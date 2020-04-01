Bị máu nhiễm mỡ kiêng ăn gì và nên ăn gì tốt cho sức khỏe?

Sức khỏe 01/04/2020 19:00

Chế độ ăn hợp lý là yếu tố quan trọng giúp giảm mỡ trong máu và phòng tránh tai biến rất hiệu quả. Vậy người bị máu nhiễm mỡ kiêng ăn gì và nên ăn gì?

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Máu nhiễm mỡ là tình trạng nồng độ mỡ trong máu tăng cao, có thể gây ảnh hưởng đến tim mạch và một số biến chứng nguy hiểm khác. Theo các chuyên gia y tế, để có thể phòng ngừa và điều trị bệnh máu nhiễm mỡ thì cần phải duy trì chế độ uống dinh dưỡng hợp lý. Vậy người bị máu nhiễm mỡ kiêng ăn gì và nên ăn gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

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Bị máu nhiễm mỡ kiêng ăn gì và nên ăn gì tốt cho sức khỏe? - Ảnh trong bài: Internet

Người bị máu nhiễm mỡ kiêng ăn gì?

Việc hạn chế các thực phẩm không có lợi sẽ giúp quá trình điều trị bệnh máu nhiễm mỡ hiệu quả hơn. Dưới đây là một số thực phẩm mà người bị mỡ máu nên kiêng sử dụng.

Thức ăn nhiều dầu mỡ

Các thức ăn nhiều dầu mỡ thường có chứa rất nhiều chất béo và khi hấp thụ quá nhiều chất béo vào cơ thể sẽ khiến lượng mỡ trong máu ngày càng tăng cao. Không những thế, thường xuyên ăn những thức ăn chiên đi chiên lại nhiều lần sẽ nạp một lượng lớn cholesterol có hại vào cơ thể, khiến tình trạng mỡ trong máu ngày càng tăng. Vì vậy, người bị mỡ trong máu nên hạn chế tối đa các thực phẩm này để ngăn ngừa bệnh nặng hơn.

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Thức ăn nhiều dầu mỡ sẽ khiến mỡ trong máu tăng cao - Ảnh trong bài: Internet

Thịt đỏ

Các loại thịt đỏ như thịt lợn, thịt bò hay thịt cừu thường chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol hơn các loại thịt khác. Điều này có thể nguyên nhân chính khiến mức cholesterol trong cơ thể tăng cao. Bạn có thể thay thế thịt đỏ bằng các protein khác tốt hơn như protein từ các loại đậu, cá và thịt gà. 

Nội tạng động vật

Các thành phần trong nội tạng động vật có chứa nhiều lượng cholesterol và chất béo bão hòa cao gấp nhiều lần so với những thực phẩm khác. Đặc biệt, đối với những người bị máu nhiễm mỡ và một số bệnh khác như tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao…đều được khuyên không nên ăn nội tạng động vật.

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Nội tạng động vật có chứa nhiều chất béo bão hòa không tốt cho người bị mỡ máu - Ảnh trong bài: Internet

Các món ăn có bơ

Các món ăn như bỏng ngô, khoai tây nghiền, bánh mì nướng hay bánh crepe… là những món ăn có chứa nhiều bơ được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, bạn cần hạn chế bơ nếu muốn kiểm soát tình trạng cholesterol và ngăn ngừa bệnh tim. Bạn có thể thay thành phần bơ nhiều cholesterol bằng dầu thực vật để món ăn thêm lành mạnh và tốt cho sức khỏe hơn.

Trứng

Có rất nhiều người thắc mắc bị máu nhiễm mỡ có kiêng ăn trứng không? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người bị máu nhiễm mỡ có thể ăn trứng nhưng cần ăn với lượng vừa phải. 

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Lòng đỏ trứng gà có hàm lượng cholesterol cao - Ảnh minh họa: Internet

Trứng gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng và không thể thiếu của mỗi nhà. Tuy nhiên, lòng đỏ trứng gà lại có hàm lượng cholesterol cao nên bạn chỉ nên ăn khoảng 4 lòng đỏ. Ngoài ra, bạn cũng cần cắt giảm bớt các món ăn có cholesterol cao trong ngày nếu đã ăn trứng.

Người bị máu nhiễm mỡ nên ăn gì?

Bắt đầu một chế độ ăn uống dinh dưỡng sẽ giúp bạn kiểm soát bệnh mỡ trong máu một cách tốt hơn. Dưới đây là một số thực phẩm dành cho người mỡ máu cao giúp hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

Trái cây và rau củ

Rau củ và trái cây là một trong những nhóm thực phẩm đứng đầu tốt cho sức khỏe người bị máu nhiễm mỡ. Nhóm thực phẩm này có chứa rất nhiều chất xơ, vitamin thiết yếu giúp giảm nồng độ cholesterol có hại trong máu.

Nhiều người thắc mắc bị máu nhiễm mỡ nên ăn hoa quả gì tốt? Sau đây là một số loại quả rất tốt cho người bị máu nhiễm mỡ như là: táo, dâu tây, cà chua, nho, cam, quýt, đu đủ…. Đây là các loại quả rất giàu chất xơ giúp làm giảm lượng cholesterol có hại trong máu.

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Rau củ và trái cây là một trong những nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe người bị máu nhiễm mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước trà xanh

Trà xanh là một trong những thức uống có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh máu nhiễm mỡ. Điều này là do các thành phần có trong trà xanh tập trung một lượng lớn chất catechin và  flavonoid. Đây là một trong những chất tích cực tham gia vào quá trình chống oxy hóa và kiểm soát quá trình sản sinh các cholesterol.

Thực phẩm giàu protein

Khi bổ sung đầy đủ lượng protein cho cơ thể sẽ giúp giảm lượng mỡ trong máu, đồng thời kích thích sản sinh lượng hemoglobin giúp các vết sẹo sẽ mau  lành hơn. Một số thực phẩm như là ức gà hoặc cá có tác dụng làm giảm nguy cơ tăng mỡ máu ở người mắc bệnh máu nhiễm mỡ.

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Bổ sung đầy đủ lượng protein cho cơ thể sẽ giúp giảm lượng mỡ trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hầu hết người bệnh máu nhiễm mỡ lại thường bỏ qua chế độ ăn uống có nhiều protein vì chưa được cung cấp kiến thức đầy đủ trong quá trình điều trị bệnh.

Các gia vị

Gia vị không chỉ giúp món ăn thơm ngon hơn mà còn ngăn ngừa được sự chuyển hóa lipid bất thường và sự hình thành mỡ máu từ gốc. Một số loại gia vị có chứa nhiều khoáng chất  vitamin và các chất chống oxy hóa ở hàm lượng cao. 

Đặc biệt, các gia vị như tỏi, gừng và nghệ có tác dụng giảm cholesterol rất hiệu quả. Nếu bạn có thói quen ăn một tép tỏi mỗi ngày trong 3 tháng thì có thể giảm đến 9% lượng cholesterol toàn phần.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp bạn biết được người bị máu nhiễm mỡ kiêng ăn gì và nên ăn gì để có được chế độ dinh dưỡng hợp lý hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả.

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