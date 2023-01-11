Hội chứng buồng trứng đa nang là bệnh do rối loạn hormone gây nên ở phụ nữ. Các phương pháp điều trị của bệnh này thường tập trung vào việc điều trị triệu chứng và giúp cải thiện việc cân bằng hormone. Một trong những điểm chính trong phương pháp điều trị buồng trứng đa nang là điều chỉnh lối sống, đặc biệt là về vấn đề ăn uống. Vậy một trong những câu hỏi đặt ra là: Bị buồng trứng đa nang có nên uống sữa đậu nành không? Hãy cùng tìm hiểu lời giải đáp trong bài viết này nhé.

Ở một số phụ nữ, các dấu hiệu đa nang buồng trứng có thể xuất hiện rất sớm ngay trong kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Tuy nhiên, ở hầu hết các trường hợp, triệu chứng bệnh chỉ được phát hiện khi họ gặp khó khăn trong vấn đề sinh sản.

Buồng trứng đa nang (tiếng Anh là Polycystic Ovary Syndrome – PCOS) là một dạng rối loạn nội tiết tố thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bệnh gây nhiều tác động lên buồng trứng khiến chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn, tăng nồng độ nội tiết tố nam, dẫn đến hình thành nhiều nang nhỏ bên trong buồng trứng.

Các biểu hiện của bệnh thường gặp gồm:

Kinh nguyệt không đều

Chu kỳ kinh nguyệt không đều là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của buồng trứng đa nang!

Chu kỳ kinh nguyệt không đều, thường kéo dài bất thường là dấu hiệu thường gặp nhất của hội chứng buồng trứng đa nang. Nguyên nhân bởi quá trình rụng trứng gặp trục trặc, làm cho niêm mạc tử cung không bong ra hàng tháng. Bên cạnh đó, niêm mạc tử cung được hình thành và phát triển trong một khoảng thời gian dài, dẫn đến lượng máu trong mỗi kỳ kinh có thể nhiều hơn bình thường.

Da mặt hay nổi mụn

Người mắc bệnh đa nang buồng trứng có thể gặp tình trạng da thâm sạm hoặc có nhiều mụn. Các nốt mụn thường xuất trên da mặt, vùng lưng hoặc ngực khiến bệnh nhân cảm thấy rất tự ti.

Ngoài ra, làn da của người bị đa nang buồng trứng có dấu hiệu sạm, không căng bóng và khỏe như những người bình thường.

Lông tóc phát triển quá mức (hiện tượng rậm lông)

Hơn 70% phụ nữ mắc hội chứng này gặp tình trạng “rậm lông” ở mặt, lưng, bụng và ngực. Mặt khác, nhiều người còn gặp phải tình trạng hói đầu do nang tóc yếu, tóc rụng nhiều, mỏng và thưa dần. Cả hai hiện tượng này đều xuất phát từ sự tăng lên các hormone nam trong cơ thể.

Béo phì

Tình trạng béo phì có mối liên hệ rất mật thiết với đa nang buồng trứng!

Có đến 80% phụ nữ bị đa nang buồng trứng gặp phải tình trạng thừa cân hoặc béo phì.

Ngoài ra, người bị đa nang buồng trứng còn thường xuất hiện các biểu hiện khác như: sạm da, nhức đầu, tâm trạng thay đổi thất thường, cảm giác đau và khó chịu ở vùng chậu,...

Nguyên nhân hình thành bệnh đa nang buồng trứng

Trên thực tế có rất nhiều nguyên nhân khiến bệnh phát triển và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ. Hiện nay, nguyên nhân gây buồng trứng đa nang chưa được xác định rõ. Nhưng có thể tham khảo 1 số yếu tố nguy cơ như:

Do gen di truyền

Theo một số nghiên cứu, các bác sĩ đã nhận định rằng đa phần người mắc bệnh đa nang buồng trứng là do các yếu tố di truyền. Nếu như trong gia đình của bạn có người từng mắc bệnh như: mẹ, bà hoặc chị em gái thì khả năng bạn bị bệnh là rất cao.

Kháng insulin

Insulin là một loại hormone do tuyến tụy sản xuất, có nhiệm vụ chuyển hóa carbohydrate và lipid thành năng lượng giúp cơ thể hoạt động. Insulin cũng là tác nhân duy nhất trong cơ thể có thể làm giảm nồng độ glucose trong máu.

Thống kê cho thấy, có đến 70% phụ nữ mắc bệnh có hiện tượng kháng insulin, nghĩa là các tế bào bên trong cơ thể họ không thể sử dụng insulin một cách đúng đắn. Khi đó, lượng đường trong máu tăng lên, đồng thời cơ thể tăng sản xuất insulin nhiều hơn. Chính lượng insulin dư thừa sẽ kích hoạt buồng trứng tăng sản xuất nhiều nội tiết nam giới, gây khó khăn cho việc rụng trứng.

