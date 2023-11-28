Bạn có biết ruột và não tuy hai mà một?

Theo một bài viết khoa học mang tên “Đường ruột và Não” được Đại học Y Harvard (Mỹ) đăng tải, chuyên gia Debra Bradley Ruder đã nhấn mạnh "Hệ thần kinh ruột thường được gọi là bộ não thứ hai của con người ". Kết luận này được đưa ra dựa trên cơ chế trao truyền thông tin giữa não và ruột. Marshall K. Bartlett, Giáo sư Phẫu thuật và Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cho biết: “Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy vi khuẩn trong ruột và các sản phẩm phụ mà chúng tạo ra ảnh hưởng đến tâm trạng, nhận thức và hành vi”.

Thông tin này cũng đúng với những nhận định được Bác sĩ Nguyễn Vũ Linh – Trưởng Trung tâm dinh dưỡng của Vinamilk đưa ra trong buổi tọa đàm “Khỏe đường ruột – Thư thái tinh thần” của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Có ba lý do chính khiến hệ thần kinh ruột được xem là “bộ não” thứ hai của con người. Thứ nhất là trong ruột có hàng trăm triệu neuron thần kinh, có thể hoạt động độc lập với hệ thần kinh trung ương và thi thoảng còn tác động ngược, yêu cầu hệ thần kinh trung ương phục vụ mình. Thứ hai, hệ thần kinh ruột điều hành mọi hoạt động liên quan đến tiêu hóa, có thể kết nối nhiều hệ thống cơ quan khác để làm tốt chức năng hấp thu, chuyển hóa, thải trừ các thành phần từ thực phẩm. Thứ ba là thông qua hệ trục não – ruột, hệ thần kinh ruột còn hỗ trợ cho não trong việc điều hòa các hoạt động về mặt tâm - tinh thần.

Buổi tọa đàm với chủ đề Bí quyết khỏe đường ruột – Thư thái tinh thần với sự tham gia của các chuyên gia.

Chức năng hỗ trợ não điều hòa các hoạt động tâm - tinh thần của đường ruột được thực hiện thông qua các nội tiết tố hạnh phúc như serotonin, melatonin, dopamine, endorphine... được sản sinh trong não và đường ruột. Khoa học chứng minh có hơn 90% nội tiết tố hạnh phúc serotonin được sản sinh trong đường ruột. Điều đó đồng nghĩa với việc khi ruột hoạt động khỏe mạnh, cùng với serotonin nội sinh và chức năng trục não ruột, cảm giác hạnh phúc, lạc quan, thư thái tinh thần sẽ xuất hiện.

Giữ “bộ não thứ 2” khỏe mạnh, để tinh thần luôn hạnh phúc

Chị Phương Oanh (28 tuổi, đang có con 6 tuổi), một người luôn quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng chia sẻ: “Mặc dù chưa rõ lắm cơ chế, nhưng từ kinh nghiệm thực tế, mình thấy rõ mỗi khi bụng khỏe, tiêu hóa tốt thì tâm trạng cũng thoải mái, vui vẻ và ngược lại. Không chỉ bản thân mình mà con trai cũng vậy, cứ mỗi lần tiêu chảy là cháu rất khó chịu và hay cáu bẳn. Thế nên, trong khẩu phần ăn hằng ngày, mình luôn nỗ lực để bổ sung thêm sữa chua, đặc biệt là sữa chua uống men sống để giúp hệ vi sinh đường ruột luôn khỏe”.

Nói về bí quyết giúp đường ruột – hệ thần kinh ruột – “bộ não thứ 2” của con người khỏe mạnh, TS.BS Trần Khánh Vân, Trưởng khoa Vi chất, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết cần hướng tới số lượng vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại theo “tỉ lệ tối ưu” 85% - 15% trong hệ vi sinh đường ruột. Việc bổ sung hàng ngày các loại lợi khuẩn như L.Casei 431TM ở mức tối ưu trong đường ruột sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa, hỗ trợ chống táo bón hoặc đầy bụng, tối ưu sức khỏe hệ vi sinh đường ruột.

Ngoài ra, để hỗ trợ bộ não tạo ra các cảm xúc vui vẻ, thư thái, đường ruột cũng cần bổ sung các tiền chất giúp tăng sản sinh nội tiết tố hạnh phúc. Trong đó, L-5-hydroxytryptophan đóng vai trò thiết yếu, đây là tiền chấtúc tác cho các nội tiết tố hạnh phúc. L-5-hydroxytryptophan có thể được bổ sung thông qua thực phẩm như trứng, thịt, cá, các loại đậu và một số loại sữa chua có thành phần này như sản phẩm sữa chua uống men sống Probi Happi của công ty Vinamilk có bổ sung L-5Hydroxytrytophan. Có thể nói đều đặn bổ sung một lượng L-5-Hydroxytryptophan phù hợp được mỗi ngày sẽ giúp ruột sản sinh ra nhiều nội tiết tố hạnh phúc serotonin từ đó khiến não bộ - tinh thần thư thái, vui vẻ hơn.

Chị Phương Oanh cho biết: “Mình thường chọn sữa chua uống men sống ít đường vị lựu đỏ Probi Happi. Theo tìm hiểu, thì mình được biết trong mỗi lốc sữa chua này chứa khoảng 104 tỷ lợi khuẩn probiotics L. Casei 431TM từ châu Âu, rất tốt cho tiêu hóa. Quan trọng hơn, sữa chua này còn bổ sung L-5-Hydroxytryptophan – tiền chất để sản sinh ra “nội tiết tố Serotonin” giúp giải tỏa căng thẳng, cho tinh thần sảng khoái, vui vẻ hơn. Cả nhà mình mỗi người thường uống 2 chai Probi Happi mỗi ngày và đều thấy tiêu hóa tốt, tâm trạng dễ chịu hơn hẳn”.

Sữa chua uống men sống ít đường vị lựu đỏ Probi Happi, bổ sung 104 tỷ lợi khuẩn Probiotics L.Casei 431TM từ Châu Âu, cùng L-5-Hydroxytryptophan giúp thư thái tinh thần.