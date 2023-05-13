Bàng hoàng bé trai 5 tuổi bị bỏng toàn thân do giẫm phải khay cồn đang bốc cháy

Sức khỏe 13/05/2023 22:54

Tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang) ghi nhận trường hợp tai nạn khiến một bé trai 5 tuổi bỏng cồn nặng thân.

Theo Báo Bắc Giang, vụ việc xảy ra vào tối 30/4 tại gia đình anh Đặng Xuân Nghị, thôn Kép 11 tổ chức liên hoan. Trong lúc một người thân đang đổ cồn vào khay nướng mực, cháu Đặng Bảo Lâm, 5 tuổi, là con trai anh Nghị không để ý nên giẫm phải khay cồn đang cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào cơ thể cháu bé.

Các thành viên trong gia đình hốt hoảng tìm cách cứu cháu khỏi ngọn lửa. Khi lao vào cứu con, chị Đồng Thị Mến (vợ anh Nghị) cũng bị lửa bén vào người. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu Lâm đi sơ cứu và chuyển thẳng đến Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội).

Bàng hoàng bé trai 5 tuổi bị bỏng toàn thân do giẫm phải khay cồn đang bốc cháy - Ảnh 1
 Bé Lâm bị bỏng với tỉ lệ 50% cơ thể - Ảnh: Báo Bắc Giang

Theo thông tin từ VietnamNet, cháu Lâm bị bỏng nặng, nhiều chỗ bỏng độ 3, độ 4. Hầu như khắp toàn thân đều bị bỏng, ti lệ bỏng lên đến 50%. Còn chị Mến vì cứu con nên cũng bị bỏng 15% cơ thể.

Đến ngày 13/5, cháu bé vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện gia đình chưa muốn đưa bé về nhà vì sợ bé sẽ bị xúc động mạnh.

Bên cạnh nỗi xót xa tình hình sức khoẻ của vợ con, anh Nghị còn lo lắng với chi phí điều trị cho hai người. Gia cảnh vốn khó khăn, từ lúc hai mẹ con con nhập viện đến nay, gia đình anh đã vay mượn khắp nơi, tổng chi phí lên đến gần 100 triệu đồng. Trung bình tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ của Lâm khoảng 3,5 triệu đồng/ngày.

Nhà neo người, anh Nghị buộc phải nghỉ việc theo con lên bệnh viện. Tham khảo từ những thân bệnh nhân xung quanh, anh không khỏi sợ hãi khi biết chi phí dự kiến chạy chữa có thể lên đến 200-300 triệu đồng, chưa kể xử lý biến chứng về sau. Con số đó quá lớn đối với hoàn cảnh hiện tại của gia đình.

Anh Nghị chia sẻ hai vợ chồng chỉ làm công nhân, tiền lương chỉ đủ ăn đủ mặc, nay gặp chuyện lớn thế này vay vài chục triệu khó lắ. Anh cảm ấy rất khó khăn với tình hình của gia đình nhưng nhìn đứa con lại xót xa và con mau chóng bình phục.

Bàng hoàng bé trai 5 tuổi bị bỏng toàn thân do giẫm phải khay cồn đang bốc cháy - Ảnh 2
 Chị Mến vì cứu con nên cũng bị bỏng phần tay và chân - Ảnh: VietnamNet

 

Các chuyên gia chia sẻ thời gian gần đây các bệnh viện tiếp nhận khá nhiều ca bệnh liên quan tới trẻ em bị bỏng, với trường hợp của bé Lâm là bỏng hóa chất. Đối với bỏng hóa chất: là trình trạng bỏng xảy ra khi tiếp xúc với các loại axit hoặc bazơ. Bỏng hóa chất có thể gây phản ứng trên da hoặc cơ thể nạn nhân, làm tổn thương các cơ quan nội tạng nếu không may nuốt phải hóa chất vào người. Bỏng hóa chất hay gặp ở các vùng thẩm mỹ như mặt, mắt, ngực, bộ phận sinh dục và để lại hậu quả nặng nề về thẩm mỹ và chức năng. Mức độ nặng phụ thuộc vào loại hóa chất, nồng độ và PH của hóa chất, số lượng và thời gian hóa chất tiếp xúc với cơ thể.

Khi trẻ bị bỏng hóa chất, Rửa ngay vùng bị bỏng, rửa liên tục bằng nước sạch càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là rửa dưới vòi nước chảy, nếu không các tổ chức ở vùng bỏng sẽ bị tổn thương nặng hơn. Nếu bỏng mắt do hóa chất cần được rửa mắt bằng cách ngụp mặt vào chậu nước và chớp mắt liên tục cho hoá chất trôi ra hết.

Phải nhanh chóng tháo bỏ ngay quần áo bị dính hóa chất. Khi tháo phải lưu ý bảo vệ tay của người làm động tác đó (không dùng tay trần để tháo). Không cởi quần áo người bị bỏng rất dễ gây lột da, tốt nhất là nên xé bỏ quần áo dính hoá chất. Nếu vết bỏng chảy nhiều máu, sau khi rửa sạch dưới vòi nước nên băng vết bỏng lại. Lưu ý không băng chặt và phải dùng bông, gạc sạch. Sau khi sơ cứu xong, cần chuyển ngay nạn nhân tới trung tâm y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

Cảnh báo bỏng nặng vì sử dụng nước thông cống siêu tốc

Cảnh báo bỏng nặng vì sử dụng nước thông cống siêu tốc

Khi bệnh nhân vừa đổ dung dịch này vào đường ống của bồn cầu thì xuất hiện một tiếng nổ lớn kèm theo cột nước bắn lên vào vùng mặt và tay.

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