Bài thuốc trị sán chó bằng thuốc nam nhanh chóng và hiệu quả

Khi bị nhiễm sán chó, các nang sán sẽ chèn ép các cơ quan và gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe . Để điều trị sán chó, ngoài sử dụng thuốc tây bạn cũng có thể áp dụng một số cách trị sán chó tại nhà bằng các bài thuốc nam trị sán chó vừa đơn giản lại vừa hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để giúp bạn hiểu rõ hơn về tình trạng nhiễm sán chó và cách điều trị sán chó bằng một số bài thuốc trị sán chó hiệu quả bằng thuốc nam.

Khi sán đã ký sinh trong cơ thể, nang sán sẽ chèn ép các cơ quan và phủ nội tạng ở xung quanh, gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm. Tình trạng nghiêm trọng của nhiễm sán còn tùy thuộc vào vị trí nang sán ký sinh.

Nếu bạn thường xuyên ăn đồ sống hoặc tiếp xúc nhiều với chó hay các vật dụng có dính trứng sán sẽ có nguy cơ cao bị nhiễm sán chó. Khi sán vào trong cơ thể, nếu không bị thực bào thì sau khoảng 5 tháng trứng sán sẽ phát triển thành nang sán. Nang sán chứa khoảng 2 triệu đầu sán và khi nở ra nó sẽ phóng thích ra hàng triệu đầu sán non theo máu đi đến khắp nơi trên cơ thể như phổi, não hay gan.

Khi bị nhiễm sán, ban đầu bệnh sẽ không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng. Hầu hết các triệu chứng đều xuất hiện ở da như:

Ngứa ngáy

Nổi mẩn đỏ

Da bị đỏ

Da bị nổi mủ

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian ký sinh trùng sẽ có xu hướng lây lan sang các cơ quan nội tạng khác như não, phổi hoặc gan và làm phát sinh các triệu chứng phổ biến như sau:

Đau bụng

Vàng da

Đau ngực

Ho

Khó thở

Sụt cân bất thường

Co giật

Đau đầu

Các bài thuốc trị sán chó

Bên cạnh điều trị bằng các hướng dẫn của bác sĩ, người bệnh có thể áp dụng một số phương pháp tẩy giun dân gian sau đây như một bài thuốc bổ sung giúp hỗ trợ loại bỏ giun nhanh chóng hơn.

Bài thuốc trị sán chó bằng lá đu đủ

Cách trị sán chó bằng lá đu đủ là một trong những phương pháp trị sán chó hiệu quả được nhiều người biết đến. Lá đu đủ thường được sử dụng như một vị thuốc tự nhiên vừa dễ tìm vừa mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị giun sán. Trong đu đủ có chứa một lượng lớn các hoạt chất dinh dưỡng như chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất.

Cách trị sán chó bằng lá đu đủ là một trong những phương pháp trị sán chó hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Để điều trị giun sán cho trẻ, các mẹ nên cho bé ăn đu đủ chín thường xuyên vào mỗi buổi sáng. Tốt nhất, mẹ nên cho bé ăn khi đói và ăn liên tục trong 3 – 5 ngày liền. Ngoài ra, mẹ cũng có thể sử dụng nhựa cây đu đủ để trị giun sán cho trẻ cũng rất hiệu quả. Vì trong nhựa cây đu đủ có chứa lượng lớn men papain có tác dụng giúp điều trị giun ký sinh rất tốt. Tuy nhiên, hoạt chất này chỉ có tác dụng đối với những ai bị nhiễm giun sán, giun kim, sán chó hoặc sán lợn nhưng không có tác dụng đối với người bị giun móc.

Rau sam

Rau sam được biết đến là một trong những loại rau không chỉ có tác dụng giải nhiệt, làm mát gan mà còn hỗ trợ tẩy giun rất tốt. Người bị nhiễm sán chỉ cần sử dụng một nắm rau sam đem rửa sạch rồi giã nát, sau đó vắt lấy nước để uống. Để thuốc mang lại hiệu quả cao, người bệnh nên uống liên tục trong khoảng 3 – 5 ngày.

Rau sam được biết đến là một trong những loại rau có tác dụng hỗ trợ tẩy giun rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trẻ con, các mẹ chỉ cần rửa sạch khoảng 50 gram rau sam tươi, rồi đem giã chung với ít muối. Sau đó vắt lấy nước và cho bé uống ít nhất 3 – 5 ngày. Mẹ có thể cho thêm một ít đường vào hòa tan để bé dễ uống hơn.

Hạt trâm bầu

Cây trâm bầu hay còn gọi là tim bầu hay chưng bầu. Hạt của cây trâm bầu được biết đến là có chứa nhiều hoạt chất như oxalat calcium, acid béo, tanin, acid oxalic tự do… có tác dụng lợi mật và lợi tiểu. Bên cạnh đó, khi các hợp chất này kết hợp lại với nhau sẽ mang lại công dụng diệt trừ giun rất tốt.

Cây trâm bầu hay còn gọi là tim bầu hay chưng bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện bài thuốc này như sau:

Sử dụng lá mơ tam thể và quả trâm bầu, mỗi vị khối lượng bằng nhau

Tiếp theo đem rửa sạch và thái nhỏ rồi trộn đều

Sau đó thêm bột vào làm bánh và hấp lên đến khi bánh chín.

Bạn nên ăn vào buổi sáng sớm khi bụng còn đói sẽ giúp tẩy sán rất hiệu quả

Trị sán chó bằng bồ công anh

Bồ công anh thường có vòng đời kéo dài từ mùa xuân sang mùa thu. Đặc biệt, lá của cây bồ công anh thường có vị đắng và có tác dụng sinh học cao hơn vào mùa thu. Bồ công anh được biết đến như một vị thuốc có tác dụng kháng viêm, chống khuẩn, chữa bệnh đau dạ dày và viêm bàng quang rất tốt. Ngoài ra, lá cây bồ công anh còn có tác dụng trị sán chó rất hiệu quả.

Bồ công anh được biết đến như một vị thuốc có tác dụng kháng viêm và trị sán chó rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Người bệnh có thể sử dụng khoảng 20 – 40 gram lá bồ công anh tươi đem rửa sạch rồi giã nát và vắt lấy nước cốt uống. Bạn nên uống vào mỗi buổi sáng lúc đói và kiên trì uống trong vòng 3 – 5 ngày sẽ giúp tẩy sán nhanh chóng.

Sán chó là bệnh lý nguy hiểm và có thể gây ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể. Vì vậy, bạn cần chủ động phòng ngừa bệnh nhiễm sán chó cho bản thân và những người xung quanh, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Bên trên là một số bài thuốc trị sán chó trong dân gian được nhiều người áp dụng, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình điều trị bệnh được hiệu quả hơn.