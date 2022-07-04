Chọn thịt nạc có thể giúp kiểm soát lượng cholesterol và cân nặng, có thể tăng cường sức khỏe tim mạch. Thịt gà, cá và thịt bò đều là những lựa chọn tốt. Chú ý không nên ăn quá nhiều thịt, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.

Giống như trái cây và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt rất giàu chất dinh dưỡng và chất xơ, và chất xơ từ ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm khi lượng chất xơ tiêu thụ tăng lên. Bánh mì ngũ cốc và gạo lứt đều là những lựa chọn làm từ ngũ cốc nguyên hạt.

Để có sức khỏe tim mạch tối ưu, trái cây và rau củ nên được tiêu thụ hàng ngày. Lưu ý rằng lượng hấp thụ có thể thay đổi tùy theo nhu cầu calo, và ăn nhiều loại trái cây và rau quả có màu đảm bảo bạn nhận được nhiều chất dinh dưỡng và nhiều chất xơ.

Chất béo lành mạnh

Cơ thể cần một số chất béo để hoạt động tốt, nhưng cơ thể chỉ cần chất béo lành mạnh, chẳng hạn như chất béo có trong dầu thực vật, bao gồm dầu hạt cải không bão hòa đơn, dầu ô liu và đậu phộng, trong số những loại khác. Hãy nhớ rằng bạn chỉ cần một lượng nhỏ chất béo mỗi ngày, không cần tiêu thụ quá nhiều.

Trà

Trà đen và trà xanh, cả nóng và lạnh đều rất giàu flavonoid, và thực phẩm và đồ uống giàu flavonoid có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Trong siêu thị có bán đồ uống trà xanh có đường, đây không phải là một lựa chọn tốt, hãy lưu ý rằng chất tạo ngọt, thêm đường có thể thêm calo không cần thiết.

Quả hạch

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn nhẹ với các loại hạt có xu hướng duy trì mức cholesterol thấp hơn. Tuy nhiên, đừng tiêu thụ quá nhiều các loại hạt vì chúng chứa nhiều calo và ăn một lượng vừa phải các loại hạt mỗi ngày có thể mang lại lợi ích cho cả chất xơ và chất béo lành mạnh mà không tiêu thụ quá nhiều calo.

Một trái tim khỏe mạnh cần được hỗ trợ nhiều dinh dưỡng hơn, đây là những thực phẩm tốt cho tim mạch, dựa trên chiều cao, cân nặng, mức độ hoạt động của bạn, lựa chọn thực phẩm và thói quen, lượng calo hàng ngày và chất béo và muối trong chế độ ăn uống của bạn cũng nên khác nhau.