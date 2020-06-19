Bạn có biết: Cơm rượu có tác dụng gì đối với sức khỏe con người?

Cơm rượu hay cơm rượu nếp là món ăn có mùi hương hấp dẫn, thành phần dinh dưỡng cao và rất bổ dưỡng. Ngày xưa, chúng ta chỉ được ăn cơm rượu vào ngày Tết Đoan Ngọ, thì nay bất cứ ngày nào bạn cũng có thể bắt gặp món ăn này. Tuy nhiên, nhiều người lại chưa biết đến công dụng thật sự của món ăn này đối với sức khỏe gồm những gì. Hãy cùng xem cơm rượu có tác dụng gì trong bài viết sau đây.

Thành phẩm sau khi làm là cơm rượu có vị cay nồng, ngọt, thơm mùi rượu và hơi ướt. Chính vì những đặc tính này mà cơm rượu được sử dụng vào ngày 5/5 âm lịch như một nghi thức đặc biệt với ý nghĩa “giết sâu bọ” có nghĩa là tiêu diệt sâu bọ, giun sán, ký sinh trùng có trong cơ thể. Và truyền thống này vẫn được lưu giữ lại cho đến tận hôm nay.

Để biết cơm rượu có tác dụng gì thì trước tiên hãy cùng xem cơm rượu là gì và được làm như thế nào. Cơm rượu là sản phẩm được tạo ra từ quá trình lên men cơm nếp đã nấu chín. Chúng sẽ được ủ cùng với men rượu trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 ngày để sản phẩm lên men.

Các loại gạo thường được sử dụng để làm cơm rượu là:

Gạo nếp cẩm (nếp than)

Gạo lứt

Gạo nếp cái hoa vàng

Gạo nếp trắng

Cơm rượu được dùng trong dịp tết Đoan Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Cơm rượu có tác dụng gì?

Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu xem tác dụng của cơm rượu có thực sự là tiêu diệt các loại vi khuẩn, giun sán có trong cơ thể hay còn có tác dụng nào khác nữa hay không.

Phòng ngừa bệnh tiểu đường

Mặc dù khi ăn cơm rượu, chúng ta sẽ thấy chúng hơi có vị ngọt nhưng không phải vì vậy mà sẽ khiến người ăn bị tiểu đường. Ngược lại, chúng còn giúp ngăn ngừa căn bệnh này.

Một số loại cơm rượu còn nguyên vỏ cám như gạo nếp cẩm hay gạo lứt sẽ cung cấp chất xơ, vitamin nhóm B, gluxit, lipit và nhiều loại khoáng tố khác nữa cho cơ thể. Từ đó giúp bồi bổ sức khỏe cho người dùng, đồng thời giảm lượng đường trong máu từ đó ngăn chặn bệnh tiểu đường xuất hiện.

Có nhiều loại cơm rượu khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Giảm lượng cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy rằng, khi ăn cơm rượu có thể giảm đáng kể cholesterol xấu ở trong máu. Từ đó giúp ổn định huyết áp, rất tốt cho người gặp vấn đề về huyết áp. Bên cạnh đó, chúng cũng sẽ bổ sung hoạt chất ergosterol và lovastatin trong cơ thể giúp nâng cao sức khỏe cho tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh tai biến máu não.

Thúc đẩy quá trình tiêu hóa

Chúng ta có thể thấy tác dụng đối với hệ tiêu hóa của cơm rượu là khá rõ ràng. Khi ăn cơm rượu trước bữa ăn, bạn sẽ có cảm giác ăn ngon miệng hơn. Ngoài ra, chúng cũng sẽ bổ xung chất xơ, axit giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa của con người. Từ đó ngăn chặn hiện tượng khó tiêu, đầy bụng, đường ruột được làm sạch để hoạt động trơn tru hơn.

Nếu bạn cảm thấy tiêu hóa kém, chán ăn thì hãy mua ngay cơm rượu về để giải quyết tình trạng này. Mỗi ngày chỉ cần một chén nhỏ cơm rượu hoặc 1 chút rượu là đã thấy được hiệu quả khá rõ rệt rồi.

Mỗi loại đều có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể con người - Ảnh minh họa: Internet

Giúp bổ sung chất sắt và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu

Hàm lượng sắt trong cơm rượu rất phong phú. Đặc biệt là các loại cơm rượu được làm từ gạo nếp cẩm. Chúng sẽ thúc đẩy cơ thể sản xuất các tế bào hồng cầu. Từ đó ngăn ngừa hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt của cơ thể.

Làm đẹp da

Chị em biết không, trong cơm rượu có chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho da và vitamin B giúp làm đẹp da. Ăn cơm rượu mỗi ngày sẽ giúp da chống lại oxy hóa, cung cấp dưỡng chất và làm trắng da.

Bạn có thể kế hợp cơm rượu cùng với sữa chua sẽ tạo nên một cặp đôi hoàn hảo mà cực kỳ tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, có thể trộn cơm rượu cùng với sữa chua không đường, mật ong, sữa tươi, trứng gà làm mặt nạ và đắp định kỳ 2 đến 3 lần/tuần. Như vậy da sẽ được cung cấp các dưỡng chất giúp tươi trẻ, căng bóng mịn màng, tràn đầy sức sống.

Bạn có thể sử dụng cơm rượu hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Khi ăn cơm rượu, chúng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta. Từ đó, tăng cường khả năng chuyển hóa chất béo và chất đạm. Nhờ vậy mà bạn hoàn toàn có thể kiểm soát cân nặng của mình một cách tối ưu, hỗ trợ cho quá trình giảm cân hiệu quả hơn.

Giúp ngăn ngừa các bệnh về xương khớp

Khi ăn cơm rượu gạo lứt, các chất dinh dưỡng và canxi có trong loại gạo này giúp cơ thể được cung cấp nhiều canxi hơn. Từ đó giúp củng cố hệ xương chắc khỏe và ngăn ngừa các bệnh lý về xương khớp.

Cải thiện chất lượng của cuộc yêu

Cơm rượu cực kỳ tốt cho vấn đề sinh lý ở nam giới. Chỉ cần duy trì lượng cơm rượu vừa phải mỗi ngày sẽ giúp nâng cao chất lượng của đời sống tình dục một cách hiệu quả. Bởi chúng giúp lưu thông máu, bơm máu đến dương vật nhiều hơn.

>>> Xem thêm:

- Ngày Tết Đoan Ngọ bà bầu ăn cơm rượu được không?

- Cách làm cơm rượu ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ thêm tròn vị

Cơm rượu là món ăn quen thuộc và hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy qua bài viết trên, bạn đã biết được cơm rượu có tác dụng gì đối với cơ thể chưa? Hãy sử dụng sản phẩm này hằng ngày để có được những tác dụng diệu kỳ mà nó mang đến.