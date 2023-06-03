7 cách đơn giản để ngừng ợ hơi quá nhiều

Sức khỏe 03/06/2023 14:00

Chúng ta hãy xem làm thế nào để ngừng ợ hơi nếu nó xảy ra quá thường xuyên.

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Ợ hơi, còn được gọi là ợ hơi hoặc trào ngược axit, là một quá trình tự nhiên trong đó khí tích tụ trong dạ dày hoặc thực quản được giải phóng qua miệng. Nhưng nếu bạn thấy mình ợ quá nhiều, bạn có thể cần đánh giá lại một số thói quen ăn uống và lối sống của mình. Dưới đây là 7 lời khuyên về cách ngừng ợ hơi. Hãy cùng đi vào khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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7 mẹo đơn giản để ngừng ợ hơi quá nhiều

Nếu bạn thấy mình ợ hơi quá mức hoặc thường xuyên, bạn có thể áp dụng một số chiến lược dưới đây để giảm bớt tình trạng ợ hơi và cải thiện sự thoải mái cho hệ tiêu hóa. Dưới đây là một số lời khuyên, theo đề xuất của các chuyên gia, để ngừng ợ hơi:

Nói không với đồ uống có gas

Đồ uống có ga như soda và nước có ga có chứa khí carbon dioxide, có thể gây ra chứng ợ hơi. Để giảm ợ hơi, hãy chọn đồ uống không ga hoặc uống đồ uống có ga một cách từ từ và điều độ, để khí thoát ra trước khi nuốt.

Ăn uống chậm rãi

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Ăn và uống quá nhanh có thể dẫn đến nuốt không khí dư thừa, góp phần gây ra chứng ợ hơi. Để ngăn chặn điều này, hãy dành thời gian trong khi ăn, nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt. Nhai kỹ thức ăn giúp phá vỡ thức ăn và trộn với nước bọt, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giảm khả năng nuốt phải không khí.

Tránh kẹo nhiều đường

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Ngậm kẹo hoặc nhai kẹo cao su có thể khiến bạn nuốt phải không khí, dẫn đến tình trạng ợ hơi thường xuyên hơn. Nếu bạn dễ bị ợ hơi quá mức, hãy cố gắng giảm bớt những thói quen này hoặc chọn các loại thực phẩm thay thế không đường.

Tránh xa các loại thực phẩm gây ợ hơi

Theo bác sĩ, một số loại thực phẩm được biết là có thể tạo ra khí trong hệ thống tiêu hóa, dẫn đến tăng khả năng ợ hơi. Ví dụ như đậu, đậu lăng, cải bắp, hành tây và một số loại gia vị. Nếu bạn nghi ngờ rằng một số loại thực phẩm có thể gây ra tình trạng ợ hơi quá mức của mình, hãy cân nhắc tuân theo chế độ ăn kiêng để xác định tác động của từng loại thực phẩm đối với các triệu chứng của bạn. Ngoài ra, ngâm đậu và đậu lăng trước khi nấu có thể giúp giảm bớt các đặc tính sinh khí của chúng.

Duy trì tư thế tốt trong khi ăn

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Tư thế của bạn trong bữa ăn có thể ảnh hưởng đến lượng không khí bạn nuốt vào. Cụ thể, các chuyên gia cho biết: Ngồi thẳng lưng với lưng thẳng giúp ngăn chặn việc chèn ép dạ dày, giảm áp lực và khả năng ợ hơi. Vì vậy, hãy tạo thói quen ngồi thẳng lưng và duy trì tư thế tốt khi ăn.

Quản lý căng thẳng

Căng thẳng và cảm xúc tiêu cực có thể cản trở quá trình tiêu hóa và góp phần làm ợ hơi. Các bài tập thở sâu, thiền, yoga và tham gia vào các hoạt động mà bạn yêu thích có thể giúp giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy quá trình tiêu hóa tốt hơn.

Tránh ăn quá nhiều

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Ăn cho đến khi dạ dày quá no có thể dẫn đến chứng khó tiêu và tích tụ khí, dẫn đến ợ hơi. Điều quan trọng là dạ dày của bạn phải có đủ không gian để trộn thức ăn với dịch tiêu hóa một cách hiệu quả. Các chuyên gia khuyên bạn nên chọn những bữa ăn nhỏ hơn, thường xuyên hơn và lắng nghe các tín hiệu đói và no của cơ thể để tránh ăn quá nhiều.

Tóm lại, mặc dù các chiến lược này có thể hữu ích trong việc giảm ợ hơi, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là ợ hơi quá mức hoặc kéo dài có thể là triệu chứng của một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn. Nếu chứng ợ hơi đi kèm với các triệu chứng đáng lo ngại khác như đau bụng, ợ nóng hoặc thay đổi nhu động ruột, bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được đánh giá và chẩn đoán chính xác. Hy vọng top 7 cách đơn giản để ngừng ợ quá nhiều ở trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

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