Bật mí cách trị mụn cóc bằng vôi hiệu quả tại nhà, trị dứt điểm tận gốc chân mụn

Sức khỏe 16/10/2017 04:47

Cách trị mụn cóc bằng vôi ăn trầu được đảm bảo là vô cùng hiệu quả nhưng cũng gây ra cảm giác đau và xót phần nào, các bạn có thể áp dụng tại nhà đơn giản và chắc chắn nốt mụn cóc sẽ biến mất nhanh chóng.

Ít ai biết rằng ngày xưa ông bà ta đã biết cách trị mụn cóc bằng vôi ăn trầu. Một trong những cách trị mụn cóc bằng vôi rất có hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu các cách trị mụn cóc bằng vôi ăn trầu sau nhé.

Cách trị mụn cóc bằng vôi đơn giản, đảm bảo hiệu quả 100%

Tục ăn trầu là một tập quán khá lâu đời của người Việt Nam. Hiện nay tuy ít nơi còn giữ được tập tục này, nhưng ăn trầu với vôi vẫn được coi trọng như “đầu câu chuyện”. Ăn trầu thực tế rất tốt cho sức khỏe răng miệng, giúp chắc răng, sát trùng họng,..Nhưng không chỉ dừng lại thế, ông bà ta còn khám phá ra cách trị mụn cóc bằng vôi ăn trầu hiệu quả vô cùng, là mẹo dân gian trị mụn cóc chất lượng được nhiều người tin dùng đến ngày nay. 

Áp dụng cách trị mụn cóc bằng vôi giúp loại bỏ mụn cóc nhanh và tận gốc
Áp dụng cách trị mụn cóc bằng vôi giúp loại bỏ mụn cóc nhanh và tận gốc. Ảnh: Internet

Với y học ngay nay, lý giải cho việc trị mụn cóc bằng vôi có tác dụng đã được giải thích cụ thể và cặn kẽ như sau: Nguyên nhân chính gây ra mụn cóc là virus HPV mà khả năng sát khuẩn của vôi rất mạnh, do đó khi bôi vôi vào các nốt mụn sẽ tiêu diệt được các tác nhân gây bệnh tại vùng bị mụn và tránh lây lan ra vùng da khác. Nhưng do tác động diệt khuẩn trực tiếp, nên trị mụn cóc bằng vôi sẽ gây ra đau đớn và xót da, các bạn nên lưu ý điều này, nếu không chịu được đau thì không nên áp dụng, có thể sử dụng sang các mẹo trị mụn cóc dân gian khác như bằng lá tía tô, vỏ chuối,... cũng như bằng các phương pháp khoa học hiện đại như thoa thuốc, tiểu phẩu, đốt mụn.

Có 2 cách chính để trị mụn cóc bằng vôi như sau:

Cách 1: Dùng xà phòng trộn với vôi ăn trầu. Rửa thật sạch khu da bị mụn cóc (đặc biệt là mụn cái). Nếu bạn có nhiều mụn thì khoét nhỏ từng mụn một rồi cho hỗn hợp vào. Mụn sẽ bị loét ra sau 5 – 10 phút. Lấy dao và khăn sạch khoét mụn, lau thật sạch. Tiếp tục dùng cồn 90 độ rửa các vùng da bị loét để sát trùng. Thực hiện phương pháp này cho tới khi mụn không còn tái phát (thông thường chỉ cần làm từ 1 – 2 lần là đủ).

Mẹo trị mụn cóc bằng vôi có thể thực hiện tại nhà nhanh chóng
Mẹo trị mụn cóc bằng vôi có thể thực hiện tại nhà nhanh chóng. Ảnh: Internet

Chú ý: Phương pháp này chỉ áp dụng cho các mụn nhỏ và vừa. Với các mụn to thì hiệu quả không được cao do vùng da bị chai khá dày. Nếu mụn của bạn khá to, xin vui lòng sử dụng cách 2 để trị mụn cóc bằng vôi.

Cách 2: Chuẩn bị dao lam tiệt trùng bằng lửa hoặc cồn 90 độ. Sử dụng dao đã tiệt trùng cạo bớt vùng da dày quanh mụn (đặc biệt là mụn cái ở chân). Từ từ bóc lớp da bị chai khỏi mụn. Thường thì việc này khá đau đớn và có chảy máu. Tiếp tục rửa thật sạch vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc cồn 90 độ. Sẽ rất đau và xót tại các vùng da hở, nhưng điều này là cần thiết khi trị mụn cóc bằng vôi ăn trầu. Tiếp theo sẽ là giai đoạn đau đớn nhất. Bạn sẽ trị mụn cóc bằng vôi ăn trầu bằng cách bôi trực tiếp vôi vào vùng da hở và băng kín lại, khi nào lớp vôi trên mụn khô lại thì tháo ra rửa sạch. Cảm giác đau đớn và xót ban đầu sẽ kéo dài, nhưng thế chứng tỏ được vôi đang hoạt động, phát huy công dụng trị mụn cóc hiệu quả của nó.

Dùng dao tách nhân mụn khỏi da một cách từ từ để vôi phát huy tác dụng trị mụn tốt nhất
Dùng dao tách nhân mụn khỏi da một cách từ từ để vôi phát huy tác dụng trị mụn tốt nhất. Ảnh: Internet

Chú ý: Thường thì cách này sẽ áp dụng cho mụn cóc cái hoặc mụn ở dưới gót chân. Cách này sẽ rất đau đớn nhưng lại rất tác dụng trị mụn cóc cực kỳ nhanh, đặc biệt là mụn ở dưới gót chân.

Nếu các bạn đang đi tìm cách trị mụn cóc chất lượng và không ngại đau thì có thể thử cách trị mụn cóc bằng vôi được giới thiệu ở trên. Chúc các bạn áp dụng thành công, trị mụn cóc tận gốc một cách hoàn toàn tự nhiên nhé. 

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