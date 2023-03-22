Người phụ nữ mang trên mình khối u xơ nặng hơn 9kg trong 3 năm

Nhận thấy bụng to lớn bất thường, người phụ nữ đi khám thì phát hiện khối u xơ nặng 9,3kg trong bụng.

Theo VTV, bệnh nhân H.A.L. (46 tuổi, trú tại Bắc Giang) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi rất nhiều, người gầy, sụt cân nhanh, bụng to như sản phụ đang mang thai 9 tháng.

Qua khai thác tiền sử được biết, cách đây 3 năm, người bệnh đã đi khám và phát hiện ra khối u xơ tử cung có kích thước nhỏ, được bác sĩ khuyến cáo nên theo dõi định kỳ. Nhưng vì các lý do cá nhân, người bệnh chần chừ và "bỏ quên" luôn khối u này.

Dạo gần đây, thấy khối u to rất nhanh, kèm theo triệu chứng đau bụng nhiều, rong huyết liên tục nhiều ngày nên chị đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang khám.

Qua thăm khám và làm các cận lâm sàng như siêu âm, chụp CT cắt lớp, người bệnh được xác định có khối u to, từ xương mu lên gần mũi ức, mật độ chắc, di động hạn chế do kích thước lớn, kết quả chụp CT cắt lớp không đo được hết kích thước.

Các bác sĩ chỉ định người bệnh làm xét nghiệm, thăm dò cần thiết để chuẩn bị cho cuộc mổ kế hoạch.

Khối u xơ tử cung của người bệnh. Ảnh: VTV

Ca mổ diễn ra sau đó 1 ngày, toàn bộ khối u kèm tử cung có khối lượng 9,3kg đã được cắt bỏ. Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh được truyền 2 đơn bị máu. Sau mổ, tình trạng của người bệnh ổn định.

Theo Sức khỏe và Đời sống, căn bệnh này chưa có căn nguyên rõ ràng, nên khó có thể đưa ra được cách phòng bệnh u xơ tử cung tốt nhất. Tuy nhiên, các quan sát cho thấy phụ nữ thừa cân và béo phì hay gặp u xơ tử cung hơn, do đó biện pháp phòng bệnh tốt nhất là:

- Kiểm soát và duy trì cân nặng ở mức cho phép.

- Khám sức khoẻ định kỳ giúp phát hiện sớm khối u và có biện pháp quản lý và theo dõi phù hợp.

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