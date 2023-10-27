Đánh răng trước hay sau khi ăn sáng: Thói quen hằng ngày mà 90% người làm sai, chuyên gia lý giải bất ngờ, nhiều người giật mình khi biết đáp án

Sức khỏe 27/10/2023 10:34

Các chuyên gia chăm sóc răng miệng sẽ giúp bạn giải quyết được cuộc tranh luận muôn thuở về thời điểm tốt nhất để đánh răng sau khi thức dậy.

Đối với câu hỏi nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng, một chuyên gia về chăm sóc răng miệng cho rằng đánh răng sau khi uống cà phê và sau khi ăn sáng là tốt nhất.   

Tiến sĩ Jay Joshi của MKDental, nói với Metro: “Đánh răng sau khi ăn sáng được coi là có lợi cho sức khỏe răng miệng vì giúp bảo vệ răng khỏi tác hại do thực phẩm và đồ uống có tính axit gây ra". 

Đánh răng trước hay sau khi ăn sáng: Thói quen hằng ngày mà 90% người làm sai, chuyên gia lý giải bất ngờ, nhiều người giật mình khi biết đáp án - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ răng khỏi những thực phẩm có tính axit như nước cam hoặc cà phê là chìa khóa để ngăn chặn tình trạng men răng bị mềm và hư hại. Và những người đánh răng trước khi ăn sáng có thể khiến hàm răng "trắng như ngọc" dễ bị hư tổn hơn.

Điều tương tự cũng xảy ra với việc đánh răng quá sớm sau khi ăn bữa sáng vì có thể làm răng bị hư hại thêm do men răng dễ bị tổn thương. Tốt nhất nên đợi ít nhất 30 phút sau miếng ăn cuối cùng rồi đánh răng. 

Tiến sĩ Jay Joshi khuyên: “Đợi khoảng 30 phút sau khi ăn sẽ giúp nước bọt trung hòa axit và tái khoáng hóa răng, giảm nguy cơ tổn thương”.

Ông giải thích: “Đánh răng sau khi ăn sáng có thể tạo ra rào cản tâm lý chống lại việc ăn vặt giữa các bữa ăn, điều này có lợi cho sức khỏe răng miệng. Điều này có thể ngăn cản việc ăn uống bốc đồng và thúc đẩy việc lập kế hoạch bữa ăn tốt hơn". 

Đánh răng trước hay sau khi ăn sáng: Thói quen hằng ngày mà 90% người làm sai, chuyên gia lý giải bất ngờ, nhiều người giật mình khi biết đáp án - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không đánh răng sau khi ăn có thể khiến các mảnh thức ăn trong miệng hoặc giữa các kẽ răng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và cuối cùng là mảng bám, có thể gây sâu răng và bệnh nướu răng.

Tiến sĩ Jay Joshi cho biết: “Mảng bám cũng có thể gây kích ứng nướu và dẫn đến viêm nướu (bệnh nướu giai đoạn đầu) nếu không được loại bỏ đúng cách bằng cách đánh răng và dùng chỉ nha khoa. Nếu không được điều trị, viêm nướu có thể tiến triển thành các dạng bệnh nướu răng nghiêm trọng hơn". 

Đánh răng trước hay sau khi ăn sáng: Thói quen hằng ngày mà 90% người làm sai, chuyên gia lý giải bất ngờ, nhiều người giật mình khi biết đáp án - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đánh răng sau bữa sáng là tốt nhất cho sức khỏe răng miệng nhưng không phải lúc nào cũng thuận tiện bởi cũng có nhiều lúc vội vã chuẩn bị để đi ra ngoài. 

Tiến sĩ Jay Joshi khuyên: “Cuối cùng, khía cạnh quan trọng nhất là duy trì thói quen vệ sinh răng miệng kỹ lưỡng và nhất quán, bao gồm đánh răng, dùng chỉ nha khoa và khám răng định kỳ. Việc lựa chọn đánh răng trước hay sau bữa sáng phải dựa trên nhu cầu sức khỏe răng miệng, thói quen ăn kiêng và sở thích cá nhân". 

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Một khi răng đã bắt đầu xấu đi thì rất khó để khôi phục lại trạng thái ban đầu nên điều quan trọng là phải duy trì thói quen tốt hàng ngày, trong đó có việc đánh răng đúng cách.

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