Sỏi mật là bệnh rất nguy hiểm do có thể gây biến chứng nhiễm khuẩn gan mật. Đồng thời việc điều trị bệnh sỏi mật cũng đòi hỏi tính kiên trì rất cao do bệnh có tỷ lệ tái phát đến 50%. Do vậy bên cạnh việc điều trị các triệu chứng cấp tính của bệnh bằng các phương pháp điều trị tây y, bạn có thể áp dụng các bài thuốc chữa sỏi mật bằng quả sung trong thời gian dài nhằm đảm bảo bệnh không tái phát.