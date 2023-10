Cách chữa chứng ngủ rũ, giúp bạn tỉnh táo cả ngày dài!

Chứng bệnh này thường dẫn đến tình trạng cơ thể uể oải, thiếu năng lượng, tâm trạng buồn chán và cảm thấy kiệt sức. Người bệnh sẽ không đủ tỉnh táo để làm việc, để hoạt động, để sinh hoạt, ăn uống và nhiều công việc khác. Tuy đây là một chứng bệnh không phổ biến, khoảng 2000 người thì mới có 1 người gặp phải tình trạng này, nhưng cũng không thể phủ nhận được hệ lụy mà chứng bệnh này mang lại.

Buồn ngủ nhiều dù đã ngủ đủ giấc mỗi đêm là biểu hiện cúa chứng ngủ rũ!

Nguyên nhân gây ra chứng ngủ rũ này là do sự mất cân bằng hóa học trong não. Hầu hết các trường hợp người mắc phải chứng bệnh này đều có mức hypocretin (một chất dẫn truyền thần kinh thúc đẩy sự tỉnh táo) thấp. Một số hiếm trường hợp bị chứng ngủ rũ là do khiếm khuyết do di truyền, do chấn thương tại bộ phận sản xuất hypocretin tại não, do các khối u hoặc các bệnh lý khác xảy ra tại não. Cũng có nguyên nhân hiếm gặp khác là tiếp xúc với độc tố, sự thay đổi và rối loạn nội tiết tố ở tuổi tiền mãn kinh…