7 cách chữa đầy bụng khó tiêu ngay tại nhà đơn giản cần biết

Sức khỏe 11/12/2019 16:17

Đầy bụng khó tiêu là một chứng rất phổ biến, tuy không nguy hại trực tiếp nhưng gây ra cảm giác khó chịu nếu không được chữa sớm. Hãy tham khảo 7 cách chữa đầy bụng khó tiêu trong bài viết dưới đây.

Bạn từng mất ăn mất ngủ vì đau nửa đầu, viêm mũi dị ứng,… đấy là những chứng bệnh thường gặp mà nếu không có phương pháp trị liệu đúng cách sẽ là ác mộng. Tương tự như thế, chứng đầy bụng khó tiêu là một chứng bệnh thường gặp và cũng không mấy dễ chịu gì đối với bất kỳ ai, nếu không được chữa đúng cách, để lâu dài có thể gây nên những hệ quả xấu, nhất là đối với hệ tiêu hóa. Trong rất nhiều mẹo chữa đầy bụng khó tiêu, người bệnh lại không biết có nên tin tưởng hay không. Với 7 cách chữa đầy bụng khó tiêu này, bạn có thể tự chữa cho mình chỉ bằng vài thao tác đơn giản ngay tại nhà.  

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7 cách chữa đầy bụng khó tiêu đơn giản tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Dùng thực phẩm giàu chất xơ

Các loại thực phẩm như rau củ xanh, trái cây, ngũ cốc,… có lượng chất xơ dồi dào Việc tiêu thụ chúng giúp cải thiện được chức năng đường ruột, làm mềm ra các khối cơ và giúp cho việc tiêu hóa dễ dàng hơn. Ngoài ra, chất xơ hòa tan có trong đậu khô còn thích hợp cho người mắc tiêu chảy, giúp làm chậm lại nhu động ruột. 

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu bạn sử dụng thực phẩm giàu chất xơ thường xuyên thì tỉ lệ mắc chứng đầy bụng khó tiêu sẽ được giảm đi rất nhiều. Nếu có gặp phải, việc kiểm soát nó cũng dễ dàng hơn. 

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Những thực phẩm giàu chất xơ giúp làm mềm các cơ quan tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Uống trà thảo mộc

Trà hoa cúc vừa như một món đồ uống ấm nóng trong mùa đông, vừa là một vị thuốc đơn giản giúp điều hòa cơ thể. Trong ly trà hoa cúc thường bao gồm: hoa cúc, gừng khô, quế, bạc hà,…Hoa cúc được giới y khoa từ lâu gọi là loài hoa kỳ diệu, có tác dụng giảm đau, đồng thời cũng giúp đường tiêu hóa được điều hòa, ngăn được các chứng như táo bón hay tiêu chảy. Gừng có tác dụng hấp thụ chất dinh dưỡng, kích thích các enzyme tiêu hóa, ngoài ra còn được chứng minh là có tác dụng cực kỳ tốt trong việc trị buồn nôn. Bạc hà được biết đến có khả năng giảm đau rất tốt, tăng khả năng thèm ăn. 

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Trà thảo mộc, trà cúc là một phương thuốc giúp hài hòa nội tiết - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ với gối kê cao

Việc kê cao gối ngủ có thể không quen với nhiều người, nhưng nó lại thật sự hiệu quả để chữa đầy bụng khó tiêu kéo dài. Thông thường khi ngủ với gối thấp hoặc không gối, cơ hội để hơi ợ chua, ợ nóng từ ruột trào ngược lên họng là rất cao. Để giảm đi triệt để điều đó, kê cao gối ngủ phát huy được hiệu quả, phần bụng sẽ được thoải mái hơn nhiều. 

