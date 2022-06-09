Óc chó là một trong những loại hạt rất phổ biến và là nguồn thực phẩm tuyệt vời chứa axit béo omega-3 axit alpha-linolenic.

Chúng giúp cải thiện các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tim mạch, bao gồm huyết áp và lưu lượng máu bình thường thông qua hệ thống tuần hoàn của cơ thể.

Một số nghiên cứu lớn đã chứng minh ra rằng ăn quả óc chó làm giảm đáng kể cholesterol toàn phần và cholesterol xấu LDL, đồng thời làm tăng mức cholesterol HDL "tốt".

Hạnh nhân

Hạnh nhân là thực phẩm có hàm lượng canxi cao nhất trong các loại hạt có tác dụng giúp cho xương chắc khỏe, cũng như cho các chức năng chính xác của dây thần kinh và cơ bắp. Chất béo có lợi và hàm lượng chất xơ cao trong hạnh nhân giúp kiểm soát mức cholesterol, rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn hạt hạnh nhân có thể mang lại nhiều lợi ích như, hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách thúc đẩy sự phát triển của các chủng vi khuẩn có lợi, bao gồm cả Lactobacillus và Bifido-vi khuẩn. Da cũng chứa đầy những hợp chất bảo vệ được gọi là flavonoid có lợi ích chống ôxy hóa.

Hạt điều

Hạt điều là loại hạt quá quen thuộc đối chúng ta, hạt chứa nhiều sắt giúp ngăn ngừa thiếu máu. Hạt điều cũng rất tốt cho người tiểu đường, giúp xua tan cảm giác mệt mỏi, chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt điều cũng giàu chất xơ rất tốt cho người muốn giảm cân, đặc biệt hạt điều còn giúp sản xuất sắc tố melanin tốt cho da và tóc.

Hạt chia

Thành phần chủ yếu của hạt chia là các chất dinh dưỡng bổ ích cho cơ thể, cụ thể là chất xơ, chất đạm, các loại khoáng chất và vitamin thiết yếu. Hạt chia được biết tới với công dụng hạn chế các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Sử dụng hạt chia thường xuyên sẽ giúp giữ mức đường trong máu ổn định một cách an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt macca

Với một trong những hàm lượng chất béo cao nhất, hạt mắc ca thường được sử dụng để thêm hương vị và kết cấu cho món ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là nguồn hạt giàu chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim mạch và do đó, chúng giúp quản lý cholesterol và điều chỉnh các yếu tố nguy cơ của bệnh tim. Chúng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào và đóng góp hữu ích vào việc hấp thụ khoáng chất, bao gồm magiê, canxi và kali.