Bé 12 tuổi ngã lộ xương sọ, biến dạng vùng đầu nghiêm trọng

Sức khỏe 08/06/2023 16:39

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi đáp ứng chậm, vết thương vùng đầu chảy nhiều máu, lộ xương sọ vỡ, hộp sọ biến dạng nghiêm trọng.

Theo Trang thông tin điện tử Bệnh vện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, tối qua, khoa Cấp cứu của đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi L.T.A (12 tuổi), ở phường Hà Tu, TP Hạ Long, được người nhà đưa đến viện trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi đáp ứng chậm, vết thương vùng đầu chảy nhiều máu, lộ xương sọ vỡ, hộp sọ biến dạng nghiêm trọng. Kíp trực nhanh chóng sơ cứu, khảo sát toàn thân, chụp cắt lớp vi tính đánh giá và chuyển thẳng vào phòng mổ.

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Hình chụp cắt lớp vỡ lún xương sọ của bệnh nhân 12 tuổi - Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Kíp mổ liên khoa Gây mê hồi sức, Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống được huy động, nhanh chóng hội chẩn trực tiếp và thực hiện phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm để xử trí kịp thời tình trạng chấn thương, tránh để lại di chứng nặng nề về sau cho bệnh nhi.Các phẫu thuật viên tiến hành mở xương sọ, cầm máu nhu mô não, sau đó loại bỏ tổ chức não tổn thương và tạo hình lại hộp sọ.

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Dựng hình sọ não 3D với vết thương hộp sọ lún vỡ biến dạng - Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Dẫn tin từ Báo Kinh tế & Đô thị, sau 03 giờ phẫu thuật với 750ml máu truyền bổ sung cho bệnh nhi, các tổn thương đã được xử lý thuận lợi, an toàn. Bệnh nhi tạm thời qua cơn nguy kịch, được tiếp tục theo dõi tại phòng hậu phẫu.

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Ca phẫu thuật diễn ra trong 3 giờ cùng sự nỗ lực của các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Phẫu thuật chấn thương sọ não hở là một phẫu thuật cấp cứu tối khẩn cấp, chậm trễ sẽ bỏ lỡ cơ hội cứu sống bệnh nhân. Với hệ thống trang thiết bị phòng mổ thông minh, công nghệ tích hợp kính vi phẫu hiện đại, định vị thần kinh trong mổ, khoan gia tốc đã giúp các bác sĩ xử lý tốt các tổn thương thần kinh, hạn chế di chứng nguy hiểm, tăng khả năng phục hồi, mang lại hy vọng sống khỏe mạnh cho trẻ khi được cấp cứu tại chỗ trong khoảng “thời gian vàng”, nâng cao chất lượng cuộc sống về sau cho người bệnh. Việc xử trí các chấn thương sọ não nặng nề ở mọi lứa tuổi trong thời gian ngắn đã ngày càng khẳng định trình độ chuyên môn, năng lực tay nghề của đội ngũ bác sĩ bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại niềm tin cho người dân trên địa bàn.

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