Bữa ăn theo chế độ BRAT

Để trả lời cho câu hỏi “Bị đầy hơi chướng bụng nên ăn gì?” một cách cụ thể hơn, không thể quên chế độ BRAT. BRAT: Banana + Rice + Apple +Toast là khẩu phần ăn đặc biệt bao gồm chuối, cơm, nước ép táo và bánh mì nướng. Được nhiều người áp dụng như một khẩu phần ăn kiêng, vì 4 thành phần chính đều dễ tiêu hóa lại rất lành mạnh. Bên cạnh đó, bữa ăn này vô cùng thanh đạm nên có tác dụng làm cân bằng lại đường tiêu hóa. Với những chứng ợ chua hay nôn mửa, hoặc cảm giác khó chịu phần bụng kéo dài, thì một chế độ BRAT dài hơi sẽ khiến bạn thấy ổn hơn nhiều đấy. Tuy nhiên, nếu chưa quen với chế độ ăn này, bạn có thể thay đổi bằng nước hầm gà. Chú ý vẫn phải uống nước đều đặn, ăn uống các loại rau củ, nước từ cây cỏ như các loại trà hay bột ngũ cốc. 

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Một bữa ăn tiêu chuẩn theo BRAT sẽ giúp hệ tiêu hóa của bạn được thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Dùng baking soda

Baking soda có chứa axit natri bicacbonat là hợp chất có khả năng trung hòa axit dạ dày, nhờ thế có thể giảm bớt được chứng ợ chua ợ nóng. Đây là một trong số cách chữa đầy bụng khó tiêu dễ làm nhất, lại đem tới hiệu quả cao. Chỉ cần pha baking soda với nước ấm và uống mỗi ngày. Lưu ý không được sử dụng thuốc hay thực phẩm bổ sung nào trong 2 tiếng sau khi uống baking soda, vì có thể dẫn đến phản ứng phụ và làm chậm lại quá trình hấp thu các chất của cơ thể. 

Cháo tía tô, chè gừng

Trong 7 cách chữa đầy bụng khó tiêu dân gian thông dụng này, đây có thể là phương pháp thường được dùng nhất. Lá tía tô có tác dụng giải cảm, làm lưu thông tuần hoàn, ngoài ra cũng có chức năng cải thiện đường tiêu hóa, làm dịu đi các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng. Sau khi ăn bát cháo tía tô, một ly chè gừng ấm nóng sẽ càng khiến cho cơn chướng bụng bị đẩy lui, chỉ trong sớm chiều là khỏi. 

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Cháo tía tô, ngoài chức năng giải cảm còn giúp giải quyết các chứng bệnh về tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

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Ăn tỏi và các món có chứa tỏi

Tỏi được biết có khả năng chữa đầy hơi rất tốt, vì có các chất diệt vi khuẩn gây đầy hơi đồng thời cải thiện hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, lạm dụng tỏi có thể gây phản ứng ngược, nổi bật nhất là bụng càng bị đầy hơi hơn nữa, các triệu chứng của chướng bụng đầy hơi không những không thuyên giảm mà còn nghiêm trọng hơn, có khả năng dẫn đến các chứng viêm, loét đường ruột, loãng máu,… Sử dụng mỗi ngày 2 lần các món ăn chứa tỏi hay các loại chế phẩm như tỏi ngâm mật ong, tỏi và đường phèn,… là đủ. Ngoài ra, dân gian cũng có bài thuốc về “tỏi đen” như một cách chữa đầy bụng bằng tỏi cực kỳ hiệu nghiệm, bạn không nên bỏ qua. 

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Tỏi đen- một phương pháp chữa được nhiều căn bệnh thường gặp được dân gian dùng từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Hiểu bệnh và biết cách để phòng, chữa những chứng bệnh quen gặp là điều cần thiết đối với tất cả mọi người. Với 7 cách chữa đầy bụng khó tiêu thật đơn giản mà ai cũng có thể tự làm tại nhà ở trên, hy vọng sẽ giúp bạn tìm được cách để “diệt cỏ tận gốc” chứng bệnh này, qua đó tìm lại được cảm giác thoải mái và một cuộc sống thật khỏe mạnh nhé!

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