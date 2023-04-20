Bất ngờ nguyên nhân khiến bụng người phụ nữ ngày càng phình to, phải cắt bỏ cả tử cung

Gần đây, người phụ nữ 50 tuổi thấy bụng dần to lên bất thường như mang bầu 4 tháng, kèm cơn đau quặn thắt vùng lưng mạn sườn trái.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, chị T.T.H (50 tuổi) có tiền sử sỏi thận, đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) do cơn đau quặn thắt lưng mạn sườn trái. Kết quả hội chẩn kết luận chị có khối u xơ tử cung lớn ổ bụng, biến chứng hẹp niệu quản và giãn niệu quản hai bên. Sau khi phẫu thuật nội soi nong hẹp niệu quản hai bên, đặt sonde JJ cho bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành mổ mở, kiểm tra khối u xơ tử cung kích thước lớn tương đương với thai 4 tháng. Phẫu thuật viên đã bóc tách khối u, cắt bỏ tử cung hoàn toàn, bảo tồn buồng trứng cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật 3 ngày, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh: VietNamNet Trường hợp thứ 2 cũng phải cắt tử cung hoàn toàn là chị T. (49 tuổi). 6 tháng trước chị phát hiện u xơ tử cung nhưng không điều trị. 3 tuần nay chị bị rong kinh số lượng nhiều, điều trị nội khoa không hiệu quả. Các bác sĩ cắt bỏ khối u tương đương thai nhi 3 tháng tuổi, cắt tử cung hoàn toàn và hai buồng trứng để tránh biến chứng nguy hiểm. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết phát hiện u xơ tử cung có thể gây các biến chứng nguy hiểm như rong kinh, rong huyết kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu máu cấp tính hoặc mãn tính, gây ra các vấn đề như sút cân, hụt hơi và choáng váng khi lao động gắng sức.

Khối u xơ tử cung to có thể chèn ép các cơ quan xung quanh gây các bệnh lý nguy hiểm như: Chèn ép niệu quản, bàng quang, gây ứ nước bể thận dẫn đến tình trạng giãn đài bể thận niệu quản; sỏi tiết niệu, viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm đài bể thận…; chèn ép trực tràng; chèn ép các tĩnh mạch gây phù chi dưới. Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, ở Phú Thọ cũng có một trường hợp tương tự. Bệnh nhân H. T. Y., 52 tuổi, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, không khám sức khỏe định kỳ, khi thấy đau bụng vùng hạ vị, đi ngoài khó khăn, đến TTYT Cẩm Khê đã phát hiện nhiều u xơ tử cung. Được thầy thuốc TTYT huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ thăm khám, phát hiện người bệnh có 3 khối u xơ tử cung, tử cung to tương đương với thai 3 tháng, đặc biệt trong đó có một khối u xơ tử cung quặt xuống cùng đồ sau, chèn vào trực tràng. Phẫu thuật thành công khố u xơ cho bệnh nhân - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Đây là nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhân đi vệ sinh khó khăn và đau khi đi vệ sinh. Sau khi có kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn. U xơ tử cung là bệnh phổ biến ở phụ nữ, vì vậy các bác sĩ khuyến cáo: Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên thăm khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng đến 1 năm 1 lần nhằm phát hiện sớm các bất thường ở tử cung, phần phụ để xử trí kịp thời, tránh các biến chứng đáng tiếc đến khi phát hiện đã quá muộn như ung thư cổ tử cung, ung thư niêm mạc tử cung, ung thư buồng trứng...

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