Nghiên cứu mới nhất cảnh báo cà phê có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu - đâu là những loại cà phê bạn nên tránh?

Sức khỏe 23/06/2022 11:36

Giảm lượng cholesterol cao trong máu có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nhiều loại đồ uống khác nhau có chứa một số hợp chất nhất định có thể ảnh hưởng đến mức độ cholesterol trong máu của bạn bao gồm cả cà phê.

Hầu hết các nghiên cứu về cà phê và tác động của loại đồ uống đối với sức khỏe đều cho thấy rằng một lượng vừa phải cà phê (bốn cốc hoặc ít hơn mỗi ngày) có thể tốt cho sức khỏe chung của bạn, tuy nhiên, khi nạp nhiều hơn bốn cốc mỗi ngày nguy cơ tử vong do bệnh tim của bạn sẽ cao hơn người bình thường.

Mặc dù cà phê pha sẵn thực tế không chứa cholesterol, nhưng nó chứa các hợp chất hóa học có thể làm tăng mức cholesterol.

Chất diterpenes trong cà phê ngăn chặn cơ thể sản xuất các chất liên quan đến sự phân hủy cholesterol, và điều này làm tăng lượng cholesterol.

Diterpenes là lớp chính của dầu cà phê, nó đứng sau chất béo trung tính và thuộc họ kauren.

Các chuyên gia cảnh báo rằng diterpenes trong cà phê có thể gây ra sự gia tăng tổng mức cholesterol và LDL (lipoprotein mật độ thấp - hay cholesterol 'xấu').

Nghiên cứu mới nhất cảnh báo cà phê có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu - đâu là những loại cà phê bạn nên tránh? - Ảnh 1

Các nghiên cứu cho thấy cà phê hòa tan hầu như không chứa diterpenes, do đó được khuyến khích dùng cho những người lo lắng về mức độ của chất này có trong cà phê.

Acrylamide là một hóa chất khác có trong cà phê đã được chứng minh là ảnh hưởng đến tổng lượng cholesterol, chất béo trung tính, mức cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp và cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia, nồng độ acrylamide trong cà phê đã được nghiên cứu thêm.

Tổng cộng 42 mẫu cà phê được phân tích, trong đó có 28 mẫu là cà phê rang xay, 11 loại cà phê hòa tan và ba loại cà phê thay thế (cà phê hạt).

Nghiên cứu lưu ý: “Nồng độ acrylamide trung bình cao nhất được tìm thấy trong các sản phẩm thay thế cà phê (818 pg / kg), tiếp theo là cà phê hòa tan (358 microg / kg) và sau đó là cà phê rang xay (179 microg / kg).

Nghiên cứu cho biết thêm: “Một tách cà phê (160ml) trung bình phân phối từ 0,45 microg acrylamide trong cà phê rang đến 3,21 microg trong sản phẩm thay thế cà phê.

“Một mối tương quan tiêu cực đáng kể đã được quan sát thấy giữa mức acrylamide và cường độ màu trong cà phê rang; Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp đối với cà phê hòa tan. "

Nghiên cứu kết luận rằng quá trình rang có ảnh hưởng đáng kể nhất đến mức acrylamide trong cà phê tự nhiên, tuy nhiên không có mối quan hệ nào được tìm thấy với các loài cà phê khác nhau.

Nghiên cứu mới nhất cảnh báo cà phê có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu - đâu là những loại cà phê bạn nên tránh? - Ảnh 2

“Do hàm lượng acrylamide cao được chứng minh trong các sản phẩm thay thế cà phê, nên các nhà sản xuất phải có nghĩa vụ xác định hàm lượng và gia giảm nồng độ acrylamide trong sản phẩm của mình,” – nghiên cứu khuyến cáo.

Những đồ uống lành mạnh hơn nên tiêu thụ vào buổi sáng có thể tác động tích cực đến mức cholesterol bao gồm:

  • Trà xanh
  • Sữa đậu nành
  • Nước ép quả lựu
  • Nước ép cà chua
  • Đồ uống yến mạch
  • Sinh tố quả mọng

Theo Mirror

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Từ khóa:   sức khoẻ tác hại của cà phê

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