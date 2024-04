Ho gà là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn rất dễ lây lan, do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra và thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bệnh lây truyền dễ dàng từ người này sang người khác chủ yếu qua các giọt hô hấp do người nhiễm bệnh tạo ra khi ho hoặc hắt hơi.

"Bệnh lây truyền chủ yếu qua các giọt bắn từ đường hô hấp. Các triệu chứng bao gồm sổ mũi, ho khan, tiếng ho nghe có vẻ giống như tiếng gà gáy. Ngoài ra còn có các triệu chứng như sốt, hắt hơi, chảy nước mắt, nôn mửa, v.v. Phòng ngừa bằng cách tiêm chủng, ba liều chính được tiêm ở 6, 10 và 14 tuần sau đó tiêm nhắc lại. Các biện pháp chung phải luôn được xem xét như vệ sinh tay và che miệng nếu trẻ hắt hơi hoặc ho", bác sĩ Shreya Dubey- Chuyên gia tư vấn - Nhi khoa & Sơ sinh, Bệnh viện CK Birla, Gurugram nói với Hindustan Times Digital.