Yến Sào - Bí quyết giữ gìn nhan sắc phái đẹp

Đối với phụ nữ hiện đại, bên cạnh việc tập luyện thể thao duy trì vóc dáng thì việc tìm kiếm những loại thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nhưng không làm tăng cân chính là những ưu tiên hàng đầu. Yến sào chính là loại thực phẩm có thể đáp ứng được hết tất cả yêu cầu ấy.

Thời gian chính là kẻ thù lớn nhất với nhan sắc và sức khỏe của người phụ nữ. Phần lớn chị em thường phải bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư vào mỹ phẩm, thậm chí là thẩm mỹ để duy trì sắc vóc của tuổi thanh xuân. Bên cạnh đó, cũng có nhiều chị em lại cân nhắc sử dụng những loại thực phẩm tốt để duy trì biểu tượng “nhất dáng, nhì da” của phái đẹp và yến sào chính là một trong những giải pháp hiệu quả và bền vững nhất được các chị em tin tưởng lựa chọn.

Khi bước vào tuổi 30, làn da của chị em bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của lão hoá. Lúc này, lượng Collagen bắt đầu suy giảm khiến gương mặt của chị em xuất hiện những vết chân chim nơi khoé miệng, khoé mắt. Với thành phần có chứa một hàm lượng lớn Collagen tự nhiên và Threonine - một loại hoạt chất nền tảng hình thành Elastine và Collagen - yến sào giúp làm chậm quá trình lão hóa da, giúp chị em duy trì một làn da căng bóng, trắng hồng và tươi trẻ.

Đối với những chị em thường xuyên phải làm việc trong môi trường máy lạnh, làn da lúc này rất dễ gặp phải tình trạng khô, sạm vì thiếu độ ẩm. Trong thành phần của yến sào có chứa tới 18 loại acid amin, Tyrosine, Vanine, Leucine…, trong đó Acid Sialic và Tyrosine là những thành phần giúp da nhanh chóng phục hồi những tổn thương do mụn để lại và hàng loạt vitamin A, C, E… dưỡng da từ sâu bên trong, giúp làn da của chị em luôn hồng hào, mịn màng và căng tràn sức sống.

2/ Yến sào hỗ trợ duy trì vóc dáng:

Rất nhiều chị em lựa chọn phương pháp nhịn ăn, uống thuốc để giảm cân, tuy nhiên, những phương pháp này không thể giúp giảm cân một cách hiệu quả mà còn kéo theo những hệ luỵ không mong muốn cho sức khỏe. Trong trường hợp này, yến sào lại là một loại thực phẩm có thể hỗ trợ chị em tối đa trong hành trình tìm lại vóc dáng của mình.

Với thành phần không chứa chất béo nhưng lại giàu protein và các loại acid amin, yến sào cung cấp một nguồn năng lượng tuyệt vời giúp chị em phụ nữ luôn cảm thấy khỏe khoắn, không còn cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, thành phần Leucine có trong yến sào còn có tác dụng cân bằng dinh dưỡng, tăng cường lưu thông máu và đẩy mạnh hoạt động đốt cháy mỡ thừa có trong cơ thể.

Yến Sào mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp của chị em phụ nữ

3/ Yến sào giúp tăng cường sức khỏe:

Nếu sử dụng yến sào đều đặn với liều lượng thích hợp, chị em cũng sẽ cảm nhận được những tác dụng tích cực của tổ yến với sức khỏe. Bên cạnh việc cải thiện làn da và vóc dáng, yến sào còn giúp chị em tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, cải thiện các chức năng gan thận, thải các độc tố trong cơ thể và đặc biệt là giúp chị em duy trì được những giấc ngủ ngon, khiến tinh thần lúc nào cũng sảng khoái, trẻ trung, tươi tắn.

Sử dụng yến sào là tốt, tuy nhiên làm thế nào để có thể mua được đúng loại yến sào tự nhiên, chất lượng cũng là điều mà rất nhiều chị em phụ nữ lưu tâm. Thấu hiểu được nỗi trăn trở ấy, Công ty Cổ phần Yến Sào Vĩnh Phước của chúng tôi luôn nỗ lực hết mình vì sứ mệnh đem đến những sản phẩm yến sào chất lượng nhất cho người Việt. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành Yến Sào, chúng tôi tự hào tạo ra 100% sản phẩm yến sào tinh khiết, không sử dụng chất tẩy rửa, không trộn phụ gia, khử khuẩn bằng tia cực tím… giúp giữ trọn thành phần dinh dưỡng và màu sắc tự nhiên của tổ yến.

Hiện nay, Yến Sào Vĩnh Phước đã cho ra mắt các dòng sản phẩm yến thô, yến tinh chế và yến hũ chưng ngũ vị, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của phái đẹp, hỗ trợ tối đa cho chị em trong hành trình tìm lại nét thanh xuân của mình.

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