Hà Nội: Nghi ngờ của bác sĩ đã cứu sống người phụ nữ mang thai lưu, u xơ tử cung nặng

Bệnh nhân là người phụ nữ 40 tuổi, ở Hà Nội, mang thai lần 2. Chị vào viện vì bệnh lý tiền sản giật nặng khi thai ở tuần thứ 31, huyết áp cao, protein niệu rất cao. Siêu âm ban đầu phát hiện mất tim thai, chẩn đoán thai lưu, nghi có khối u xơ tử cung to.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, siêu âm ban đầu cho thấy người phụ nữ 40 tuổi ở Hà Nội bị thai lưu, nghi có khối u xơ tử cung to, nhưng biểu hiện của thai phụ khiến bác sĩ nghi ngờ chị có thể gặp bất thường hơn thế.

Ngay lập tức, thai phụ được đẩy thẳng vào phòng mổ cấp cứu khẩn. Chỉ chậm vài phút, khối máu tụ lan rộng có thể khiến bệnh nhân phải cắt tử cung, mất khả năng làm mẹ, thậm chí nguy hiểm tính mạng vì biến chứng rối loạn đông máu, sốc mất máu.

Chị được chuyển lên Khoa Sản bệnh (A4), Bệnh viện Phụ sản Hà Nội theo dõi. Kíp bác sĩ trực tiếp nhận, nghi ngờ bệnh nhân có vấn đề bất thường hơn chẩn đoán ban đầu, yêu cầu siêu âm lại. Kết quả hội chẩn cho thấy khối u xơ nghi ngờ đó không phải u xơ tử cung mà là khối máu tụ do rau bong non, đường kính tầm 10cm.

Quá trình mổ, bác sĩ phát hiện tử cung bệnh nhân tím ngắt, nhanh chóng rạch cơ tử cung lấy thai lưu, dùng các thuốc tăng co và lấy rau, mặt sau bánh rau có khoảng 600g máu cục. Do cấp cứu kịp thời, bệnh nhân may mắn bảo tồn được tử cung. Hiện sức khỏe chị ổn định và theo dõi ở phòng hồi sức của Khoa A4.

Nhau bong non là gì?

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, nhau thai phát triển trong tử cung khi mang thai, bám vào thành tử cung và cung cấp chất dinh dưỡng và oxy cho thai nhi.

Nhau bong non xảy ra khi nhau thai tách một phần hoặc hoàn toàn khỏi thành trong của tử cung trước khi sinh. Điều này có thể làm giảm hoặc chặn nguồn cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi và gây chảy máu nhiều ở thai phụ.

Trong một số trường hợp, nhau bong non phát triển chậm (bong nhau thai mạn tính), có thể gây chảy máu âm đạo nhẹ, không liên tục. Thai nhi có thể không phát triển nhanh và thai phụ có thể bị thiểu ối hoặc các biến chứng khác.

Nhau bong non có thể gây ra các vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và bé. Đối với người mẹ, nhau bong non có thể dẫn đến tình trạng sốc do mất máu. Thai phụ có thể gặp các vấn đề về đông máu, có nguy cơ suy thận hoặc các cơ quan khác do mất máu. Đối với thai nhi, bong nhau thai có thể làm thai nhi hạn chế tăng trưởng do không nhận đủ chất dinh dưỡng, không nhận đủ oxy dẫn đến sinh non, thai chết lưu.

Khi thấy các dấu hiệu hoặc triệu chứng của nhau bong non cần đi khám hoặc liên với bác sĩ ngay lập tức.

Phương pháp điều trị cũng sẽ phụ thuộc vào quãng thời gian mang thai. Nếu mất một lượng máu đáng kể, thai phụ có thể cần truyền máu.

Bong nhau thai. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Nhau bong non nhẹ ở tuần thứ 24 đến 34: Nếu thai phụ và thai nhi đang khỏe mạnh, bác sĩ có thể cho thai phụ dùng thuốc để thử và tăng tốc độ phát triển phổi của thai nhi và cho phép chúng tiếp tục phát triển. Nếu thai phụ vẫn ra máu phải ở lại bệnh viện để theo dõi chặt chẽ.

Nhau bong non nhẹ ở tuần thứ 34 trở lên: Nếu thai phụ sắp sinh đủ tháng, bác sĩ có thể tiến hành biện pháp kích thích chuyển dạ hoặc mổ lấy thai. Nếu thai nhi đã có đủ thời gian để phát triển, sinh sớm hơn có thể làm giảm nguy cơ biến chứng sau này.

Nhau bong non mức độ trung bình đến nặng: Mức độ bong nhau thai nặng được xác định bằng lượng máu mất đáng kể và để hạn chế các biến chứng cho thai phụ và thai nhi, bác si thường yêu cầu sinh ngay lập tức, thường bằng phương pháp mổ lấy thai.

Trong một số trường hợp nặng, bác sĩ không thể tiến hành cầm máu, có thể phải cắt bỏ tử cung của thai phụ. Tuy nhiên, đây là một trường hợp hiếm gặp của chảy máu nghiêm trọng.

Cách phòng ngừa bong rau non

Có thể giảm các yếu tố nguy cơ nhất định như phụ nữ, nhất là khi mang thai không hút thuốc hoặc sử dụng chất gây nghiện. Giữ huyết áp ở mức ổn định. Nếu thai phụ bị huyết áp cao cần được bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh chặt chẽ.

Nếu bạn bị chấn thương bụng do tai nạn, ngã… cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Nếu đã từng bị bong nhau thai và đang có kế hoạch mang thai khác, cần đi khám để dược bác sĩ tư vấn trước khi thụ thai để xem liệu có cách nào để giảm nguy cơ sảy thai do bong nhau thai hay không.

Thai phụ luôn luôn cần thắt dây an toàn khi đi xe, đặc biệt là vào 3 tháng cuối thai kỳ. Nếu không may gặp chấn thương do tai nạn, té ngã hoặc có vật đập mạnh vào vùng bụng, thai phụ cần đến ngay cơ sở sản khoa gần nhất để kiểm tra.

Những thai phụ có tiền sử tăng huyết áp mạn tính, tăng huyết áp thai kỳ, tiểu đường thai kỳ cần thông báo với bác sĩ sản khoa để được hướng dẫn chăm sóc và theo dõi thai kỳ chặt chẽ. Người có tiền sử rau bong non ở những lần mang thai trước và có kế hoạch mang thai tiếp tục, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.