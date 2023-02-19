Nhiều khi, các triệu chứng thiếu vitamin B12 có thể bị nhầm lẫn với một số tình trạng lành tính khác. Nhưng để nó không được chẩn đoán và điều trị có thể gây hại nhiều hơn. Phải nói rằng, đây là một số cách mà cơ thể bạn có thể cho bạn biết để thực hiện các bước cần thiết.

Vitamin B12 không chỉ giúp hình thành các tế bào hồng cầu và DNA mà còn hỗ trợ hệ thần kinh của chúng ta và tăng cường sức khỏe của não. Đây là lý do tại sao lượng vitamin B12 thấp dần dần có thể gây ra các biến chứng. Đó là lúc bạn nên tự kiểm tra.

Thiếu hoặc không đủ vitamin B12 trong cơ thể có thể ảnh hưởng và cản trở các chức năng thần kinh. Chất dinh dưỡng này được cho là hỗ trợ hệ thống thần kinh trung ương và tăng cường sức khỏe của não, đó là lý do tại sao nếu cơ thể thiếu chất này có thể dẫn đến các triệu chứng thần kinh bao gồm đau đầu.

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Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia (NLM) cho thấy đau đầu là triệu chứng phổ biến nhất của tình trạng thiếu vitamin B12 ở tuổi thiếu niên. Trong một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2019, người ta phát hiện ra rằng những người có mức B12 cao ít bị chứng đau nửa đầu hơn so với những người thiếu nó.

Nhầm lẫn và khó tập trung

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Một dấu hiệu thần kinh khác liên quan đến mức vitamin B12 thấp bao gồm khó tập trung, cùng với sự nhầm lẫn. Theo một số nghiên cứu, thiếu vitamin B12 có liên quan đến suy giảm nhận thức và trí nhớ. Điều này là do chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động lành mạnh của não và hệ thần kinh trung ương, đó là lý do tại sao mức độ thấp có thể dẫn đến rối loạn tâm thần và hay quên.

Mệt mỏi

Vitamin B12 cần thiết cho sự hình thành các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Đây là lý do tại sao khi cơ thể bạn có lượng chất dinh dưỡng quan trọng này thấp, nó có thể rơi vào tình trạng thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ.

Thiếu máu nguyên hồng cầu là một rối loạn máu trong đó cơ thể bạn bắt đầu sản xuất các tế bào hồng cầu lớn bất thường. Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của tình trạng này là mệt mỏi, cảm giác quá mệt mỏi hoặc không có khả năng hoàn thành các công việc hàng ngày.

Ngứa ran ở tay và chân

Dị cảm hay 'kim châm' là một trong những dấu hiệu nhận biết thiếu vitamin B12. Nó đề cập đến cảm giác bỏng rát thường xảy ra ở bàn tay, cánh tay, chân hoặc bàn chân hoặc có thể xảy ra ở bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể. Các cảm giác có thể thay đổi từ nóng rát, châm chích, ngứa đến ngứa ran.

Da nhợt nhạt, vàng

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Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến thiếu máu, còn được gọi là thiếu cobalamin, một tình trạng xảy ra khi cơ thể không tạo đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Do đó, điều này có thể ảnh hưởng đến màu da của bạn. Các triệu chứng bao gồm một màu vàng nhạt trên da của bạn.

Miệng loét

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Bạn đã nghe nói về viêm lưỡi chưa? Đó là tình trạng dẫn đến viêm nhiễm trong miệng và khiến lưỡi của bạn bị sưng và viêm. Tình trạng này có liên quan đến sự thiếu hụt vitamin B12.

Như đã thảo luận, thiếu vitamin B12 dẫn đến thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ, cũng có liên quan đến viêm lưỡi. Khi mắc phải tình trạng này, một người có thể gặp phải những thay đổi về hình thức bên ngoài của lưỡi, có thể được mô tả là "lưỡi bò" hoặc "đỏ như lửa và đau".

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là có bất kỳ triệu chứng nào không có nghĩa là bạn nhất thiết phải mắc bệnh, đó là lý do tại sao việc tự kiểm tra có thể giúp xác nhận tình trạng bệnh.

Theo Times of India