới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Trinh Nữ Hoàng Cung kết hợp với các thảo dược khác. Trinh Nữ Hoàng Cung (20g), nga truật (20g), lá đu đủ khô (10g), xuyên điền thất (10g). Cho tất cả các vị thuốc đã chuẩn bị vào nồi, đem sắc đến khi còn lại 1 chén thì chia thành 3 phần. Cũng uống sau các bữa ăn trong ngày. Có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa rất tốt bởi bài thuốc này chứa các chất có tác dụng kháng sinh mạnh.

Xu hướng chị em dùng Trinh Nữ Hoàng Cung ngày càng nhiều

Không chỉ trong Đông y mà Tây y, cây Trinh Nữ Hoàng Cung cũng được coi là cây thuốc quý. Từ xa xưa, trong giới quý tộc đã sử dụng loại cây này để điều trị nhiều loại bệnh. Đặc biệt, phụ nữ giới quyền quý thường sử dụng trong việc chữa trị bệnh phụ khoa. Bởi theo nhiều nghiên cứu đã chứng minh được cây Trinh Nữ Hoàng Cung có tác dụng chống lại sự phát triển của tế bào ung thư, kháng khuẩn… 

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 Trinh Nữ Hoàng Cung - thành phần chính của nhiều sản phẩm vệ sinh phụ nữ

Loại thảo dược này có thể tiêu diệt hầu hết các loại nấm mốc như staphylococcus, streptococcus mutans, streptococcus-salivarius, candida albicans, E.coli và khí Propionibacterium… Làm cho vùng kín phụ nữ luôn khô thoáng, sạch khuẩn, cân bằng PH nội tiết tố, chống lão hóa và giúp chị em tự tin hơn trong chuyện phòng the. Đồng thời, giúp phục hồi những tế bào thương tổn ở vùng kín, mang lại cho tử cung bề mặt nhẵn đẹp và chức năng tiết dịch bình thường. Do đó, người bạn đời cũng cảm thấy mãn nguyện hơn, hài lòng với mỗi lần quan hệ. 

Hiện nay, số lượng chị em phụ nữ sử dụng cây Trinh Nữ Hoàng Cung ngày càng nhiều. Bởi ngoài tác dụng chữa bệnh phụ khoa thì thảo dược này còn có tác dụng rất tốt trong việc bổ máu, lọc máu xấu giúp da hồng hào, cơ thể sảng khoái, làm chậm thời gian mãn kinh, kéo dài thời xuân thì cho phái đẹp. 

Lúc nào chị em cũng cảm thấy tinh thần phấn khởi hơn, yêu đời hơn, năng nổ hơn, tâm sinh lý tốt hơn và ham muốn tình dục cũng tăng cao hơn. Đây là một điều mà người phụ nữ nào cũng luôn là khát khao khi bước vào tuổi trung niên. Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, kém tập trung, mệt mỏi, stress sẽ giảm xuống, chất lượng cuộc sống cải thiện đáng kể. 

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Vùng kín khô thoáng, hồng hào hơn khi dùng cây Trinh Nữ Hoàng Cung 

Chính vì vậy, để giữ tuổi xuân, chuyện tình dục không bị sớm phai tàn và cuộc sống được viên mãn thì sử dụng thêm các bài thuốc từ cây Trinh Nữ Hoàng Cung là điều khá cần thiết. Việc này sẽ giúp cho chị em có một lối sống tích cực hơn. 

Bên cạnh đó, các chị em cần chia sẻ chân thành về cảm xúc và nhu cầu của mình để tránh sự dồn nén về tâm lý kéo dài, không làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Đồng thời các chị em cũng cần sắp xếp công việc và thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Hãy cố gắng loại bỏ stress, thường xuyên vận động rèn luyện cơ thể, để tăng cường sức khỏe tạo niềm vui cho cuộc sống. Chị em cũng nên quan tâm hơn đến vấn đề dinh dưỡng

Cần tăng cường rau xanh và hoa quả, uống nhiều nước... Hạn chế không dùng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá… Cũng như để giữ cho tâm hồn trẻ trung, chị em hãy cùng chồng tạo cơ hội khơi dậy cảm xúc tình dục. Có như vậy, việc sử dụng cây Trinh Nữ Hoàng Cung tươi sẽ phát huy được tối đa tác dụng, bài tiết các chất bẩn ra ngoài, làm sạch vùng kín, giúp phòng tránh các biến chứng của bệnh phụ khoa. Như vậy cuộc sống luôn được trải qua trong những giai đoạn vô cùng đẹp đẽ. 

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Dùng Trinh Nữ Hoàng Cung đời sống vợ chồng được cải thiện

Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã biết rõ cách sử dụng cây Trinh Nữ Hoàng Cung tươi hiệu quả, cũng như cách cân bằng được cuộc sống. Từ đây, các chị em hãy tự tin vào bản thân, luôn xuân sắc, mặn nồng với người bạn đời. 

Chữa u xơ tử cung bằng lá cây trinh nữ hoàng cung, người phụ nữ trướng bụng như mang bầu

Chữa u xơ tử cung bằng lá cây trinh nữ hoàng cung, người phụ nữ trướng bụng như mang bầu

Phát hiện khối u xơ đã 4 năm nhưng thay vì phẫu thuật, chị H. mua lá cây trinh nữ hoàng cung và cây xạ đen về uống. Hậu quả là bụng người phụ nữ trướng to, nội tạng bị chèn ép nguy hiểm.

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