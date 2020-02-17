Bạn thực sự đã biết ăn gì hết mụn?

Chế độ ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến làn da của con người. Da đẹp không chỉ nhờ bẩm sinh hay việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc đúng cách, mà còn thể hiện ở việc bạn có biết cách lựa chọn một chế độ ăn phù hợp hay không. Mụn hình thành chủ yếu là do hormone insulin trong máu quá nhiều từ đó kích thích các tuyến dầu sản xuất nhiều dầu hơn khiến lỗ chân lông bị tắc và nghẽn. Vì vậy, không nên ăn các loại thực phẩm khiến cho lượng đường trong máu của bạn tăng lên nhanh.

Mụn trứng cá và những hệ quả mà chúng mang đến chắc chắn là điều mà không ai muốn gặp phải. Và thực phẩm bạn ăn hằng ngày cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng mụn của bạn rất nhiều. Để giảm tình trạng mụn, bạn cần phải có một chế độ ăn uống hợp lý. Biết cần ăn gì hết mụn và không nên ăn gì khi bị mụn mà vẫn đảm bảo cho cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Để giúp chống lại tình trạng mụn trứng cá của bạn, hãy cùng tham khảo và sử dụng những loại thực phẩm sau đây:

Trong rau và các loại trái cây rất giàu chất xơ vì vậy chúng giúp kiểm soát lượng đường trong máu rất hiệu quả. Từ đó có thể ngăn ngừa mụn trứng cá phát triển. Đây là những loại thực phẩm được các bác sĩ da liễu khuyên bệnh nhân của mình đưa vào thực đơn ăn uống trị mụn hằng ngày.

Rau, trái cây là sự lựa chọn không thể thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi

Trong cá hồi có chứa nhiều axit béo omega-3. Chất này sẽ giúp giảm viêm và ngăn ngừa mụn hình thành. Không chỉ có thế, ăn cá hồi cũng giúp protein trong cơ thể giảm, đây là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành và phát triển của mụn.

Các loại quả hạch

Trong cơ thể người bị mụn, lượng chất oxy hóa ví dụ như selenium, vitamin E thường sẽ thấp hơn người bình thường. Vì vậy, việc bổ sung các chất chống oxy hóa là điều vô cùng cần thiết.

Hãy bổ sung các loại thực phẩm như hạnh nhân, lạc và các loại hạt chứa nhiều chất oxy hóa. Chúng sẽ giúp bảo vệ tế bào bị mụn trong cơ thể khỏi bị tổn thương và nhiễm trùng, da cũng sẽ dễ lành hơn trong giai đoạn sau khi bị mụn. Nếu bạn đang tìm kiếm các loại thực phẩm ăn gì để hết thâm mụn thì đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Hãy sử dụng thêm các loại quả hạch để cải thiện tình trạng mụn - Ảnh minh họa: Internet

Hàu

Hàu là loại hải sản có chứa nhiều chất kẽm cũng là một dưỡng chất cần thiết dành cho da mụn. Kẽm trong hàu sẽ có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn gây ra và hình thành mụn bọc, mụn viêm. Bạn chưa biết ăn gì để hết mụn bọc thì nên lựa chọn hàu.

Mặc dù loại hải sản này có rất nhiều tác dụng đối với da mụn nhưng chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều. Ngược lại sẽ làm phản tác dụng. Đối với những người trưởng thành, chỉ nên ăn tối đa là 40mg hàu/ngày.

Rong biển

Trong rong biển có chứa nguồn i-ốt tự nhiên tốt cho cơ thể. Đối với người bị mụn thì đây là một loại chất chống viêm, giảm sưng và làm dịu da mụn một cách nhanh chóng, hiệu quả bất ngờ.

Đối với nhiều người, đây là một món khoái khẩu nhờ hương vị đặc trưng cùng với sự đa dạng các món ăn mà chúng tạo nên ví dụ như: salad, canh, sushi thậm chí là các món ăn vặt. Nhưng cũng phải hạn chế ăn một lượng nhất định. Chỉ khoảng 150 microgam trở xuống mà thôi.

Rong biển cũng là một sự lựa chọn không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trước tác động của môi trường, không khí ô nhiễm lên da thì sử dụng trà xanh để cung cấp chất chống oxy hóa là một điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, trà xanh cũng là sự lựa chọn không thể thiếu dành cho những người bị mụn.

Probiotic

Probiotic giúp giảm tình trạng viêm trong ruột cũng như cải thiện mụn trứng cá trên da. Nghe thì có vẻ không liên quan đến nhau nhưng những loại vi khuẩn đường ruột cũng là nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng viêm mụn trứng cá, mất cân bằng oxy hóa.

Muốn bổ sung probiotic cho cơ thể, bạn hãy sử dụng các loại thực phẩm như tảo vi, bắp cải bơ, sữa chua, dưa chua, kimchi, súp miso, kefir, tempeh và trà kombucha.

Thực phẩm chứa probiotic - Ảnh minh họa: Internet

Bị mụn không nên ăn gì?

Bên cạnh những loại thực phẩm nên ăn khi bị mụn thì list những thực phẩm không nên ăn khi bị mụn sau đây cũng là điều mà mọi người nên chú ý để tránh.

Sữa bò: Sữa bò khiến lượng đường trong máu tăng lên từ đó tăng mức độ viêm nhiễm của da khiến bạn bị nổi mụn.

Đường: Cần chú ý đến lượng đường ăn trong ngày của bạn vì nó là nguyên nhân chính gây ra mụn.

Thực phẩm chứa nhiều glycemic như: cơm, bánh mì, bánh quy, khoai tây, ngũ cốc đã qua chế biến, bánh ngọt…

Các loại đồ ăn vặt: Những món ăn khoái khẩu của chị em sẽ khiến hormone và lượng đường trong máu biến động đáng kể làm da xuất hiện mụn.

Đồ ăn nhanh: Khiến gia tăng tình trạng viêm nhiễm của cơ thể cũng ảnh hưởng không nhỏ đến da.

Socola: Ăn nhiều socola sẽ khiến da bị viêm nhiễm nghiêm trọng hơn, xuất hiện nhiều mụn và mụn dễ bị sưng đau.

Hạn chế ăn các loại thức ăn ảnh hưởng đến tình trạng mụn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Từ những gợi ý về việc ăn gì hết mụn và những loại thực phẩm nên tránh hy vọng có thể giúp cải thiện phần nào đó tình trạng mụn trên da khiến bạn bị mất tự tin.