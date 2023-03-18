7 thói quen buổi sáng có thể giúp bạn đối phó với chứng trầm cảm!

Sức khỏe 18/03/2023 09:00

Bạn đang chật vật chống chọi với chứng trầm cảm mỗi ngày!? Hãy thử xây dựng ngay 7 thói quen lành mạnh mà đơn giản vào buổi sáng, để góp phần cải thiện tình trạng này nhé!

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Buổi sáng là khoảng thời gian tích cực nhất trong ngày và cũng là thời điểm tốt nhất để thiết lập các thói quen lành mạnh có thể khiến một người cảm thấy phấn chấn. Dưới đây là 7 thói quen buổi sáng có thể giúp một người đối phó với chứng trầm cảm. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết ở ngay dưới đây nhé!

7 thói quen buổi sáng có thể giúp bạn đối phó với chứng trầm cảm! - Ảnh 1
 Xây dựng các thói quen lành mạnh sẽ rất hữu ích cho quá trình đối phó với chứng trầm cảm!

Thoát khỏi chứng trầm cảm ngay cả khi dùng thuốc và tư vấn là một chuyện khó khăn. Con đường thoát ra khỏi nấc thang tăm tối không hồi kết này là bước những bước nhỏ mỗi ngày và không tự vùi dập bản thân với những công việc tẻ nhạt. Trong đó, buổi sáng là thời gian tích cực nhất trong ngày và cũng là thời điểm tốt nhất để thiết lập các thói quen lành mạnh có thể khiến một người cảm thấy sảng khoái. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc xây dựng các thói quen lành mạnh sẽ rất hữu ích cho chứng trầm cảm của nhiều người.

Trầm cảm là gì?

7 thói quen buổi sáng có thể giúp bạn đối phó với chứng trầm cảm! - Ảnh 2
 Trầm cảm là một trong những căn bệnh phổ biến và có những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến người bệnh!

Trầm cảm hay rối loạn trầm cảm nặng là một căn bệnh phổ biến và nghiêm trọng ảnh hưởng tiêu cực đến cảm giác, cách bạn suy nghĩ và cách bạn hành động. Những người bị trầm cảm trải qua nỗi buồn dai dẳng, thiếu hứng thú hoặc niềm vui trong các hoạt động mà họ từng yêu thích trước đó. Nó cũng có thể làm rối loạn giấc ngủ và sự thèm ăn. Các triệu chứng khác bao gồm mệt mỏi và kém tập trung.

Vậy ngoài việc trị liệu bằng thuốc và nhận sự tư vấn từ chuyên gia, những thói quen lành mạnh nào có thể hỗ trợ bạn đối phó với chứng trầm cảm?

7 thói quen lành mạnh vào buổi sáng để đối phó với chứng trầm cảm

1. Đánh răng

7 thói quen buổi sáng có thể giúp bạn đối phó với chứng trầm cảm! - Ảnh 3
 Điều bạn cần làm là đứng dậy khỏi giường và đi đánh răng!

Đánh răng dường như trở thành bản năng đối với những người có sức khỏe tinh thần tốt. Nhưng đối với những người bị trầm cảm và các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác, đó có thể là một công việc tẻ nhạt, vì nhìn chung họ có mức năng lượng rất thấp.

Theo Shiya Sagar, nhà tâm lý học tư vấn cho biết: “Nói chung, chúng ta cần hiểu rằng, trầm cảm dẫn một cá nhân đến mức mà họ cảm thấy rằng họ bị cạn kiệt năng lượng. Vì vậy, đối với một người nào đó, để đối phó với chứng trầm cảm, điều đầu tiên họ cần làm là đứng dậy khỏi giường và tập thói quen từng bước một, đi đánh răng."

2. Đón những tia nắng ngày mới

Ánh sáng mặt trời có thể tăng cường hormone hạnh phúc và có thể làm nên điều kỳ diệu cho những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Thật vậy, việc đi ra ngoài để tận hưởng ánh sáng mặt trời  sẽ giúp làm giảm mức độ melatonin và điều này cũng sẽ giúp giữ cho tâm trạng của họ vui vẻ trong ngày.

3. Thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày

7 thói quen buổi sáng có thể giúp bạn đối phó với chứng trầm cảm! - Ảnh 4
 Thức dậy vào cùng 1 thời điểm mỗi ngày giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn!

Có một thói quen buổi sáng đều đặn có thể là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho một ngày thành công, đặc biệt là với những ai đang đối mặt với chứng trầm cảm.

Thiết lập thời gian thức dậy đều đặn có thể hữu ích trong việc giữ cho đồng hồ sinh học của cơ thể hoạt động trơn tru và cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó có thể cải thiện các triệu chứng trầm cảm.

4. Bài tập thở

Dành một vài phút vào buổi sáng để thực hành một số hoạt động thở cơ bản hoặc chánh niệm có thể giúp một người tập trung tâm trí và giảm cảm giác lo lắng và căng thẳng - hai yếu tố có thể làm trầm trọng thêm chứng trầm cảm.

5. Tập thể dục

7 thói quen buổi sáng có thể giúp bạn đối phó với chứng trầm cảm! - Ảnh 5
 Các bài tập thể dục giúp giải phóng hormone endorphin, cải thiện tâm trạng của bạn!

Các loại hình thể thao (kể cả nặng như nâng tạ hay nhẹ như yoga) cũng đã được chứng minh là một phương pháp điều trị trầm cảm hiệu quả, vì nó giải phóng hormone endorphin, giúp cải thiện tâm trạng của bạn.

6. Một bữa sáng cân bằng

7 thói quen buổi sáng có thể giúp bạn đối phó với chứng trầm cảm! - Ảnh 6
 Một bữa sáng chất lượng luôn là ưu tiên cho nguồn năng lượng dồi dào!

Ăn một bữa sáng cân bằng vào mỗi sáng cũng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và cung cấp cho cơ thể bạn nguồn năng lượng cần thiết để hoạt động trong cả ngày dài. Đặc biệt, theo Sagar, dành một chút thời gian mỗi sáng để nghĩ về những gì bạn biết ơn có thể giúp tập trung sự chú ý của bạn khỏi những suy nghĩ tiêu cực và mang lại cảm giác mãn nguyện cho tâm trí bạn.

7. Viết nhật ký

Cuối cùng, viết nhật ký về những suy nghĩ đáng lo ngại và đắm chìm trong những lời khẳng định vào buổi sáng như 'Tôi xứng đáng', 'Tôi có khả năng vượt qua thử thách' và 'Tôi kiên cường' cũng có thể hữu ích trong việc đối phó với chứng trầm cảm.

Trên đây là tổng hợp 7 thói quen buổi sáng có thể giúp bạn đối phó với chứng trầm cảm. Thật vậy, việc xây dựng những thói quen đơn giản nhưng lành mạnh này là vô cùng cần thiết cho sức khỏe tinh thần của bạn, đặc biệt là với những người đang phải chống đỡ với chứng trầm cảm mỗi ngày. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ hữu ích tới quý độc giả nhé!

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