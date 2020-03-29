Sỏi mật là bệnh rất nguy hiểm do có thể gây biến chứng nhiễm khuẩn gan mật. Đồng thời việc điều trị bệnh sỏi mật cũng đòi hỏi tính kiên trì rất cao do bệnh có tỷ lệ tái phát đến 50%. Do vậy bên cạnh việc điều trị các triệu chứng cấp tính của bệnh bằng các phương pháp điều trị tây y, bạn có thể áp dụng các bài thuốc chữa sỏi mật bằng quả sung trong thời gian dài nhằm đảm bảo bệnh không tái phát.

Có quá nhiều cholesterol trong mật có thể dẫn đến sỏi mật cholesterol màu vàng. Những viên sỏi mật cứng như đá này sẽ ngày càng nhiều nếu gan tạo ra số lượng cholesterol nhiều hơn số lượng mà dịch mật có thể hòa tan.

Túi mật là một cơ quan nhỏ nằm ở dưới gan ở vùng dưới hạ sườn phải. Túi mật chứa chất lỏng màu vàng xanh để hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Theo nghiên cứu gần đây, 80% nguyên nhân gây sỏi mật là do cholesterol cao, và 20% còn lại là do muối canxi và bilirubin.

Sỏi mật hình thành do dư cholesterol - Ảnh minh họa: Internet

Bilirubin là một hóa chất được sản xuất khi gan phá hủy các tế bào hồng cầu cũ. Khi gan bị tổn thương hoặc khi cơ thể gặp một số rối loạn về máu, gan sản xuất nhiều bilirubin hơn mức cần thiết. Đồng thời khi đó dịch mật không thể giải quyết hết lượng bilirubin dư thừa thì sỏi mật sẽ hình thành. Sỏi mật do dư bilirubin thường có màu nâu sẫm hoặc màu đen.

Ngoài ra, túi mật cần luân chuyển dịch mật để có thể thực hiện tốt chức năng của mình. Khi dịch mật không được luân chuyển, lớp này chồng lớp kia khiến dịch mật quá đặc và dễ hình thành sỏi mật.

Sỏi mật hình thành do dư bilirubin - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng của bệnh sỏi mật

Ban đầu khi mới hình thành sỏi mật không gây đau, không có triệu gì rõ rệt. Chỉ đến khi sỏi mật ngày càng nhiều, chặn mất đường di chuyển của dịch mật từ túi mật, thậm chí gây tắc mật và viêm nhiễm mới dẫn đến đau.

Cơn đau do sỏi mật thường ở vùng dưới hạ sườn phải. Thi thoảng bạn sẽ thấy đau hơn khi ăn nhiều đồ chiên rán có nhiều chất béo. Ngoài ra, khi bệnh trở nặng bạn có thể gặp thêm các triệu chứng sau:

Buồn nôn, nôn

Màu nước tiểu đậm, phân có màu đất sét

Ợ hơi, tiêu chảy, khó tiêu

Người bệnh thường thấy đau dưới hạ sườn phải khi bị sỏi mật – Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống để ngừa bệnh sỏi mật

Hạn chế đồ ăn nhiều chất béo như đồ ăn chiên rán, thức ăn nhanh.

Tăng cường chất xơ trong chế độ ăn uống.

Tránh các loại thực phẩm hoặc đồ uống dễ gây tiêu chảy (ví dụ như đồ uống có chứa caffeine, sữa, đồ siêu ngọt,v.v.).

Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày thay vì ăn một bữa thật no.

Uống đủ 6 đến 8 cốc nước mỗi ngày.

Nếu đang ăn kiêng để giảm cân thì cần giảm theo lộ trình chậm, không quá 4kg/tuần.

Điều trị bệnh sỏi mật bằng cách nào?

Điều trị tự nhiên bằng các bài thuốc y học dân gian tại nhà

Bài thuốc 1 - chữa sỏi mật bằng quả sung

Nguyên liệu:

Sung đã sao khô: 250gam

Nước sạch: 4 bát

Cách thực hiện:

Cho sung đã sao khô sắc cùng 4 bát nước. Đun nhỏ lửa cho đến khi còn 1 bát nước thì đổ ra cốc để nguội.

