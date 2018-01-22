Cách làm trắng, sạch lưỡi trong tích tắc không ngờ đơn giản như thế

Sức khỏe 22/01/2018 10:00

Nếu muốn hơi thở luôn thơm mát bạn cần biết những cách làm trắng, sạch lưỡi này ngay hôm nay. Đảm bảo khi áp dụng bạn sẽ hài lòng về kết quả.

Đôi lúc miệng của bạn có mùi hôi, hơi thở mùi khó chịu sẽ làm bạn mất tự tin trong giao tiếp với người xung quanh. Đừng lo lắng về vấn đề này, có lẽ đơn giản chỉ là do bạn vệ sinh không dúng cách. Chúng ta hãy tìm hiểu xem cách làm trắng, sạch lưỡi như thế nào là đúng nhất và trả lại cho bạn hơi thở thơm mát nhé.

Nếu như để ý, bạn sẽ vô tình thấy rằng phần lưỡi của mình có màu trắng, bạn ngỡ rằng đó là màu của lưỡi nhưng thực chất đó là những mảng cặn bã còn xót lại trong quá trình ăn uống mà chưa được vệ sinh sạch sẽ. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng hôi miệng kéo dài. Liệu có cách giúp làm sạch và trắng lưỡi nào đơn giản hay không? Bạn hãy thử áp dụng theo những biện pháp dưới đây nhé.

Đánh răng đúng cách kết hợp làm sạch lưỡi

Nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần dùng bàn chải chà lên răng là đã có thể làm sạch khoang miệng thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Các chuyên gia chỉ ra rằng, đa phẩn số vi khuẩn bám chủ yếu ở phần lưỡi và nưới răng chứ không riêng gì hàm răng. Chính vì lẽ đó, nếu như bạn đang đánh răng sai cách thì hãy thay đổi ngay nhé.

Đánh răng đúng cách là cần làm sạch lưỡi và nướu răng
Đánh răng đúng cách là cần làm sạch lưỡi và nướu răng (Ảnh: Internet)

Khi đánh răng, bạn cần làm sạch cả lưỡi và nướu răng. Nên chọn loại bàn chải mềm, sợi nhỏ để không gây tổn thương cho nướu và lưỡi nhé. Đồng thời thực hiện một cách nhẹ nhàng bởi lưỡi và nướu rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Mỗi ngày đánh răng ít nhất 2 lần sáng và tối trước khi đi ngủ, làm như vậy sẽ đảm bảo răng miệng được sạch sẽ, phòng tránh được các bệnh liên quan đến răng miệng.

Thường xuyên cạo sạch lưỡi

Ngoài việc đáng răng ra, việc dùng đến dụng cụ cạo lưỡi sẽ giúp loại bỏ các mảng bám trắng trên lưỡi, giúp làm sạch lâu hơn. Bạn có thể sử dụng thường xuyên, cạo lưỡi một cách nhẹ nhàng, chậm rãi để đảm bảo không gây tổn thương cho lưỡi nhé.

Cách cạo lưỡi để làm sạch hiệu quả nhưng không nên lạm dụng
Cách cạo lưỡi để làm sạch hiệu quả nhưng không nên lạm dụng (Ảnh: Internet)

Ngoài việc áp dụng những thói quen hằng ngày, bạn có thể sử dụng kết hợp với một số loại thực phẩm khác để quá việc làm trắng và sạch lưỡi được hiệu quả hơn. Dưới đây là một vài gợi ý cho bạn.

Làm sạch lưỡi bằng chanh

Chanh có tính axit nên giúp kháng khuẩn hiệu quả, chính vì vậy dùng nó để làm sạch khoang miệng là điều rất tốt. Bạn có thể chà sát lát chanh lên lưỡi hoặc có thể vắt lấy nước cốt chanh rồi trộn với baking soda để chà lên lưỡi cũng được. Thực hiện liên tục như vậy khoảng 5 phút rồi súc miệng và đánh răng lại lần nữa cho sạch.

Sử dụng nghệ để làm sạch lưỡi

Nghệ có chất curcumin, cũng có tính sát trùng, chống viêm và kháng khuẩn rất tốt. Nhờ khả năng này mà bạn có thể sử dụng nó để làm sạch cũng như phòng ngừa các bệnh về răng miệng. Chỉ cần trộn bột nghệ với nước để rửa lưỡi là được.

Dùng nghệ giúp làm trắng và sạch lưỡi hiệu quả
Dùng nghệ giúp làm trắng và sạch lưỡi hiệu quả (Ảnh: Internet)

Đồng thời, ngoài những cách làm trắng, sạch lưỡi như đã kể trên, bạn còn khá nhiều sự lựa chọn khác như súc miệng với nước súc miệng, tăng cường các thực phẩm tốt cho răng miệng như chanh, dâu tây, táo, sữa chua... Những thực phẩm này sẽ hỗ trợ giữ răng miệng sạch sẽ và thơm mát hơn.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn loại bỏ nỗi lo bị hôi miệng cũng như mang lại hơi thở thơm mát, tràn đầy tự tin khi đứng trước người đối diện.

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