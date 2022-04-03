Trong giai đoạn đầu, không có nhiều triệu chứng rõ ràng cho bệnh ung thư vú. Mặc dù vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác gây ra bệnh ung thư vú nhưng chúng ta biết rằng một số yếu tố nguy cơ nhất định có liên quan đến sự xuất hiện của bệnh.

Ảnh minh họa: Internet Ở giai đoạn nặng, hầu hết các trường hợp mắc ung thư vú đều do chị em tự phát hiện khi nhận thấy những thay đổi bất thường ở vùng ngực. Ảnh minh họa: Internet Ung thư vú được phát hiện càng sớm thì cơ hội điều trị thành công càng cao. Mọi phụ nữ nên "nhận thức về vú", nghĩa là đơn giản biết bộ ngực bình thường của mình trông như thế nào và cảm thấy như thế nào, để ý xem có những thay đổi bất thường nào và thường xuyên thăm khám bởi bác sĩ.

Đây là những cách bạn có thể kiểm tra và đặt ra "nghi ngờ" mình có bị căn bệnh này không. CHẠM vào ngực của bạn

Ảnh minh họa: Internet Bạn có cảm thấy điều gì bất thường không? Bạn có cảm thấy một khối u ở vú, ngực trên hoặc nách không?

Có sự dày lên bất thường của mô vú mà không biến mất?

Có đau bất thường không? TÌM KIẾM những thay đổi Ảnh minh họa: Internet Có bất kỳ thay đổi nào về hình dạng hoặc kết cấu ngực không? Bất kỳ thay đổi nào về kích thước hoặc hình dạng (một bên ngực có thể lớn hơn hoặc thấp hơn bên kia)?

Bất kỳ thay đổi nào trong kết cấu của da vú như nhăn nheo hoặc lõm xuống?

Bất kỳ thay đổi nào về màu sắc, có bị mẩn đỏ không?

Còn hướng của núm vú thì sao? Nó có bị đảo ngược (quay vào) không?

Bất kỳ tiết dịch bất thường nào từ một hoặc cả hai núm vú?

Bất kỳ phát ban hoặc đóng vảy ở núm vú hoặc khu vực xung quanh? Kiểm tra bất kỳ phát hiện bất thường nào với bác sĩ Ảnh minh họa: Internet Có gì bất thường xảy ra với vùng ngực của bạn không? Nếu bạn thấy vậy, hãy đến bác sĩ kiểm tra sớm nhất. Hãy nhớ rằng, trước hoặc trong kỳ kinh nguyệt, bạn thường có thể cảm thấy mô vú thay đổi hoặc hơi đau. Vì vậy, đừng hoảng với mọi phát hiện nhỏ. Tự kiểm tra vùng ngực thường xuyên sẽ giúp bạn hiểu và nhận biết sự khác biệt giữa vú bình thường và các triệu chứng bất thường. Ảnh minh họa: Internet Đừng đợi các triệu chứng xuất hiện. Đi khám sức khỏe định kỳ là việc rất quan trọng với các chị em phụ nữ. Theo Indus health plus

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-trieu-chung-som-cua-benh-ung-thu-vu-ma-cac-chi-em-can-de-y-truoc-khi-no-tro-hanh-hiem-hoa-kho-kiem-soat-459672.html