Chia bát thuốc thành 3 phần, uống sau khi ăn.

Uống hàng ngày tối thiểu trong vòng 3 tháng.

Uống nước sung khô hàng ngày giúp trị bệnh sỏi mật hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc 2 - Chữa bệnh sỏi mật bằng sung kết hợp với các vị thuốc đông y

Nguyên liệu:

Sung khô: 50gam

Nhân trần: 10gam

Hoa atiso: 10gam

Lá vọng cách: 10gam

Diệp hạ châu: 8gam

Râu ngô: 8gam

Kê nội kim: 10gam

Nghệ vàng: 12gam

Bạch truật: 12gam

Đẳng sâm: 20gam

Thổ phục linh: 10gam

Cam thảo: 8gam

Cách thực hiện:

Trộn đều các vị thuốc trên và sắc với 5 bát nước. Đun nhỏ lửa đến khi nước cạn còn 2 bát thì đổ ra. Tiếp tục cho 2 bát nước, đun lấy 2 bát. Sau đó hòa đều 4 bát nước đã chắt ra, đun đặc lại còn 2 bát thì chia đều ra uống trong ngày.

Uống hàng ngày trong 1 tháng. Sau đó nghỉ 1 tháng, lại uống tiếp 5 ngày.

Bài thuốc này vừa giúp làm tan sỏi, vừa lợi dịch mật, vừa giúp đẩy sỏi ra ngoài. Đồng thời nâng cao chức năng gan nhằm phòng ngừa việc hình thành sỏi mới.

Bài thuốc dùng sung khô và các vị thuốc dân gian vừa giúp ngăn ngừa sỏi mật mới vừa giúp loại bỏ sỏi mật cũ - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Ngoài việc dùng trái sung trị sỏi mật, để việc chữa trị được hiệu quả hơn, người bệnh cần thực hiện một số điều sau:

Duy trì cân nặng không để bị quá béo.

Tránh giảm cân đột ngột.

Ăn nhiều thức ăn kháng viêm có chứa nhiều vitamin C, sắt và lecithin.

Tập luyện thể dục thể thao.

Có một số tài liệu đề cập đến việc rửa túi mật bằng cách nhịn ăn, sau đó uống nước chanh và dầu ô-liu để đẩy sỏi mật ra ngoài. Thực tế chưa có nghiên cứu nào chứng minh được hiệu quả của hành động này, do vậy các bạn không nên tự ý thực hiện mà không có chỉ định của bác sĩ.

Để đảm bảo việc sử dụng Sỏi mật Trái Sung có tốt không, trước mỗi đợt điều trị bệnh nhân nên đi siêu âm để có thể so sánh kết quả trước và sau khi uống.

Ngoài ra, tuy không liên quan nhưng rất nhiều người vẫn nhầm sỏi thận và sỏi mật, do vậy xin nhắc lại chữa sỏi mật bằng quả sung tươi, không phải chữa sỏi thận bằng quả sung tươi

Điều trị bằng phương pháp phẫu thuật

Trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật. Việc cắt bỏ túi mật sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ tiêu hóa. Mật được lấy từ gan sẽ đi thẳng đến ruột non mà không đi qua túi mật nữa. Nếu gan tiết quá nhiều dịch mật, có thể bạn sẽ bị tiêu chảy. Do vậy sau khi phẫu thuật cắt bỏ túi mật, bệnh nhân thường tránh ăn đồ ăn nhiều chất béo để không kích thích gan tiết ra nhiều dịch mật.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về bệnh sỏi mật và các phương pháp chữa trị. Từ khi bệnh còn nhẹ, hãy tham khảo các bài thuốc chữa sỏi mật bằng quả sung nhằm ngăn chặn việc gia tăng sỏi mật và loại bỏ sỏi cũ, đồng thời giúp bệnh nhân tránh phải bị cắt bỏ túi mật và bảo toàn hệ tiêu hóa.