Đắp móng gel làm đẹp, người phụ nữ phải đi viện vì hoại tử, nhiễm trùng

Sức khỏe 11/05/2023 01:52

Đắp gel móng tay là kỹ thuật làm nail được rất nhiều chị em yêu thích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ được cảnh báo như nhiễm trùng móng, nhiễm nấm, sưng mủ và bong tróc da.

Ngày 8/5 (giờ đại phương), tờ Daily Mail của Anh đã đưa tin về câu chuyện của một người phụ nữ đã không tuân thủ theo những lưu ý khi đắp gel móng tay, khiến móng tay bị mài mòn, nhiễm trùng móng mức độ nặng. 

Đắp móng gel làm đẹp, người phụ nữ phải đi viện vì hoại tử, nhiễm trùng - Ảnh 1
Cô Lisa Dewey vì đã không tuân thủ theo những lưu ý khi đắp gel móng tay, khiến móng tay bị mài mòn, nhiễm trùng móng mức độ nặng - Ảnh: SWNS

Lisa Dewey, một phụ nữ 36 tuổi người Anh, đã làm móng gel đều đặn trong nhiều năm mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, sau khi tháo móng gel vào tháng 2, các ngón tay của cô bắt đầu bị viêm.

Tình trạng viêm nhiễm dần trở nên tồi tệ hơn đến mức cô có thể bóc móng tay ra, một ngón tay đã tím tái. 

Cô đến thẳng bệnh viện và được biết mình bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Bác sĩ đã kê toa thuốc mỡ steroid và thuốc kháng sinh cho cô.

Đắp móng gel làm đẹp, người phụ nữ phải đi viện vì hoại tử, nhiễm trùng - Ảnh 2
Móng thật bị mài mòn lớp bảo vệ, dễ bị nhiễm vi khuẩn, nấm - Ảnh: SWNS

Tình trạng nhiễm trùng móng tay đã khiến cô gặp không ít khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Cô đang làm công việc quét dọn tại một bệnh viện nhưng không thể làm đúng công việc của mình và không thể thực hiện các hoạt động hàng ngày như gội đầu cho con gái hay rửa bát đĩa. Thậm chí, cô còn phải nhờ chồng cầm bút và thắt dây an toàn.

Sau quá trình điều trị, đến tận 2 tháng sau, Dewey cảm thấy đỡ hơn một chút nên cô dán móng tay bằng acrylic. Đây là một lựa chọn tối ưu. 

Đắp móng gel làm đẹp, người phụ nữ phải đi viện vì hoại tử, nhiễm trùng - Ảnh 3
Móng thật bị mài mòn lớp bảo vệ, dễ bị nhiễm vi khuẩn, nấm - Ảnh: SWNS

Mới đây, Hiệp hội Bác sĩ Da liễu Anh đã đưa ra cảnh báo về tình trạng dị ứng móng gel.

Dị ứng móng tay khi đắp gel là do hóa chất methacrylate trong gel có thể khiến móng bị nứt, phát ban quanh khu vực, sưng mủ, bong tróc da và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng  nhiễm trùng. 

Đắp móng gel làm đẹp, người phụ nữ phải đi viện vì hoại tử, nhiễm trùng - Ảnh 4
Đắp gel móng tay tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh về móng - Ảnh: SWNS

Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được liệu Dewey có bị các triệu chứng này do dị ứng với móng gel hay không.

Dewey đang cảnh báo những người khác về mối ẩn hiểm họa khi đắp gel móng tay và nói rằng mình sẽ không bao giờ sử dụng các sản phẩm làm móng trong tương lai.

 

 

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Từ khóa:   Đắp gel móng tay nhiễm trùng hoại tử

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