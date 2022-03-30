Bạn đang rơi vào tình trạng khó ngủ, hãy tập các bài tập này để có một giấc ngủ tốt hơn

Sức khỏe 30/03/2022 19:29

Một bài nghiên cứu chứng minh rằng các bài tập rèn luyện thể chất như thể dục nhịp điệu, chạy bộ, gập bụng,... có thể giúp bạn ngủ nhiều hơn, chất lượng giấc ngủ sẽ được cải thiện đáng kể.

 

Bạn đang rơi vào tình trạng khó ngủ, hãy tập các bài tập này để có một giấc ngủ tốt hơn - Ảnh 1

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học bang Iowa (Mỹ) đã so sánh và phân tích tầm ảnh hưởng của việc tập luyện aerobic hoặc rèn luyện thể chất đối có mối liên quan thế nào đến giấc ngủ ở 386 người trưởng thành từ 35 đến 70 tuổi.

Những người tham gia đều thuộc dạng thừa cân, béo phì hoặc bị cao huyết áp. Nhóm nghiên cứu chia ngẫu nhiên những người tham gia thành nhiều nhóm như: chỉ tập aerobic; nhóm tập aerobic và rèn luyện thể lực; nhóm không tập thể dục và nhóm tập thể dục trong 60 phút/ba lần một tuần trong vòng 1 năm. Các bài tập aerobic bao gồm chạy bộ và đạp xe, và bài luyện tập thể chất bao gồm ép chân, ép ngực, đẩy chân và gập bụng.

Mỗi lần những người tham gia tập luyện, nhóm nghiên cứu sẽ theo dõi nhịp tim và tình trạng của người tham gia thông qua một thiết bị gắn trên máy tập. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn ghi lại giấc ngủ của những người tham gia từ khi bắt đầu đến khi kết thúc nghiên cứu thông qua "Chỉ số chất lượng giấc ngủ Pittsburgh". 

Nghiên cứu cho thấy nhóm tập luyện sức bền có thời gian ngủ lâu hơn 40 phút so với các nhóm khác. Họ cũng phát hiện ra giấc ngủ sẽ được cải thiện bằng cách giảm số lần bị đánh thức hoặc bị quấy rầy trong khi ngủ.

Tập luyện thể chất làm kích thích sự phát triển của các tế bào cơ, tăng nồng độ testosterone và hormone tăng trưởng của cơ thể, điều này có quan mật thiết đến giấc ngủ. Ngoài ra, người ta cho rằng giấc ngủ sâu là do các mô của cơ bị vỡ ra trong quá trình rèn luyện thể chất, gửi tín hiệu lên não để phục hồi qua đêm. 

Tiến sĩ Angelique Blelentin, tác giả nghiên cứu cho biết: “Nghiên cứu này chứng minh rằng rèn luyện sức bền có thể giúp bạn ngủ nhiều hơn.

Theo Health Chosun

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