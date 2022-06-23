Bé trai bị hóc dị vật, nghi miếng thịt tôm dẫn đến nguy kịch: người khó thở, tím tái, dần lịm đi

Sức khỏe 23/06/2022 11:47

Không may bị hóc dị vật, nghi miếng thịt tôm nên bé trai 32 tháng tuổi có dấu hiệu khó thở, tím tái, người lịm đi, gọi không biết.

Cụ thể, cập nhật trên Tri thức trực tuyến, gia đình cho biết buổi tối sau khi đi học về, bé trai đột ngột quấy khóc, dấu hiệu ngày càng khó thở, tím tái và không phản ứng khi cha mẹ gọi hay hỏi han.

Thấy tình hình nguy hiểm cho con, gia đình đã đưa ngay đến trạm y tế gần nhà nhất. Tại Bệnh viện, bé được phát hiện bị tắc phế quản gốc bên phải sau khi được chỉ định chụp CT lồng ngực. Tình trạng khó thở từng cơn, tím tái, rút lõm nhiều, rale rít nhiều bên phải và không đáp ứng thuốc giãn phế quản lúc bác sĩ tiếp nhận ngày càng nguy kịch. 

Bệnh nhi nhanh chóng được đặt ống nội khí quản lại và nội soi phế quản tại giường, gắp ra dị vật có kích thước 0,3x1 cm, nghi giống miếng thịt tôm. Tại đây, sau khi được kích thích đau, trẻ bật khóc, da hồng trở lại nhưng vẫn còn khó thở. Trẻ tiếp tục được chuyển tới trung tâm y tế huyện để đặt ống nội khí quản, thở máy.

Bé trai bị hóc dị vật, nghi miếng thịt tôm dẫn đến nguy kịch: người khó thở, tím tái, dần lịm đi - Ảnh 1
Hình ảnh dị vật, nghi là miếng thịt tôm bé bị hóc. Ảnh: Vnexpress

Tình trạng hiện tại khả năng thông khí của bé đã ổn định. Bệnh nhi được rút máy và có thể tự thở.

Chia sẻ trên Vnexpress, bác sĩ Cao Việt Hưng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết với tai nạn hóc dị vật ở trẻ nhỏ, nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Trẻ có thể bị suy hô hấp rất nhanh, rơi vào tình trạng thiếu oxy, lơ mơ và hôn mê. "Tình trạng này rất nguy hiểm đối với trẻ dưới 3 tuổi, khả năng trao đổi thông tin, mô tả của bé với người lớn còn khó khăn". Do đó, cha mẹ nên trang bị kỹ năng xử trí khi con bị hóc dị vật. 

"Nếu thấy có các dấu hiệu bất thường, xảy ra đột ngột như cơn khó thở, tím tái, không xác định được nguyên nhân (như không có tiền sử bệnh lý liên quan đến các cơn khó thở), gia đình nên nghĩ tới việc trẻ có thể hóc dị vật. Khi đó, cần sơ cứu trẻ như vỗ lưng, ấn ngực để dị vật có thể rơi ra ngoài", bác sĩ nói.

“Nếu không xử trí ngay lập tức, trong khi thời gian di chuyển đến cơ sở y tế quá xa (trên 5 phút), cơ hội cứu sống trẻ sẽ rất thấp, thậm chí có thể gây tổn thương lớn đến não bộ, khiến trẻ sẽ phải chịu những di chứng đáng tiếc.”

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