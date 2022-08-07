Bảo vệ hệ thần kinh khỏe mạnh với các bước đơn giản này để bạn luôn sở hữu một tinh thần mẩn

Bạn có biết không? Mỗi việc cơ thể bạn làm đều được kết nối theo một cách nào đó với các dây thần kinh và hệ thần kinh của bạn.

Bạn có biết không? Mỗi việc cơ thể bạn làm đều được kết nối theo một cách nào đó với các dây thần kinh và hệ thần kinh của bạn.

Bạn có biết không? Mỗi việc cơ thể bạn làm đều được kết nối theo một cách nào đó với các dây thần kinh và hệ thần kinh của bạn.

Từ việc kiểm soát các quá trình phức tạp như chuyển động, suy nghĩ và trí nhớ, cho đến yêu cầu tim bạn đập và phổi thở, hệ thống thần kinh của bạn kiểm soát tất cả các bộ phận rất thường xuyên vào những lúc bạn thậm chí không nghĩ về nó.

Hệ thần kinh được tạo thành từ hệ thống thần kinh trung ương (bao gồm não và tủy sống) và hệ thống thần kinh ngoại vi (mạng lưới các dây thần kinh chạy khắp cơ thể).

Hệ thống thần kinh của cơ thể được chia thành hai phần:

Hệ thống thần kinh trung ương, bao gồm não và tủy sống

Hệ thống thần kinh ngoại vi, bao gồm phần còn lại của các dây thần kinh trên toàn cơ thể

Nó sử dụng các tế bào chuyên biệt được gọi là tế bào thần kinh để gửi tín hiệu hoặc thông điệp đến khắp cơ thể. Những tín hiệu điện này truyền giữa não, da, các cơ quan, tuyến và cơ của bạn.

5 cách dễ dàng để chăm sóc thần kinh và hệ thần kinh

Ảnh minh họa: Internet

Vì hệ thống thần kinh của bạn đóng nhiều vai trò quan trọng khác nhau, nên điều quan trọng là phải giữ cho chúng hoạt động tốt trong những năm tháng vàng son của bạn.

Tiến sĩ Koh Yeow Hoay, Trưởng khoa Thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Changi (CGH), và một chuyên gia tư vấn giải thích : "Bệnh thần kinh ngoại biên hoặc tổn thương hệ thần kinh thường do bệnh tiểu đường loại 2 kiểm soát kém (đái tháo đường) và bệnh thận mãn tính."

Để giữ cho hệ thống thần kinh của bạn khỏe mạnh, đây là năm mẹo đơn giản bạn nên để tâm:

1. Áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh

Một chế độ ăn uống cân bằng giúp hỗ trợ một hệ thống thần kinh khỏe mạnh. Một lựa chọn tốt là chế độ ăn Địa Trung Hải, bao gồm:

Các loại ngũ cốc

Rau

Quả hạch

Trái cây

Cá

Hạt giống

Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung đầy đủ Vitamin B12 là cần thiết để các dây thần kinh hoạt động tốt. Ví dụ về thực phẩm giàu Vitamin B12:

Trứng

Thịt nạc đỏ

Ngũ cốc ăn sáng tăng cường

Các sản phẩm từ sữa (ví dụ: sữa, pho mát, sữa chua)

Cá và động vật có vỏ (ví dụ như cá hồi, cá ngừ, trai)

Ảnh minh họa: Internet

Uống rượu và hút thuốc quá mức có thể làm tổn thương dây thần kinh và gây hại cho nhiều bộ phận khác của cơ thể.

3. Tập thể dục thường xuyên

Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục khuyến khích tái tạo thần kinh. Nếu bạn có thể, hãy đặt mục tiêu hoạt động thể chất 150 phút mỗi tuần. Nếu không thể thực hiện được, các hình thức tập thể dục thụ động trong đó người chăm sóc giúp cử động chân tay của bạn có thể cải thiện sức mạnh cơ bắp và ngăn ngừa tình trạng hao mòn cơ bắp ở các chi bị liệt.

4. Nếu bạn bị tiểu đường, hãy kiểm soát bệnh tiểu đường của bạn

Bệnh tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu của bệnh thần kinh ngoại biên ở Singapore, ảnh hưởng đến khoảng một phần ba người mắc bệnh tiểu đường. Điều quan trọng là phải quản lý mức đường huyết thông qua tập thể dục, chế độ ăn uống và thuốc. Lượng đường trong máu cao không kiểm soát được làm tổn thương dây thần kinh và có thể dẫn đến loét chân. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, các vết loét ở bàn chân có thể bị nhiễm trùng và phải cắt bỏ ngón chân hoặc bàn chân trong những trường hợp nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Những người mắc bệnh tiểu đường nên chăm sóc đặc biệt cho bàn chân của mình, để ý xem có vết phồng rộp, vết loét hoặc vết cắt nào không và điều trị chúng ngay lập tức. Bác sĩ chuyên khoa chân cũng rất quan trọng trong việc phòng ngừa và quản lý bệnh thần kinh ngoại biên vì họ có thể tư vấn về giày dép và chăm sóc bàn chân thích hợp, loại bỏ vết chai và quản lý các vấn đề về chân như loét.

5. Kiểm tra thuốc của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thuốc cũng có thể gây ra bệnh thần kinh, chẳng hạn như một số loại thuốc điều trị động kinh và hóa trị liệu. Xem xét lại các loại thuốc của bạn với bác sĩ để xem có cần phải thay đổi những loại thuốc có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm bệnh thần kinh hay không.

Theo Healthxchange