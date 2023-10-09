Điều quan trọng là lười đánh răng hoặc đánh răng không đúng cách ngoài gây ra một số bệnh về răng miệng còn có thể làm tăng nguy cơ tử vong vì bệnh ung thư. Tờ Daily Mail giới thiệu “những sai lầm tồi tệ nhất gây sâu răng” theo một nha sĩ hành nghề.

Có rất nhiều người đã tuân theo "quy tắc 3-3-3" khi đánh răng như một quy tắc bất thành văn: 3 lần một ngày, sau bữa ăn 3 phút và không quá 3 phút mỗi lần. Tuy nhiên, có nhiều người không giữ được thói quen này vì quá bận hoặc vì lười làm. Theo đó, một số người tự tạo cho mình thói quen đánh răng riêng.

Súc miệng ngay sau khi đánh răng được biết là có tác dụng loại bỏ vi khuẩn còn sót lại trên răng ngay cả sau khi đánh răng. Nhưng Tiến sĩ Praveen Sharma, cố vấn khoa học của Hiệp hội Nha khoa Anh, cho biết súc miệng sau khi đánh răng có thể loại bỏ lợi ích của fluoride trong kem đánh răng.

Fluoride kích hoạt men răng, ngăn ngừa sâu răng sớm và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Tuy nhiên, súc miệng sẽ loại bỏ cặn florua còn sót lại trên răng khiến việc bảo vệ răng khỏi vi khuẩn có hại không thể thực hiện được. Súc miệng và đánh răng đều có tác dụng như nhau nên tốt nhất bạn không nên thực hiện chúng chồng lên nhau.

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Đánh răng trong vòng 1 giờ sau bữa ăn

Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã tin rằng đánh răng trong vòng 3 phút sau bữa ăn là tốt nhất cho sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đánh răng quá nhanh sau bữa ăn có thể làm hỏng men răng.

Tiến sĩ Praveen Sharma giải thích: “Sau bữa ăn, bề mặt răng (men răng) cần thời gian để phục hồi nên tốt nhất bạn nên đánh răng sau khoảng thời gian từ 30 đến 60 phút”. Đặc biệt, đánh răng ngay sau khi ăn các chất có tính axit như đồ uống có ga có thể khiến răng bị tổn thương thêm, làm tăng khả năng sâu răng.

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Không sử dụng bàn chải kẽ răng

Thức ăn còn sót lại trong miệng sau bữa ăn có xu hướng tích tụ ở các kẽ răng. Nếu không được điều trị, có thể bị sâu răng từ từ và thậm chí là bệnh nướu răng. Vì vậy, sẽ tốt cho sức khỏe răng miệng khi sử dụng bàn chải kẽ răng để loại bỏ thức ăn và cao răng ẩn giữa các kẽ răng.

Tuy nhiên, nếu bạn làm điều đó quá thường xuyên, nướu của bạn có thể bị tổn thương. Theo đó, các chuyên gia khuyên nên đánh răng giữa các kẽ răng mỗi ngày một lần sau khi đánh răng không quá 3 phút.

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Ngủ mà không đánh răng

Bạn có thể coi việc đánh răng 3 lần một ngày là điều hiển nhiên, nhưng các chuyên gia lại nhấn mạnh vào thời gian hơn là tần suất. Trên thực tế, Hiệp hội Nha khoa Mỹ khuyến nghị "hai lần một ngày, vào buổi sáng và trước khi đi ngủ". Trong đó, việc đánh răng trước khi đi ngủ rất quan trọng.

Nếu không đánh răng trước khi đi ngủ sẽ làm giảm sức đề kháng của nước bọt và làm tăng hoạt động của vi khuẩn. Tiến sĩ Praveen Sharma khuyên: “Thời điểm nước bọt tiết ra thấp nhất là trước khi đi ngủ” và “đánh răng trước khi đi ngủ giúp loại bỏ vi khuẩn và mảng bám gây sâu răng”.