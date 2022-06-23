Tránh thai hiệu quả - 6 lầm tưởng phổ biến nhất và cách phòng tránh

Nhưng với rất nhiều lựa chọn tránh thai hiện có, việc tìm ra phương pháp phù hợp với bạn là rất quan trọng, và chúng có hiệu quả như thế nào là phụ thuộc vào cách bạn sử dụng chúng.

Kiểm soát sinh sản là một cách đơn giản và thuận tiện để tránh thai, đồng thời nó còn đem lại một số lợi ích khác như giảm mụn trứng cá, làm cho kinh nguyệt nhẹ nhàng và đều đặn hơn, và giảm đau bụng kinh.

Dưới đây là một số sai lầm trong việc kiểm soát sinh sản phổ biến nhất và cách giải quyết chúng

Có hai loại thuốc tránh thai - viên kết hợp và viên nhỏ.

Cả hai loại thuốc đều có hiệu quả 99 phần trăm khi được sử dụng đúng cách, nhưng phần trăm đó sẽ giảm xuống khi bạn bỏ lỡ liều.

Sophia Yen, MD, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Pandia Health, một dịch vụ cung cấp các biện pháp tránh thai, đã nói rằng nếu bạn bỏ lỡ một viên thuốc thì nguy cơ mang thai vẫn thấp, miễn là bạn uống ngay khi nhớ ra.

Cô ấy cảnh báo rằng việc bỏ lỡ hai viên thuốc trở lên có thể dẫn đến khả năng mang thai cao hơn, và khuyên bạn nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp nếu bạn đã quan hệ tình dục trong năm ngày qua, và sử dụng hình thức bảo vệ dự phòng, như bao cao su, trong bảy ngày tiếp theo.

Yen đã đề xuất các chiến lược để giúp bạn nhớ uống thuốc:

• Đặt báo thức hàng ngày trên điện thoại của bạn

• Để thuốc bên cạnh bàn chải đánh răng hoặc sửa rửa mặt của bạn như một lời nhắc nhở bạn nên uống thuốc đầu tiên vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ

• Đặt những viên thuốc trên bàn cạnh giường bên cạnh một cốc nước để bạn có thể uống khi thức dậy

Bạn không uống thuốc vào cùng một thời điểm mỗi ngày

Nhất quán là chìa khóa khi bạn thực hiện biện pháp tránh thai.

Thuốc viên kết hợp chứa cả progestin và estrogen, trong khi thuốc viên mini chỉ chứa progestin.

Viên thuốc nhỏ này phải được uống trong vòng ba giờ mỗi ngày để đảm bảo hiệu quả tối đa.

Nó chứa liều lượng hormone thấp hơn so với viên thuốc kết hợp, vì vậy điều quan trọng là phải uống vào cùng một thời điểm mỗi ngày để duy trì mức độ hormone cần thiết để tránh thai.

Thuốc kết hợp có thể được uống trong cùng một khoảng thời gian từ năm đến sáu giờ để đạt hiệu quả cao nhất, nhưng bạn có thể dễ quên, vì vậy hãy đặt lời nhắc để giúp bạn ghi nhớ.

Bạn đang dùng các loại thuốc cản trở việc kiểm soát sinh sản

Trước khi bạn dùng bất kỳ loại thuốc mới nào, hãy tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ để xem liệu thuốc đó có thể gây trở ngại cho thuốc tránh thai của bạn hay không.

Các loại thuốc và chất bổ sung sau đây có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc tránh thai:

Griseofulvin, một loại thuốc chống nấm được sử dụng để điều trị nhiễm trùng da

Rifampicin, một loại kháng sinh dùng để điều trị bệnh lao

St. John's wort, một loại thảo dược bổ sung đôi khi được sử dụng cho chứng trầm cảm và lo âu

Đối với những người sử dụng rifampicin tạm thời, Mary Minkin, MD, giáo sư sản khoa lâm sàng tại Trường Y Đại học Yale, đã khuyến nghị sử dụng phương pháp rào cản như bao cao su cho đến khi bạn ngừng sử dụng thuốc kháng sinh thay vì thuốc tránh thai.

Bạn không sử dụng bao cao su

Sử dụng các biện pháp tránh thai khác, như bao cao su, kết hợp với biện pháp tránh thai có thể bảo vệ bạn tốt hơn khỏi việc mang thai ngoài ý muốn.

Bao cao su cũng có thể bảo vệ các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, trong khi biện pháp tránh thai thì không.

Chúng có thể dễ dàng mang theo trong túi hoặc cất trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Bạn đang hút thuốc và sử dụng các biện pháp tránh thai

Hút thuốc lá trong khi sử dụng biện pháp tránh thai có chứa estrogen, chẳng hạn như viên thuốc kết hợp, miếng dán hoặc vòng, có thể làm tăng nguy cơ đông máu, đau tim và đột quỵ, đặc biệt nếu bạn trên 35 tuổi.

Mặc dù nó không làm cho việc kiểm soát sinh sản kém hiệu quả hơn, nhưng Minkin khuyên bạn nên bỏ thuốc lá hoặc chuyển sang hình thức kiểm soát sinh sản chỉ có progesterone, như viên thuốc nhỏ hoặc vòng tránh thai.

Điều quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn đang đấu tranh để bỏ hút thuốc, và bạn sử dụng biện pháp tránh thai bằng nội tiết tố để tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình.

Theo Mirror