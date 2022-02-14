7 lý do khiến bạn bị đau họng khi thức dậy dù chẳng hề bị covid-19 'ghé thăm'

Omid Mehdizadeh, MD, bác sĩ tai mũi họng và bác sĩ thanh quản tại Trung tâm Sức khỏe Providence St. John ở Santa Monica, California, giải thích rằng thường thì thủ phạm của việc bạn bị đau họng là chảy nước mũi, đây là dấu hiệu khi xuất hiện chất nhầy đặc, dính từ xoang chảy xuống phía sau cổ họng.

Có thể có những nguyên nhân khác nữa. Dưới đây là một số lý do phổ biến nhất khiến bạn thức dậy với cơn đau họng và cách giúp bạn làm dịu cơn đau hiệu quả. Ngoài ra, hãy cùng tìm hiểu khi nào bạn cần liên hệ với bac sĩ khi gặp chứng khó chịu ở cổ họng nhé.

Mặc dù ngứa và hắt hơi có thể là những triệu chứng đầu tiên bạn nghĩ đến, nhưng dị ứng theo mùa cũng có thể khiến bạn bị đau và ngứa cổ họng. Tiến sĩ Mehdizadeh cho biết phấn hoa, bụi, nấm mốc hoặc lông tơ có thể gây viêm đường hô hấp, gây khó chịu ở cổ họng.

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Cách khắc phục : theo Đại học Dị ứng, Hen suyễn & Miễn dịch học Hoa Kỳ (ACAAI), xác định chính xác các tác nhân gây dị ứng và thực hiện các bước để giảm nhiễm bệnh là điều bắt buộc để kiểm soát các triệu chứng của bạn. Thuốc không kê đơn hoặc thuốc kê đơn như thuốc kháng histamine và một số biện pháp tự nhiên khác cũng có thể giúp giảm đau.

2. Do chất kích ứng của môi trường

Nguyên nhân không nhất thiết là phải bị dị ứng với những thứ bay lơ lửng trong không khí khiến bạn bị đau họng. Các chất kích thích như khói hoặc bụi cũng có thể gây khó chịu.

Tiến sĩ Mehdizadeh giải thích: ''Khói bụi từ môi trường có thể kích động phản ứng miễn dịch trong mũi và cổ họng, thường dẫn đến viêm và tăng sản xuất chất nhầy''.

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Cách khắc phục : Hãy tránh xa các chất vụi bẩn là chiến lược tốt nhất của bạn. Sử dụng bộ lọc không khí có thể giúp hạn chế không khí ngoài trời xâm nhập vào nhà của bạn và bạn có thể thử các phương pháp khác để cải thiện chất lượng không khí trong nhà .

Nếu có vấn đề về nấm mốc, hãy chạy máy hút ẩm để giữ độ ẩm trong nhà của bạn dưới 50 phần trăm, trung tâm y tế học thuật phi lợi nhuận của Mỹ - Cleveland Clinic khuyến nghị .

3. Trời lạnh, không khí khô

Tiến sĩ Mehdizadeh cho biết: Tình trạng quá lạnh hoặc khô có thể khiến cơ thể tăng cường sản xuất chất nhầy trong nỗ lực giữ ẩm cho đường thở của bạn. Và khi chất nhầy thừa đó bắt đầu chảy xuống cổ họng của bạn, mọi thứ có thể bắt đầu trở nên khó chịu. (Nó cũng có thể khiến bạn bị nghẹt và tắc nghẽn hơi thở).

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Cách khắc phục : Bổ sung độ ẩm bằng cách chạy máy tạo độ ẩm. Không cần biến không gian của bạn thành một phòng tắm hơi, điều này có thể tạo tiền đề cho nấm mốc. Chỉ cần cố gắng giữ cho độ ẩm trong nhà của bạn nằm trong khoảng từ 30 đến 50 phần trăm, Cleveland Clinic khuyến nghị.

4. Bạn bị trào ngược axit

Theo Cleveland Clinic, trào ngược có thể gây kích ứng cổ họng của bạn và gây đau nhức, khàn giọng hoặc ho khan. Và bởi vì nó có xu hướng tồi tệ hơn vào ban đêm, bạn có thể nhận thấy khó chịu ở cổ họng khi thức dậy vào buổi sáng.

Ccách khắc phục : Kiểm soát tình trạng trào ngược axit sẽ giúp giảm đau cổ họng. Tránh thức ăn gây ợ chua và cố gắng không ăn trong vòng ba giờ trước khi đi ngủ.

Phòng khám Mayo khuyến nghị khi bạn trở mình vào ban đêm, hãy kê cao đầu bằng một chiếc gối phụ. Và hãy hỏi bác sĩ về việc dùng thuốc trị chứng ợ nóng nếu thay đổi lối sống là không đủ.

5. Chấn thương dây thanh quản

Bạn đã có một bài phát biểu ở cuộc họp quan trọng hay dành hàng giờ đồng hồ để hát theo một buổi hòa nhạc phải không? Tiến sĩ Mehdizadeh cho biết việc sử dụng giọng nói của bạn quá lâu hoặc quá to có thể làm căng dây thanh âm và tạm thời khiến chúng bị sưng tấy và khó chịu. Do đó, bạn có thể bị khàn tiếng hoặc mất giọng hoàn toàn và đau cổ họng.