Béo phì cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng kháng insulin. Cả béo phì và kháng insulin đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Ảnh hưởng của chế độ ăn uống

Giả thuyết cho rằng một chế độ ăn uống quá nhiều tinh bột có thể là yếu tố góp phần dẫn đến hội chứng đa nang buồng trứng.

Vậy người bị buồng trứng đa nang có được uống sữa đậu nành không?

Buồng trứng đa nang có nên uống sữa đậu nành?

Các công dụng của sữa đậu nành

Đậu nành, hay còn được gọi là đậu tương, đại đậu, là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và là một loại thức ăn quen thuộc cho mọi gia đình. Một cách chế biến đơn giản của đậu nành là làm sữa đậu nành.

Có rất nhiều lý do thuyết phục các chị em bị buồng trứng đa nang nên uống sữa đậu nành!

Những tác dụng chính của sữa đậu nành là:

- Tốt cho tim mạch: Sữa đậu nành có chứa nhiều chất béo bão hòa và không có chứa cholesterol nên rất tốt cho tim mạch.

- Giảm béo: Sữa đậu nành tuy chứa rất nhiều dưỡng chất, nhưng lại chứa rất ít năng lượng. Hơn nữa, sữa đậu nành còn có tác dụng kiềm chế sự hấp thu năng lượng ở những người thừa cân. Do vậy, sữa đậu nành là thức uống giảm béo tuyệt vời.

- Điều hòa kinh nguyệt: Sữa đậu nành chứa một lượng estrogen đáng kể. Đây chính là một trong những thành phần hormone giúp phụ nữ điều hòa kinh nguyệt.

- Chống lão hóa, đẹp da và tăng cường hấp thụ canxi: Các thành phần chất béo bão hòa trong sữa đậu nhành là tác nhân chính trong việc ngăn ngừa quá trình oxy hóa và giúp làm đẹp da. Bên cạnh đó, Phytoestrogen trong sữa đậu nành cũng giúp tăng cường hấp thụ canxi, chống loãng xương.

Vậy bị buồng trứng đa nang có nên uống sữa đậu nành không?

Buồng trứng đa nang có nên uống sữa đậu nành? Câu trả lời chắc chắn là CÓ!

Những tác hại của bệnh buồng trứng đa nang chính là nguy cơ bị tim mạch, béo phì, tiểu đường tuýp 2, rối loạn kinh nguyệt và mụn trứng cá,… Vậy thì đối chiếu với các công dụng của đậu nành ở trên, sữa đậu nành chính là thức uống giúp ngăn ngừa và giảm thiểu các tác hại của bệnh buồng trứng đa nang gây ra.

Hơn nữa, một trong những phương pháp điều trị buồng trứng đa nang tập trung vào việc giải quyết vấn đề rối loạn hormone. Việc điều trị này bao gồm cả việc sử dụng các hormone estrogen và progesterone. Mà trong sữa đậu nành lại có chứa một lượng đáng kể estrogen, giúp hỗ trợ trong quá trình điều trị.

Theo các nghiên cứu mới nhất, isoflavone có trong sữa đậu nành sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng kháng insulin trong máu của bệnh nhân PCOS. Isoflavone còn giúp giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa sự tiết testosterone (hornome nam), giảm mỡ máu,…

Do vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, việc uống sữa đậu nành rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là với những người bị buồng trứng đa nang. Các chị em không may mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang thì đừng bỏ qua loại thức uống tuyệt vời này nhé.

Lưu ý khi sử dụng sữa đậu nành điều trị hội chứng buồng trứng đa nang

Chị em bị buồng trứng đa nang nên uống sữa đậu nành không đường để mang lại hiệu quả tốt hơn!

Dù biết sữa đậu nành rất tốt, nhưng khi dùng để kết hợp chữa buồng trứng đa nang thì cần lưu ý một số điểm sau:

- Ăn chín uống sôi: cần đun sôi kĩ sữa đậu nành trước khi uống. Trong sữa đậu nành sống có chứa chất ức chế men trypsin, saponin,... Uống sữa đậu nành chưa chín kĩ có thể gây ra tình trạng nôn, đau bụng, đi ngoài,….

- Không nên cho thêm đường khi uống cùng sữa đậu nành. Bệnh nhân PCOS thường bị tiểu đường kèm theo nên việc kiêng đường là cần thiết. Hơn nữa, đường khi kết hợp với sữa đậu nành lại làm mất đi một phần dinh dưỡng của sữa đậu nành, đồng thời ảnh hưởng tới sự hấp thu và tiêu hóa của cơ thể.

- Không uống thuốc cùng sữa đậu nành.

- Không uống sữa đậu nành để lâu ngoài không khí. Vi khuẩn phân hủy sữa sẽ làm hỏng sữa đậu nành và có thể gây đau bụng.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "Người bị buồng trứng đa nang có nên uống sữa đậu nành không?" Qua bài viết này, hẳn các chị em đã có được câu trả lời mình cần tìm rồi phải không ạ? Chúc các chị em biết cách sử dụng giải pháp này hợp lý và luôn khỏe xinh mỗi ngày nhé!