Bé 12 tuổi ngã lộ xương sọ, biến dạng vùng đầu nghiêm trọng

Theo Trang thông tin điện tử Bệnh vện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, tối qua, khoa Cấp cứu của đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi L.T.A (12 tuổi), ở phường Hà Tu, TP Hạ Long, được người nhà đưa đến viện trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi đáp ứng chậm, vết thương vùng đầu chảy nhiều máu, lộ xương sọ vỡ, hộp sọ biến dạng nghiêm trọng. Kíp trực nhanh chóng sơ cứu, khảo sát toàn thân, chụp cắt lớp vi tính đánh giá và chuyển thẳng vào phòng mổ.

Hình chụp cắt lớp vỡ lún xương sọ của bệnh nhân 12 tuổi - Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Kíp mổ liên khoa Gây mê hồi sức, Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống được huy động, nhanh chóng hội chẩn trực tiếp và thực hiện phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm để xử trí kịp thời tình trạng chấn thương, tránh để lại di chứng nặng nề về sau cho bệnh nhi.Các phẫu thuật viên tiến hành mở xương sọ, cầm máu nhu mô não, sau đó loại bỏ tổ chức não tổn thương và tạo hình lại hộp sọ.