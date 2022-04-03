Các triệu chứng sớm của bệnh ung thư vú mà các chị em cần để ý trước khi nó trở hành 'hiểm họa' khó kiểm soát

Sức khỏe 03/04/2022 05:29

Trong giai đoạn đầu, không có nhiều triệu chứng rõ ràng cho bệnh ung thư vú. Mặc dù vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác gây ra bệnh ung thư vú nhưng chúng ta biết rằng một số yếu tố nguy cơ nhất định có liên quan đến sự xuất hiện của bệnh.

Các triệu chứng sớm của bệnh ung thư vú mà các chị em cần để ý trước khi nó trở hành 'hiểm họa' khó kiểm soát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở giai đoạn nặng, hầu hết các trường hợp mắc ung thư vú đều do chị em tự phát hiện khi nhận thấy những thay đổi bất thường ở vùng ngực. 

Các triệu chứng sớm của bệnh ung thư vú mà các chị em cần để ý trước khi nó trở hành 'hiểm họa' khó kiểm soát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư vú được phát hiện càng sớm thì cơ hội điều trị thành công càng cao. Mọi phụ nữ nên "nhận thức về vú", nghĩa là đơn giản biết bộ ngực bình thường của mình trông như thế nào và cảm thấy như thế nào, để ý xem có những thay đổi bất thường nào và thường xuyên thăm khám bởi bác sĩ.

Đây là những cách bạn có thể kiểm tra và đặt ra "nghi ngờ" mình có bị căn bệnh này không.

CHẠM vào ngực của bạn

Các triệu chứng sớm của bệnh ung thư vú mà các chị em cần để ý trước khi nó trở hành 'hiểm họa' khó kiểm soát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có cảm thấy điều gì bất thường không?

  • Bạn có cảm thấy một khối u ở vú, ngực trên hoặc nách không?
  • Có sự dày lên bất thường của mô vú mà không biến mất?
  • Có đau bất thường không?

TÌM KIẾM những thay đổi

Các triệu chứng sớm của bệnh ung thư vú mà các chị em cần để ý trước khi nó trở hành 'hiểm họa' khó kiểm soát - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có bất kỳ thay đổi nào về hình dạng hoặc kết cấu ngực không?

  • Bất kỳ thay đổi nào về kích thước hoặc hình dạng (một bên ngực có thể lớn hơn hoặc thấp hơn bên kia)?
  • Bất kỳ thay đổi nào trong kết cấu của da vú như nhăn nheo hoặc lõm xuống?
  • Bất kỳ thay đổi nào về màu sắc, có bị mẩn đỏ không?
  • Còn hướng của núm vú thì sao? Nó có bị đảo ngược (quay vào) không?
  • Bất kỳ tiết dịch bất thường nào từ một hoặc cả hai núm vú?
  • Bất kỳ phát ban hoặc đóng vảy ở núm vú hoặc khu vực xung quanh?

Kiểm tra bất kỳ phát hiện bất thường nào với bác sĩ

Các triệu chứng sớm của bệnh ung thư vú mà các chị em cần để ý trước khi nó trở hành 'hiểm họa' khó kiểm soát - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Có gì bất thường xảy ra với vùng ngực của bạn không? Nếu bạn thấy vậy, hãy đến bác sĩ kiểm tra sớm nhất.

Hãy nhớ rằng, trước hoặc trong kỳ kinh nguyệt, bạn thường có thể cảm thấy mô vú thay đổi hoặc hơi đau. Vì vậy, đừng hoảng với mọi phát hiện nhỏ.

Tự kiểm tra vùng ngực thường xuyên sẽ giúp bạn hiểu và nhận biết sự khác biệt giữa vú bình thường và các triệu chứng bất thường.

Các triệu chứng sớm của bệnh ung thư vú mà các chị em cần để ý trước khi nó trở hành 'hiểm họa' khó kiểm soát - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đừng đợi các triệu chứng xuất hiện. Đi khám sức khỏe định kỳ là việc rất quan trọng với các chị em phụ nữ.

Theo Indus health plus

Loại rau trường thọ của người Nhật: Dùng làm đẹp hay bồi bổ nội tạng đều vô cùng hiệu quả, ở Việt Nam vừa nhiều vừa rẻ mà chưa biết tận dụng

Loại rau trường thọ của người Nhật: Dùng làm đẹp hay bồi bổ nội tạng đều vô cùng hiệu quả, ở Việt Nam vừa nhiều vừa rẻ mà chưa biết tận dụng

Người Nhật rất thích rau hẹ, thường xuyên sử dụng trong bữa ăn hàng ngày trong món trứng, món canh đậu phụ hay là salad...

Xem thêm
Từ khóa:   triệu chứng ung thư vú biểu hiện của ung thư vú dấu hiệu ung thư vú

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 34 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 45 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm