Top 5 món ăn mà phụ nữ 'khó cưỡng' lại nhất

Hầu hết mọi người đều thích ăn kem, nó được xem như là một món ăn giải nhiệt 'thần kỳ' vào ngày nóng. Nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nhiều loại thực phẩm được chế biến lạnh không đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể bằng trái cây tươi. Chúng ta thấy kem hấp dẫn và mát là do não đã thay đổi 'cài đặt' lại cảm giác và từ đó ăn nhiều kem hơn.

Khoai tây chiên ngập dầu nóng là kẻ thù số một đối với những người ăn kiêng. Hỗn hợp đường-chất béo-muối trong khoai tây chiên lại khiến chị em mêm mệt và khó cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Tuy nhiên, mọi người nên cẩn thận với các loại khoai tây chiên bán sẵn trên thị trường do chúng có chứa nhiều acrylamide - một chất gây ung thư.

3. Sô cô la

Sô cô la cũng là một thực phẩm gây nghiện. Theo International Journal of Psychophysiology, khi nghiên cứu về phản ứng thể chất, hành vi và cảm xúc của những người nghiện sô cô la, họ có phản ứng tương tự như những người nghiện ma túy. Tất nhiên, sô cô la đen có nhiều ca cao cũng rất tốt cho sức khỏe, nhưng hầu hết sôcôla trên thị trường đều làm từ sữa, dầu, chất béo và đường.

4. Bánh quy

Có một lý do tại sao nhiều phụ nữ thường rất thích đến bánh quy. Theo một nghiên cứu, dopamine một loại hormone hạnh phúc được giải phóng ra chỉ cần bạn nhìn vào bánh quy. Sau khi bạn ăn hết những chiếc bánh, tim và não của bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và bạn sẽ ăn nhiều hơn dưới tác động của hormone hạnh phúc. Nếu bạn không phải là người có ý chí sắt đá thì khó mà từ bỏ được chúng.

5. Mỳ ống

Bạn không nên ăn mì ống có nhiều bơ, muối và pho mát. Tuy chúng thơm ngon khó cưỡng nhưng cũng dễ khiến chúng ta tăng cân. Nếu bạn ăn mì ống, nên chọn loại mì làm từ lúa mì chất lượng cao thêm nhiều dầu ô liu vào sẽ rất có lợi cho sức khỏe.

Theo Kormedi.com