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Cách khắc phục : Cung cấp cho dây thanh âm của bạn độ ẩm để giúp chúng lành lại.

Tiến sĩ Mehdizadeh nói: ''Nghỉ ngơi nhiều hơn để khôi phục giọng nói, bổ sung nước, tạo ẩm, xoa bóp cổ và tránh hắng giọng là những cách hiệu quả nhất để giảm bớt sự khó chịu và đẩy nhanh sự trở lại của giọng nói.

6. Bạn có một vách ngăn lệch

Đôi khi vách ngăn bị lệch - khi sụn ngăn cách lỗ mũi bị đẩy sang một bên sẽ ít khi bạn chú ý. Nhưng vào những lần khác, chúng có thể gây tắc nghẽn và tăng sản xuất chất nhầy, có thể gây kích ứng cổ họng của bạn theo chia sẻ của Tiến sĩ Mehdizadeh.

Theo Cleveland Clinic, vách ngăn bị lệch cũng có thể gây đau đầu thường xuyên hoặc đau mặt, thở to hoặc chảy máu cam.

Cách khắc phục : Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn nghĩ rằng bạn bị lệch vách ngăn. Nếu tình trạng này gây ra các vấn đề về xoang và chất nhầy tái phát, bác sĩ có thể giới thiệu bạn đến bác sĩ tai mũi họng để thảo luận về các lựa chọn điều trị có thể cho bạn.

7. Bệnh nghiêm trọng

Trong một số trường hợp hiếm hoi, đau họng dai dẳng có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung thư vòm họng hoặc HIV. Thông thường những vấn đề này đi kèm với các triệu chứng khác như khó nuốt, nổi cục ở cổ, dịch nhầy có máu hoặc các triệu chứng giống như cảm cúm, theo Mayo Clinic chia sẻ.

Cách khắc phục : Hãy đến gặp bác sĩ để thảo luận về các triệu chứng của bạn. Điều trị sẽ phụ thuộc vào chẩn đoán bệnh của bạn.

Làm thế nào để xoa dịu cơn đau họng

Nếu không phải do cảm lạnh, cổ họng khô vào buổi sáng thường có thể được kiểm soát bằng cách giải quyết nguyên nhân cơ bản. Nhưng khi bạn thức dậy và cần giảm đau họng càng sớm càng tốt, các bước sau có thể giúp bạn hiệu quả:

Uống thứ gì đó ấm. Các chất lỏng ấm như trà với mật ong hoặc nước ấm có thể làm dịu cổ họng của bạn và làm dịu cơn kích ứng.

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Hoặc thử một phương pháp điều trị cảm lạnh. Kem có thể có tác dụng làm tê và giảm một số vết sưng tấy theo Học viện Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ lưu ý .

Kem có thể có tác dụng làm tê và giảm một số vết sưng tấy theo Học viện Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ lưu ý . Súc miệng bằng nước muối. Pha 1/4 đến 1/2 thìa cà phê muối ăn vào ly nước ấm, theo khuyến nghị của Mayo Clinic. Súc miệng trong vài giây, sau đó nhổ ra.

Pha 1/4 đến 1/2 thìa cà phê muối ăn vào ly nước ấm, theo khuyến nghị của Mayo Clinic. Súc miệng trong vài giây, sau đó nhổ ra. Ngậm kẹo ngậm hoặc kẹo cứng. Cả hai đều có thể giúp làm dịu cổ họng và làm dịu cổ họng. Tiến sĩ Mehdizadeh nói: Hãy xem xét các loại thuốc trị ho có chứa hoạt chất cepacol.

Cả hai đều có thể giúp làm dịu cổ họng và làm dịu cổ họng. Tiến sĩ Mehdizadeh nói: Hãy xem xét các loại thuốc trị ho có chứa hoạt chất cepacol. Thêm một chút hơi nước. Nếu bạn không có máy tạo độ ẩm, hãy thử dùng vòi sen nước nóng và đóng cửa phòng trong vài phút, theo phòng khám Mayo Clinic khuyến nghị.

Khi nào nên liên hệ với bác sĩ vì đau họng?

Tiến sĩ Mehdizadeh khuyến nghị rằng đau họng nhẹ thường không đáng lo ngại và các biện pháp tại nhà sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong vòng vài ngày. Nhưng nếu tình trạng khó chịu ở cổ họng kéo dài hơn năm ngày, hãy liên hệ với bác sĩ.

Phòng khám Mayo Clinic lưu ý rằng bạn cũng nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu cơn đau họng của bạn đi kèm với các triệu chứng khác như:

Phát ban

Đau tai

Đau khớp

Sốt cao hơn 101 độ F

Chất nhầy có máu

Sưng mặt

Một khối u ở cổ hoặc cổ họng

Khó thở

Đây có phải là trường hợp khẩn cấp không?